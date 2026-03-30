Курс валют в Украине: сколько будут стоить доллар и евро на Пасху

Вот и все — доллар больше не дорожает, несмотря на то, что война на Ближнем Востоке продолжается и может затянуться. Рост его курса в Украине в начале марта был стремительным — более чем на гривну, более 44,5 грн/доллар, но кратковременным, с 13 марта начался пологий откат ближе к 44 грн, который продолжается до сих пор.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, наличный доллар с 16 по 29 марта подешевел в среднем с 44,45 до 44,15 грн/доллар в продаже (–30 коп. за две недели) и с 43,85 до 43,60 грн/доллар в покупке. Это немного, потому что за первую половину марта курсы выросли соответственно на 1,10 грн. и 1,04 грн. То есть профицит подорожания за март в 80 коп. остался.

Самая высокая цена продажи доллара на 29 марта была 44,30 грн (–30 коп. в неделю), самая низкая — 44 грн/доллар (тоже –30 коп.). Максимальный курс покупки составил 43,80 грн/доллар (и здесь –30 коп.).

Наличный евро с 16 по 29 марта также подешевел. Средний курс продажи снизился на 30 коп. до 51,03 грн/евро по состоянию на воскресенье, 29 марта. Средний курс покупки потерял 8 копеек, от 50,44 грн/евро до 50,36 грн/евро. В итоге с начала марта евровалюта подешевела на 30 коп. в продаже и на 35 коп. в покупке, несмотря на то, что максимум среднего курса в середине месяца достиг соответственно 51,60 и 50,90 грн/евро.

Самая высокая цена продажи евро на 29 марта была 51,75 грн (–25 коп. за 14 дней), самая низкая — 50,85 грн (–10 коп.). Максимальный курс покупки составил 50,80 грн/евро (-10 коп.).

Национальный банк с 16 марта постепенно укреплял гривну как к доллару, так и евро. К американской валюте гривна на 29 марта укрепилась на 25 коп. (было 44,14 стало 43,89 грн/доллар), в европейскую — всего на 6 коп. (было 50,67, стало 50,61 грн/евро).

На понедельник, 30 марта, регулятор установил следующие официальные курсы: 43,84 грн/доллар и 50,49 грн/евро, то есть +63 коп. и –53 коп. по сравнению с 1 марта.

Соотношение доллар/евро осталось на уровне 1,15 доллара за евро.

Андрей Шевчишин констатировал, что Нацбанк во второй половине марта начал останавливать рост рыночного курса, не позволив ему дойти до 45 грн/доллар, что было вполне вероятным.

«В отличие от предыдущих лет, март из-за известных геополитических событий оказался неспокойным. Регулятор потратил значительное количество резервов валюты, но курс доллара удалось остановить и медленно пошел вниз, — анализирует Андрей Шевчишин. — На межбанке сохраняется высокий чистый спрос на валюту. В третьей декаде марта в среднем валюты покупали на 195 млн. долларов больше, чем продавали. В январе-феврале среднесуточный дефицит межбанка был на уровне 96 млн долларов, то есть сейчас спрос вдвое выше. Покупатели: импортеры топлива и газа, пока не поздно берут по текущим ценам, импортеры удобрений, другие импортеры — через курсовые качели, но есть и спекулятивный спрос».

На наличном рынке, по словам эксперта, ситуация уже спокойнее, ажиотажа нет, поэтому курс доллара медленно пошел вниз, ближе к 44 грн в продаже.

Чего ожидать от курса валют в Украине

Эксперты видят, что в ближайшие две недели курс доллара будет меняться незначительно.

По мнению Олега Пендзина, Нацбанк завершил очередной этап контролируемой девальвации гривны, вынужденно прошедшей ранее из-за обострения геополитических проблем на Ближнем Востоке и, возможно, оказалась более значительной, чем планировалось.

«Теперь НБУ будет пытаться зафиксировать курс на нынешнем уровне, поэтому в ближайшие две недели нас ожидает относительная стабильность, которая была нарушена в марте из-за сложно прогнозируемых геополитических событий в мире», — считает Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин говорит, что, учитывая активную позицию НБУ, он склонен ожидать стабилизации на рынке. Дорого, но нужно, чтобы вернуть рынок к норме.

«Курс евро, по возможности, регулятор будет держать высоким, потому что финансовая помощь, таможенные поступления, акцизы в основном завязаны на нем, — аргументировал эксперт. — Евро к гривне на межбанке останется в диапазоне 50–51 гр/евро, а по наличному евро ожидаю сползания на уровне, близкие к 51 грн/евро. Доллар будут регулировать из-за соотношения пары евро/доллар. В базовом сценарии межбанк постараются держать в коридоре 43,5–44 гривны за доллар, соответственно наличный курс 43,75–44,25 грн. Если спрос достаточно спадет, и ситуация выровняется, то в перспективе апреля возможно даже большее снижение. В альтернативном сценарии, в случае ослабления евро, межбанк вернется к 44–44,5 грн/доллар, а наличный рынок — до 44,50–45 грн/доллар».

Андрей Забловский также отметил, что ситуация с курсом доллара в Украине стабилизировалась.

«Шок прошел, рынок адаптировался к новым реалиям, ажиотажный спрос на валюту завершился, — констатировал эксперт. — Роль Нацбанка по-прежнему остается решающей. Риски, которые в ближайшее время будут влиять на курс гривны, это неопределенность с финансированием бюджета Украины за счет зарубежной финансовой помощи, в частности, наибольшей — 90 млрд евро от Евросоюза и ситуация на Ближнем Востоке. Прогнозирую, что в ближайшие две недели курсовый коридор по доллару будет от 43,8 до 44,2 грн/доллар на межбанке и от 44,1 до 44,5 грн/доллар на наличном рынке».

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин подчеркнул: несмотря на пессимистические прогнозы, курс доллара так и не достиг 45 грн за единицу.

«Мои советы остаются актуальными: имеющиеся инвестиции в гривневых инвестиционных инструментах, таких как облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и гривневые депозиты и дальше будут приносить хорошую прибыль. Курс наличного доллара даже не дошел до 45 гривен, доходность по нему самая низкая — 4,7% годовых, в ОВГЗ — 14%, по депозитам — около 7% чистыми».

Андрей Шевчишин говорит, что наступило более благоприятное, чем раньше, время для покупки валюты, потому что она подешевела.

«Валюта менее доходна, чем ОВГЗ и тому подобное, и сейчас более важна диверсификация вложений, — акцентировал Андрей Шевчишин. — На самом деле Украина продолжает жить в режиме неизвестности. Длительные боевые действия на Ближнем Востоке неизбежно приведут к параду девальваций мировых валют и гривне тоже. Поэтому следует иметь определенный запас крепости в виде наличной валюты на руках. Что лучше — доллар или евро — угадать сложно. Если война затянется — более выгодные доллары, если наоборот, скоро закончится — более выгодные евро».

По мнению Андрея Забловского, подорожание доллара мало что изменило для рядового украинца, стремящегося обезопасить свои сбережения.

«Наличная валюта по-прежнему составляет львиную долю сбережений населения, оценочно ее на руках сограждан около 130 млрд долларов в пересчете на доллары, сегодня это почти 6 трлн грн в эквиваленте, на четверть больше, чем все запланированные расходы госбюджета Украины на текущий год, — анализирует. — Более 1,4 трлн. грн. находится на банковских счетах и почти 130 млрд. грн. — в ОВГЗ. Спрос населения на гривневые ОВГЗ растет, с начала года он повысился на 15%. Важно понимать: чтобы наличный доллар сравнялся в доходности с гривневыми ОВГЗ, его курс до конца текущего года должен составить 50 грн/доллар. Считаю это маловероятным. Основная ценность валюты „под матрасом“ — доступность к ней в режиме 24/7, заработать на ней не удастся. Вывод: кто хочет заработать — пусть инвестирует в ценные бумаги, для кого важнее полностью контролировать свои накопления — тому и доллары в руки. Сейчас они дешевеют, можно покупать.

Продавать валюту эксперты не советуют без крайней необходимости.