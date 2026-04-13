Курс валют в Украине: "сюрпризы" от доллара продолжаются, евро не отстает – что покупать или продавать

Курс валют в Украине – стоит ли сейчас покупать или продавать доллары и евро

Реклама

В апреле 2026 года снижалась не только температура за окном, но и "температура" на финансовом рынке: гривна продолжала укрепляться, ее курс к доллару опустился заметно ниже 44 гривен за единицу . Евро, наоборот, то дешевело, то дорожало, но курс оставался высоким – более 50 гривен.

Что изменилось за две прошедшие недели, чего ждать от курса во второй половине апреля, что теперь выгоднее: доллар, евро или другие варианты, читайте в аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

Реклама

что происходит на рынке валюты;

чего ждать от курса с 13 по 26 апреля;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, наличный доллар с 30 марта по 12 апреля подешевел в среднем с 44,07 до 43,72 грн/доллар в продаже (–35 коп. за две недели) и с 43,60 до 43,17 грн/доллар в покупке. Это означает: удорожание в 80 коп. к середине марта было "отыграно" на середину апреля. Доллар снова стоит в среднем столько же, как до 8 марта.

Самая высокая цена продажи доллара на 12 апреля была 43,80 грн (–50 коп. за две недели), самая низкая – 43,60 грн/доллар (–40 коп.). Максимальный курс покупки составил 43,45 грн/доллар (–35 коп.).

Реклама

Наличный евро с 30 марта по 12 апреля колебался вверх-вниз. К концу марта евровалюта подешевела, курс упал ниже 51 грн/евро, 1 апреля подорожала на один день выше 51 грн в продаже и снова дешевела до 7 апреля, достигнув минимума: 50,70 грн/евро в продаже и 50,06 в покупке. Однако перед пасхой курс вырос до 51,24 грн/евро (+34 коп. за две недели) в продаже и 50,53 в покупке (+28 коп.).

Самая высокая цена продажи евро на 12 апреля была 51,45 грн (–30 коп. за две недели), самая низкая – 51,07 грн (+22 коп.). Максимальный курс покупки составил 50,90 грн/евро (+10 коп.).

Национальный банк продолжил укреплять гривну к доллару, этот тренд длится уже четыре недели. С 30 марта по 12 апреля доллар подешевел на 37 коп., с 43,84 до 43,47 грн/доллар. А вот к евро регулятор, напротив, ослабил гривну. Если 30 марта евровалюта стоила 50,49 грн за единицу, то 12 апреля – 50,80 грн (+31 коп.)

На понедельник, 13 апреля, НБУ установил следующие официальные курсы: 43,46 грн/доллар и 50,91 грн/евро, то есть –1 коп. и +11 коп. по сравнению с 12 апреля.

Реклама

Соотношение доллар/евро увеличилось за две прошедшие недели с 1,15 до 1,17 доллара за евро.

Андрей Шевчишин констатировал, что на украинском валютном рынке ситуация за первую декаду апреля уверенно стабилизировалась.

“На межбанке спрос на валюту не растет, все спокойно, анализирует эксперт. – На наличном рынке продолжается тренд на покупку физическими лицами преимущественно евро, а не долларов. Март стал знаковым из-за аномально высокого интереса населения к европейской валюте. Впервые за долгое время чистый спрос на евро превысил спрос на доллары: евровалюты приобретены физлицами на 482 млн долларов в пересчете, долларов на 481,8 млн. Чистый спрос на евро обновил предыдущий максимум, зафиксированный в ноябре 2025 года – 410 млн в пересчете”.

Увеличение интереса населения к евро эксперт объясняет все большей интеграцией Украины в Европу. Евро становится средством расчета и постепенно перехватывает у доллара функцию сохранения сбережений. Тем более что доллар за последние годы дорожает незначительно, а финансовая политика США стала непредсказуемой: курс доллара к евро на мировых рынках теперь колеблется часто и неожиданно.

Реклама

Чего ожидать от курса валют в Украине

По мнению Олега Пендзина, в ближайшие две недели доллар может еще подешеветь.

“Из-за известных геополитических событий на Ближнем Востоке, в мире и в Украине также начали дорожать нефтепродукты, – говорит Олег Пендзин. – По свежим данным Государственной службы статистики, инфляция в марте ускорилась на 1,7% по сравнению с 0,7% в феврале, до 7,9% в годовом исчислении. В апреле она может быть еще больше из-за стремительного роста цен на топливо, поэтому Нацбанк, который, напомню, отвечает за уровень инфляции, для ее сдерживания будет продолжать ситуативно укреплять гривну за счет продажи золотовалютных резервов. Их объем снизился в марте на 5%, однако остается достаточным – более 51 млрд долларов. В настоящее время важно максимально сдержать рост цен на топливо, импортируемое товаром и покупаемое за валюту. На наличном рынке доллар также продолжит дешеветь, потому что предложение остается достаточным, а спрос на валюту со стороны населения снижается. К концу апреля наличный доллар может подешеветь еще на 20–25 коп., до 43,5 грн в продаже и до 43 грн в покупке”.

Андрей Шевчишин подчеркнул, что валютный рынок Украины все больше зависит от внешних сценариев развития событий. И не только в экономике, потому что экономика в последнее время тесно связана с геополитикой. К примеру, выход США из войны с Ираном без признанной миром победы приведет к падению доллара и росту евро.

Реклама

“Еще один наиболее вероятный в ближайшее время сценарий развития событий в отношениях между США и ЕС – декларируемое единство в рамках блока НАТО сохранится, – прогнозирует Андрей Шевчишин. – Поэтому ожидания в апреле – евро вверх, доллар вниз. В Украине после Пасхи гривна, по статистике предыдущих лет, несколько ослабнет, в пределах 10-20 коп. от нынешних курсов”.

Андрей Забловский пессимистический. Эксперт говорит, что давление на гривну остается, поэтому период стабильности и укрепления гривни не ожидается длительным.

“После Пасхи активность экспортеров и импортеров возобновится, курсовой коридор на межбанке вырастет до 43,5–44,2 грн/доллар, это больше, чем было до Пасхи (43,35–43,42), – считает эксперт. – Есть риски из-за задержки разблокирования для Украины кредита ЕС в 90 млрд евро. Дедлайн всплывает в конце апреля, соответственно на фоне негативных новостей может пойти вверх наличный курс. Он будет колебаться в пределах 30–40 коп., может снова выйти за 44 грн/доллар. Соответственно, Нацбанк за счет продажи комбанкам наличной валюты будет компенсировать возможный рост спроса, и курс снизится. Но при благоприятном развитии событий (в частности, итоги выборов в Венгрии 12 апреля – Авт.) такого сценария может не быть, наличный курс останется ниже 44 грн/доллар”.

Продавать или покупать валюту

Реклама

Олег Пендзин подчеркнул: гривна продолжает быть лучшим финансовым инструментом для заработка.

“Доходность по гривне остается самой высокой: у облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – 14%, по депозитам – около 7% чистыми. А вот в валюте, если считать с начала года, доходность еще снизилась. В марте, когда курс доллара на максимуме достиг почти 44,5 грн., доходность была 4,7% годовых. И то, если валюта была куплена непосредственно перед Новым годом, потому что с января доллар и евро начали дорожать. По наличному доллару "под матрасом" доходность 2,9% годовых. Если же сегодня продать доллары, зафиксировав прибыль, то из-за разницы между курсом покупки "тогда" и курсом продаж "теперь", заработок будет 1,6% годовых, 70 коп. на каждом долларе. По евро доходность еще ниже: 2,2% годовых за счет роста курса, если валюту не продавать. А в случае продаж заработок составит менее 1% годовых или около 50 коп. на каждом евро из-за разницы между курсами. Очевидно, что это мизер”.

Андрей Шевчишин советует покупать валюту, пока курс не меняется или идет вниз, как у доллара.

“Пока стоит вкладываться и в доллары, и в евро в пропорции 1:1, – считает эксперт. – Но в целом инвестиционный портфель должен состоять из трех равных по объему инвестиций: гривна в ОВГЗ, доллар, евро”.

Реклама

По мнению Андрея Забловского, удешевление доллара способствует его покупке, но в незначительном количестве (несколько сотен долларов) и за свободные средства, а не за счет продажи ценных бумаг или снятия депозитов.

Продавать валюту эксперты не советуют без необходимости.