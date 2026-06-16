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ТСН в социальных сетях

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Эксклюзив ТСН
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Курс валют в Украине: сколько будет стоить доллар, евро и почему падает гривна

Эксперты высказали противоположные прогнозы относительно курса доллара и евро в Украине.

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Фото автора: Олександр Панченкно Олександр Панченкно Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
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Курс валют в Украине

Курс валют в Украине / © ТСН

В Украине национальная валюта заметно обесценилась. Финансовые аналитики и экономисты высказали противоположные прогнозы относительно того, как будут вести себя доллар и евро в ближайшее время. Пока одни эксперты уверены, что контролируемая девальвация со стороны Нацбанка будет продолжаться для спасения бюджета, другие ожидают стабилизации и даже временного удешевления иностранной валюты.

Чего ожидать от курса до середины лета, почему евро стал новым эталоном для Украины и какие цифры заложены в планах НБУ — в материале ТСН.ua.

Окно возможностей для НБУ: прогноз Олега Пендзина

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин убежден, что нынешнее заметное ослабление гривны — это не случайность, а четко просчитанная курсовая политика Национального банка Украины. Регулятор создает так называемый «запас прочности» на осень, чтобы удержать под контролем будущие инфляционные риски.

Официально Нацбанк объясняет девальвацию действием чисто рыночных факторов: в июне спрос на иностранную валюту со стороны как крупного бизнеса, так и населения вырос и превысил предложение примерно на10–15%. Это вынуждает НБУ увеличивать еженедельные интервенции и продажи валюты на межбанке для сглаживания резких колебаний. Однако главная задача регулятора — постепенно приблизить курс к показателям, официально заложенным в государственном бюджете (45,6 грн/доллар).

«Во второй половине года инфляция неизбежно ускорится. Именно поэтому у НБУ сейчас есть уникальное окно возможностей, чтобы девальвировать гривну заранее. Если процесс обесценивания национальной валюты запустить одновременно с осенним ростом цен, то годовая инфляция может значительно превысить ожидаемые 10%. Полную ясность относительно дальнейшего тренда мы получим уже в середине июля. По моей личной оценке, официальный курс спокойно дойдет в июле до отметки 45,5–45,6 грн/доллар и там зафиксируется», — говорит Олег Пензин.

Противоположный сценарий в отношении иностранной валюты в Украине

Совершенно противоположного мнения на ближайшие недели придерживается финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Он считает, что потенциал стремительного роста курса валюты на данный момент исчерпан и июнь может порадовать украинцев некоторым снижением курса американского доллара.

Эксперт отмечает, что регулярная финансовая помощь и кредиты от западных партнеров существенно укрепляют золотовалютные резервы Украины и дают регулятору все возможности для стабильного поддержания курса. В то же время аналитик обращает внимание на новый долгосрочный тренд — европейская валюта официально становится новым бенчмарком (эталоном) для украинской финансовой системы, на который все сильнее ориентируются банкиры.

«Глобальный тренд на девальвацию гривны, конечно, не сломлен, но у Нацбанка есть свои гибкие планы. Поэтому пока на рынке ожидается пауза. В рамках базового сценария я вижу официальный курс доллара на уровне 44,45–44,95 грн, а наличный — в пределах 44,65–45,25 грн. Поскольку евро — это наш новый ориентир, прогноз по наличному евро составляет 51,75–52,50 грн», — считает эксперт.

Ближний Восток и импортный дисбаланс: прогноз Андрея Забловского

Руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский объясняет резкий июньский скачок валютного курса одновременным воздействием двух мощных факторов — внешнего и внутреннего. Внешний фактор связан с обострением геополитического конфликта на Ближнем Востоке, что всегда оказывает давление на мировые финансовые рынки. Внутренний — это опасное увеличение дисбаланса между украинским экспортом и импортом, ведь закупка товаров из-за рубежа сейчас значительно опережает наши экспортные поступления.

Однако, по мнению Забловского, влияние этих факторов уже близится к своему логическому исчерпанию. Поэтому наиболее вероятным сценарием до конца июня станет стабилизация ситуации, хотя и на более высоком уровне, чем месяц назад.

«Действительно, прогнозируемая девальвация гривны началась несколько раньше, чем ожидало большинство аналитиков. Однако до конца июня безналичный курс доллара четко удержится в коридоре 44,7–45 грн/доллар, не выше. Безналичное евро будет торговаться в пределах 52–52,5 грн/евро. Что касается наличного рынка в обменных пунктах, то к этим показателям стоит добавить традиционные 30–40 копеек», — сказал Андрей Забловский.

Подробнее читайте в материале: Курс валют в Украине: неожиданный скачок курса доллара — уже выше 45 грн, эксперты шокировали расхождением прогнозов

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