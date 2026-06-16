Курс валют в Украине: сколько будет стоить доллар, евро и почему падает гривна

Курс валют в Украине / © ТСН

Реклама

В Украине национальная валюта заметно обесценилась. Финансовые аналитики и экономисты высказали противоположные прогнозы относительно того, как будут вести себя доллар и евро в ближайшее время. Пока одни эксперты уверены, что контролируемая девальвация со стороны Нацбанка будет продолжаться для спасения бюджета, другие ожидают стабилизации и даже временного удешевления иностранной валюты.

Чего ожидать от курса до середины лета, почему евро стал новым эталоном для Украины и какие цифры заложены в планах НБУ — в материале ТСН.ua.

Окно возможностей для НБУ: прогноз Олега Пендзина

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин убежден, что нынешнее заметное ослабление гривны — это не случайность, а четко просчитанная курсовая политика Национального банка Украины. Регулятор создает так называемый «запас прочности» на осень, чтобы удержать под контролем будущие инфляционные риски.

Реклама

Официально Нацбанк объясняет девальвацию действием чисто рыночных факторов: в июне спрос на иностранную валюту со стороны как крупного бизнеса, так и населения вырос и превысил предложение примерно на10–15%. Это вынуждает НБУ увеличивать еженедельные интервенции и продажи валюты на межбанке для сглаживания резких колебаний. Однако главная задача регулятора — постепенно приблизить курс к показателям, официально заложенным в государственном бюджете (45,6 грн/доллар).

«Во второй половине года инфляция неизбежно ускорится. Именно поэтому у НБУ сейчас есть уникальное окно возможностей, чтобы девальвировать гривну заранее. Если процесс обесценивания национальной валюты запустить одновременно с осенним ростом цен, то годовая инфляция может значительно превысить ожидаемые 10%. Полную ясность относительно дальнейшего тренда мы получим уже в середине июля. По моей личной оценке, официальный курс спокойно дойдет в июле до отметки 45,5–45,6 грн/доллар и там зафиксируется», — говорит Олег Пензин.

Противоположный сценарий в отношении иностранной валюты в Украине

Совершенно противоположного мнения на ближайшие недели придерживается финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Он считает, что потенциал стремительного роста курса валюты на данный момент исчерпан и июнь может порадовать украинцев некоторым снижением курса американского доллара.

Эксперт отмечает, что регулярная финансовая помощь и кредиты от западных партнеров существенно укрепляют золотовалютные резервы Украины и дают регулятору все возможности для стабильного поддержания курса. В то же время аналитик обращает внимание на новый долгосрочный тренд — европейская валюта официально становится новым бенчмарком (эталоном) для украинской финансовой системы, на который все сильнее ориентируются банкиры.

Реклама

«Глобальный тренд на девальвацию гривны, конечно, не сломлен, но у Нацбанка есть свои гибкие планы. Поэтому пока на рынке ожидается пауза. В рамках базового сценария я вижу официальный курс доллара на уровне 44,45–44,95 грн, а наличный — в пределах 44,65–45,25 грн. Поскольку евро — это наш новый ориентир, прогноз по наличному евро составляет 51,75–52,50 грн», — считает эксперт.

Ближний Восток и импортный дисбаланс: прогноз Андрея Забловского

Руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский объясняет резкий июньский скачок валютного курса одновременным воздействием двух мощных факторов — внешнего и внутреннего. Внешний фактор связан с обострением геополитического конфликта на Ближнем Востоке, что всегда оказывает давление на мировые финансовые рынки. Внутренний — это опасное увеличение дисбаланса между украинским экспортом и импортом, ведь закупка товаров из-за рубежа сейчас значительно опережает наши экспортные поступления.

Однако, по мнению Забловского, влияние этих факторов уже близится к своему логическому исчерпанию. Поэтому наиболее вероятным сценарием до конца июня станет стабилизация ситуации, хотя и на более высоком уровне, чем месяц назад.

«Действительно, прогнозируемая девальвация гривны началась несколько раньше, чем ожидало большинство аналитиков. Однако до конца июня безналичный курс доллара четко удержится в коридоре 44,7–45 грн/доллар, не выше. Безналичное евро будет торговаться в пределах 52–52,5 грн/евро. Что касается наличного рынка в обменных пунктах, то к этим показателям стоит добавить традиционные 30–40 копеек», — сказал Андрей Забловский.

Реклама

Подробнее читайте в материале: Курс валют в Украине: неожиданный скачок курса доллара — уже выше 45 грн, эксперты шокировали расхождением прогнозов

Новости партнеров