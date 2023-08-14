Курс валют в Украине: рынок может "прорвать" – покупать или продавать доллары

Курс валют в Украине всю неделю проверял на прочность нервы украинцев: так доллар непредсказуемо менялся почти каждый день, то падал ниже 36,5 грн, то чуть не дотягивал до 38 грн. Только в пятницу и на выходных появилась приятная стабильность – "зеленый" подешевел ниже 37 гривен как в продаже, так и в покупке.

Почему наличный рынок "штормит" уже три недели, что будет с курсом дальше, стоит ли сейчас вкладывать средства в валюту, чтобы сохранить их от обесценения, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на текущей неделе (14-20 августа);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке

На "белом рынке", это банки и пункты обмена валют (ПОВ), в понедельник и вторник наблюдался восходящий тренд курса, причем за два дня доллар подорожал больше чем на гривну, с 36,40 до 37,53 грн/доллар в продаже и с 35,79 до 36,93 в покупке. Но это в среднем, потому что уже вторую неделю подряд курсы в банках и ПОВ заметно отличаются.

По информации специализированных сайтов, таких как finance.ua и minfin.com.ua, в прошлый понедельник в банках средний курс продажи был на 50 коп. выше, а курс покупки на 80 коп. ниже, чем у ПОВ. То есть рядовому покупателю было явно невыгодно сталкиваться с банковскими учреждениями.

К концу недели ситуация изменилась: сдавать валюту стало выгоднее у ПОВ, а покупать в банках, потому что там на 20-30 коп. дешевле, чем в обменниках. На выходных доллар еще подешевел, средний курс доллара в банках и ПОВ сблизился и стабилизировался на 36,54 грн/доллар в продаже и 35,97 в покупке.

А вот средний курс евро всю неделю почти не менялся; в продаже около 41,5 грн/евро, в покупке – 41.

Как пояснил Александр Охрименко, высокий курс в банках заключался в том, что они запаслись наличной валютой на межбанковском рынке и надеялись ее выгодно продать. Но спроса не было и пришлось сбавить аппетиты, ища равновесие. Это и вызвало "качели" курса.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, со вторника наблюдалось медленное незначительное подорожание доллара, до 37,45 грн в продаже и до 37,25 в покупке, то есть где-то на 20 коп. Евро стабилен, курс близок к курсу "белого рынка" – 41,40 грн/евро в продаже, 41,10 в покупке.

Дороже всего сдать наличный доллар на "белом рынке" можно по 37,10 (+7 коп. за неделю) грн/доллар, дешевле всего купить – по 37,30 грн (+5 коп.). Евро – соответственно по 41,10 (-10 коп.) и 41,40 (-5 коп.) грн.

Официальный курс Нацбанка не изменился – 36,56 грн/доллар. Официальный курс евро вырос на 29 коп. до 40,28 грн/евро.

В понедельник, 14 августа, НБУ установил курс 40,21 грн/евро (-7 коп.).

Чего ждать на этой неделе

Мнения экспертов разошлись.

Олег Пендзин прогнозирует, что колебания наличного курса доллара на следующей неделе продолжатся, но в узком коридоре: 37-37,5 грн/доллар.

"Сейчас не вижу никаких факторов, которые могли существенно что-либо изменить. Рынок постепенно успокоился после решения Нацбанка по снижению учетной ставки и попыткам финансовых спекулянтов под этим "соусом" раскачать курс. А небольшие колебания курса с 14 по 20 августа будут вызваны периодической разбалансировкой между спросом и предложением валюты", – анализирует Олег Пендзин.

Напомним: Нацбанк 27 июля снизил учетную ставку, то есть процент годовых, под который он занимает деньги комбанкам, с 25% до 22% годовых.

Александр Охрименко отметил: статистические данные специализированных сайтов сейчас не в полной мере отражают картину на рынке.

"Банки не знают, что делать с наличной валютой: доллары и евро есть, но покупателей мало. За июль население сдало почти на 77 млн долларов и евро больше, чем купило. Поэтому в банках сейчас большой разброс курсов. Считаю, что нет никаких факторов, которые толкали курс доллара вверх. А снижать его банкиры не спешат", – уверен Александр Охрименко.

Андрей Шевчишин говорит, что рынок постепенно готовится к росту курса.

"Меняйлы к концу минувшей недели повысили курс покупки на 15-20 коп./доллар, пункты обмена валют также постепенно увеличили его на 40 коп., до 37,10 грн. Если в ближайшее время не будут разблокированы украинские порты и возобновлено зерновое соглашение, наличный валютный рынок может "прорвать", курс стремительно пойдет вверх. Ведь предложение валюты сократится, а ближе к осени спрос вырастет, особенно на наличном рынке, – аргументировал Андрей Шевчишин. – Сколько тогда будет стоить доллар, прогнозировать сложно. Но Нацбанк, имея рекордные резервы свыше 41,5 млрд долларов, вряд ли допустит обвал гривны до 39-40 грн/доллар".

Продавать или покупать валюту

Прогнозы экспертов разные.

Андрей Шевчишин по-прежнему советует инвестировать в валюту и не продавать ее без крайней необходимости.

"Мой совет – для тех, кто хочет обезопасить сбережения от обесценивания, а не быстренько заработать на колебаниях курса. Заметной прибыли придется ждать только весной следующего года", – уточнил Андрей Шевчишин.

Стабилен в своем мнении и Олег Пендзин, но он "агитирует" за гривну.

"Краткосрочные, на три месяца, депозиты в гривнах стали менее прибыльными после снижения Нацбанком учетной ставки в июле, ведь комбанки также откорректировали свои предложения. Многие банки уменьшили на 2-3% предложения по новым депозитам. Однако есть банки, где можно положить деньги под 18-19% годовых. Даже 16% годовых будут выгоднее долларовых наличных в кошельке, если открыть трехмесячный вклад в банке до конца лета", – говорит Олег Пендзин.

А вот Александр Охрименко считает: на следующей неделе, учитывая, что колебания курса продолжатся, нецелесообразны любые операции с валютой без крайней необходимости.

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