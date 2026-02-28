Курс валют в Украине: сколько будет стоить доллар в обменниках в марте

Курс валют в Украине / © ТСН

По прогнозам экспертов, март для валютного рынка будет периодом «контролируемой волатильности», то есть курс будет «прыгать» часто, но незначительно.

Андрей Забловский в комментарии ТСН.ua назвал факторы, влияющие на курс гривны в марте.

Против гривны (давление курса вверх):

Посевная кампания. Март – пик закупок горючего, удобрений и семян, большинство этих товаров импортируется за валюту.

Акцизы на горючее, которое в феврале подорожало. Поскольку акцизы привязаны к евро, любой рост курса доллара (и евро) делает горючее еще дороже.

Инфляционные ожидания: бизнес закладывает девальвацию гривны в цены товаров, подогревающих спрос на валюту среди населения как средство сохранения капитала.

За гривну (стабилизация):

Март обычно является месяцем поступления очередных траншей финансовой помощи от ЕС и МВФ. Это наполняет золотовалютные резервы НБУ.

Тактика Нацбанка: регулятор продолжает политику "управляемой гибкости". Если курс доллара слишком стремительно идет вверх, НБУ продает доллары из резервов, чтобы успокоить рынок.

Активизируется экспорт остатков прошлогоднего урожая, что увеличивает приток валюты в страну.

Олег Пендзин говорит, что в марте рост курса доллара поможет остановить инфляцию.

Как известно, за уровень инфляции отвечает Нацбанк. Инфляция в марте ускорится за счет продовольственной и энергетической составляющих, поэтому чтобы она не очень разгонялась, регулятор будет сдерживать ее стабильным курсом доллара», — аргументировал Олег Пендзин.

