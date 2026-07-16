Курс валют в Украине: реванш доллара и «ловушка» для покупателей евро

Эксперты объяснили, чего следует ожидать от курса валют / © ТСН

Реклама

Доллар снова преподносит сюрпризы: после трёх недель медленного снижения курса в середине июля тренд неожиданно изменился. За один день американская валюта подорожала более чем на 30 коп. и стоит выше 45 грн за доллар. Синхронно с долларом подорожал и евро. Куда пойдет курс во второй половине июля, что сейчас выгоднее: доллар, евро или есть другие варианты, читайте в аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на валютном рынке;

чего ожидать от курса с 16 по 31 июля;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Реклама

Сколько стоят доллар и евро в обменных пунктах

По данным специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, наличный доллар за первые 12 дней июля подешевел при продаже в среднем на 30 коп., с 45 до 44,7 грн, при покупке — на 25 коп., с 44,47 до 44,22 грн/доллар. Быстрая смена тренда с нисходящего на восходящий произошла 13 июля, в понедельник. Во вторник, 14 июля, курс продажи наличных достиг 45,05 грн/доллар (+35 коп. за два дня), курс покупки — до 44,50 (+28 коп.), но днём позже откатился соответственно до 45 грн и 44,49 грн.

Максимальная цена продажи доллара на 15 июля составила 45,20 грн (0 коп. за две недели), минимальная — 44,73 грн/доллар (+6 коп.). Максимальный курс покупки составил 44,70 грн/доллар (+5 коп.).

Наличный евро с 1 по 8 июля подешевел с 51,51 до 51,18 грн/евро при продаже и с 50,82 до 50,59 при покупке, а с 9 по 15 июля восстановил позиции — курс вырос соответственно до 51,54 (+3 коп. за 15 дней) и до 50,85 (+3 коп.) грн/евро.

Максимальная цена продажи евро на 15 июля составила 51,80 грн (+15 коп. за две недели), минимальная — 51,27 грн (+10 коп.). Максимальный курс покупки составил 51,25 грн/евро (–12 коп.).

Реклама

То есть к середине июля средние курсы продажи и покупки обеих основных валют фактически вернулись к значениям, которые были в начале месяца.

Национальный банк с 1 по 14 июля удерживал курс гривны к доллару в коридоре 44,50–44,80 грн, и только 15 июля курс достиг 44,88 грн/доллар, что на 9 коп. больше, чем было 1 июля.

Официальный курс евро с 1 по 14 июля находился в диапазоне 50,70–51,05 грн, а с 15 июля вырос до 51,20 грн/евро (+17 коп. за две недели).

Курс доллара к евро в июле снизился с 1,16 до 1,14 доллара за евро.

Реклама

Андрей Шевчишин считает, что разворот тренда вызван двумя факторами: внешним — возобновлением боевых действий между США и Ираном — и внутренним — отставкой Кабмина.

«В итоге на межбанковском рынке доллар 14 июля подорожал до 44,92–44,96 грн, но благодаря усилиям НБУ к концу дня подешевел до 44,80–44,89 грн, — анализирует Андрей Шевчишин. — То есть регулятор продолжает удерживать коридор ниже 45 грн/доллар. И это правильно, потому что слишком много новостей, которые могут вызвать негативные настроения в обществе относительно дальнейшего курса гривны. Это и презентация Нацбанком банкноты номиналом 2000 грн, и отставка Кабмина, и бесконечная война, и многочисленные заявления некоторых чиновников и публичных лиц о самой страшной зиме, которая ждет украинцев. И даже подорожание проезда в Киеве с 8 до 30 гривен. В результате на наличном рынке уже наблюдается скачок курса доллара выше 45 грн».

Эксперт добавил, что в целом ситуация на украинском финансовом рынке в июле была спокойной и контролируемой. В течение первых двенадцати дней валютный рынок демонстрировал относительную стабильность, однако с четким закреплением курса вокруг психологической отметки в 45 гривен за доллар.

Андрей Забловский подчеркнул, что колебания курса на межбанковском рынке укладывались в рамки прогнозируемого коридора: 44,35–44,50 грн/доллар в начале месяца и 44,49–44,52 в начале второй декады.

Реклама

«НБУ продолжал активно компенсировать дефицит валюты, поддерживая рынок с помощью золотовалютных резервов. Наличный курс снижался: в начале месяца он составлял 44,65–44,80 грн/доллар, а к 12 июля — всего 44,60–44,73 грн», — уточнил Забловский.

Чего ожидать от курса валют в Украине

Эксперты высказали различные прогнозы. Олег Пендзин считает более вероятным сценарий, при котором гривна до конца июля останется на нынешних уровнях, что на наличном рынке соответствует курсу 45+ грн/доллар при продаже. Однако, по его словам, неопределённым фактором, влияющим на курс гривны, является обострение военного противостояния между США и Ираном.

«Если начнётся новый виток эскалации, нефть снова подорожает, доллар — тоже, соответственно гривна будет ослабевать, приближаясь на наличном рынке к отметке 45,5 грн/доллар, а официальный курс превысит отметку в 45 грн/доллар», — считает Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин склоняется к мнению, что рассчитанный им оптимистический сценарий для гривны (возврат котировок пары доллар/евро до 1,15 благодаря возобновлению движения танкеров в Ормузском проливе, удержание Нацбанком курса доллара в пределах 44,5–45 грн) сработал в первой половине июля.

Реклама

«Ситуация станет более предсказуемой к концу текущей недели. Если НБУ и в дальнейшем будет удерживать официальный курс доллара ниже 45 грн, это будет означать продолжение оптимистичного сценария. Если нет — переходим к базовому сценарию на июль: медленный переход к отметке 45,5 грн за доллар. Наличный доллар будет в пределах 45–45,75 грн, наличный евро — 51,25–52 грн. По моему мнению, на сегодня вероятность оптимистического сценария — 60%, базового — 40%», — подытожил Андрей Шевчишин.

Андрей Забловский ожидает, что до конца июля доллар будет дорожать, но резкого роста курса, подобного тому, что наблюдался 13–15 июля, не произойдет.

«Курс будет двигаться в рамках плавного восходящего тренда без резких ценовых скачков, колеблясь в пределах, установленных НБУ, — говорит Андрей Забловский. — Какими они будут — точно не выше 45,5 грн/доллар».

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин считает наиболее эффективным инвестирование в гривневые ОВГЗ — облигации внутреннего государственного займа.

Реклама

«Почему это выгодно: доходность гривневых гособлигаций в настоящее время значительно опережает темпы текущей инфляции, которая составляет около 7,2%, и темпы плановой девальвации гривны, — анализирует Олег Пендзин. — Преимущество: отсутствует налог на доходы физических лиц и военный сбор, что в сумме составляет минус 23% прибыли. Чистая прибыль в гривне превышает потенциальный доход от покупки валюты. Сохранение и возврат средств, инвестированных в ОВГЗ, на 100% гарантируются государством Украина «.

Андрей Забловский считает, что лучшим средством защиты капитала от форс-мажора является диверсификация. Пропорция: 50% — наличные доллары или евро, 30% — гривневые активы (ОВГЗ или депозиты на 3–4 месяца), 20% — безналичная валюта на трехмесячных конвертационных депозитах в банках, что позволяет приобрести валюту по курсу ниже наличного. Однако эксперт советует подождать несколько дней с инвестициями в любой инвестиционный инструмент, пока не станет ясно, в какую сторону пойдет тренд курса доллара.

Андрей Шевчишин сообщил, что украинцы всё чаще покупают евро, а не доллары.

«Хотя в июне евро ослабевало по отношению к доллару на мировых рынках, спрос на него в Украине только рос, доля евро в наличных операциях выросла до 28,2%, что является историческим максимумом. Это можно объяснить сезонной активностью, когда евро используется для отдыха за рубежом. В абсолютных цифрах за шесть месяцев 2026 года чистая покупка наличных евро населением достигла 1,8 млрд долларов. Это на 18,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Долларов купили на 1,6 млрд больше, чем продали, что на 20,1% меньше, чем в прошлом году», — отметил Андрей Шевчишин.

Реклама

Эксперт дал следующий совет: продавать наличную валюту без острой необходимости в крупных расходах сейчас нецелесообразно, поскольку долгосрочный девальвационный тренд гривны остается неизменным. Покупать наличный доллар можно в качестве инструмента долгосрочного сбережения. А вот евро покупать в качестве средства инвестиций не стоит, можно понести убытки. Если и использовать евро, то только для расчетов.

Новости партнеров