Курс валют в Украине: сюрпризы продолжаются – что делать с гривнами, долларами и евро

Доллар держит в напряжении украинцев, имеющих сбережения – это касается как тех, кто держит средства в гривне, так и доверяющих более твердой валюте – в основном это доллар или евро. На прошлой неделе курс доллара сначала вроде бы уверенно пошел вверх, затем тренд поменялся на противоположный. Все это происходило вокруг нового ориентира – 40 гривен за доллар, к реальности которого, похоже, придется привыкать. А вот европейская валюта подорожала гораздо больше, заметно оторвавшись от американской.

Чего ждать дальше курса, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (20-26 мая);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на наличном рынке курс доллара с понедельника, 13 мая, продолжал идти вверх, прибавив 5 копеек в сутки, это 40,06 грн/доллар в продаже. Однако на этом подорожание закончилось – в среду еще было в продаже 40,02 грн/доллар, а пятницу перед выходными – всего 39,93. Средний курс покупки снизился до 39,39 грн/доллар. На воскресенье, 19 мая, средний курс продажи составил 39,93 грн/доллар (-8 коп. за неделю), средний курс покупки – 39,41 (-9 коп.). Самая низкая цена продажи доллара была 39,65 грн/доллар (-25 коп. за неделю), самая высокая – 40,10 грн/доллар (-10 коп.). Максимальная цена покупки доллара была 39,65 грн/доллар (-7 коп. в неделю).

А вот евровалюта дорожала почти всю прошлую рабочую неделю, причем быстрее доллара: если в понедельник утром средний курс был соответственно 43,10 и 42,50 грн/евро, то в четверг вечером уже 43,42 (+32 коп.) и 42 ,73 (+23 коп.) грн./евро. В дальнейшем тренд поменялся, курс немного снизился. На воскресенье, 19 мая, в продаже стало 43,37 грн/евро (+46 коп.) в покупке – 42,73 грн/евро (+43 коп. за неделю).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс доллара в понедельник, 13 мая, подскочил сразу на 38 коп. в продаже – до 39,98 грн/доллар и всего на 3 коп. увеличился в покупке – до 38,74 грн/доллар.

По словам Александра Охрименко, менялы попытались "раскачать" рынок и заработать на этом, однако не получилось. Поэтому к середине недели тренды изменились: в продаже тренд стал нисходящим, в покупке наоборот, восходящим. Перед выходными нелегалы предлагали доллар в среднем уже по 39,86 (-14 коп.), покупали по 39,32 грн (+58 коп.). На воскресенье, 19-е, курс продажи снова вырос до 39,97 грн./доллар, курс покупки упал до 39,10 грн./доллар. То есть за неделю доллар на нелегальном рынке прибавил 37 коп. в продаже и 40 коп. в покупке.

С евро было иначе: в понедельник произошел скачок курса с 43,16 до 43,30 грн/евро в продаже и с 42,84 до 43,02 грн/евро в покупке и дальше начался плавный рост. Максимальный курс был в среду, 15 мая, – соответственно 43,37 и 43,12 грн/евро. Ажиотаж не снизился и перед выходными, евровалюта стабилизировалась на 43,37 грн/евро в продаже и 43,13 в покупке. На воскресенье средний курс продажи установился 43,42 грн/евро (+26 коп. за неделю), курс покупки – 43,20 (+30 коп.).

Нацбанк всю неделю постепенно снижал официальный курс доллара и на понедельник, 20 мая, установил его на уровне 39,42 грн/доллар, то есть за неделю гривна окрепла по отношению к доллару на 30 коп. Курс евро оставался практически стабильным, однако на 20 мая регулятор его снизил на 6 коп. до 42,75 грн/евро.

Соотношение доллар/евро увеличилось с 1,08 до 1,085.

"Нацбанк сейчас не экономит золотовалютные резервы, и как только на межбанковском рынке увеличивается спрос на валюту, то выходит с дополнительными ее продажами. Поэтому наличный курс выше межбанковского на 40-50 коп. колеблется вверх-вниз вокруг 40 гривен за доллар ", – объяснил Александр Охрименко.

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Олег Пендзин и Александр Охрименко солидарны в прогнозах: стабильность курса вокруг 40 грн/доллар сохранится и на текущей неделе, однако небольшие колебания вверх возможны. А вот относительно курса евро их мнения разные.

"Правила игры" не изменились, к тому же Украина вскоре получит от США дополнительно 2 млрд долларов на финансовую и военную поддержку Украины, это несколько уменьшит нагрузку на наш госбюджет и дополнительно повлияет на стабильность курса гривны", — аргументировал Олег Пендзин.

Александр Охрименко добавил, что не исключает дальнейшего незначительного подорожания евровалюты на фоне роста спроса на нее для расчетов за поставку импорта, в частности критического, это электроэнергия.

А вот Андрей Шевчишин назвал фактор, который на текущей неделе может повлиять на рост курса доллара и евро – это погашение 22 мая ОВГЗ – облигаций внутреннего государственного займа на значительную сумму – 22,5 млрд грн.

"Если такой объем гривневой наличности попадет на межбанковский рынок, а это вполне возможно в связи с недавним разрешением НБУ на вывод за границу дивидендов нерезидентами, это подтолкнет вверх как безналичный, так и наличный курс, – считает Андрей Шевчишин. – И тут уже все зависит от того, сколько регулятор продаст валюты на межбанке для удовлетворения спроса. По моему прогнозу, если и будет скачок курса, то он окажется ситуативным и на короткое время".

Продавать или покупать валюту

Эксперты продолжают подчеркивать: гривна сейчас выгоднее доллара для получения прибыли. Однако статистика говорит о том, что население считает иначе.

Андрей Шевчишин констатировал: украинцы начали больше доверять гривневым депозитам, но еще более значительную популярность имеет валюта.

"По информации Нацбанка, в апреле депозиты населения в гривне достигли исторического максимума – 723,16 млрд грн, это плюс 2% или 14,5 млрд грн, – сообщил Андрей Шевчишин. – Однако сограждане покупают и доллары, в апреле ими были приобретены валюты на сумму 1,94 млрд долларов в эквиваленте. Продали физлица валюты на 1,28 млрд долларов, то есть чистая покупка составила 660 млн долларов или 26,4 млрд грн. Но объемы ее покупки постоянно снижаются: если сравнить с январем текущего года и декабрем 2023 года, то к тому времени украинцы покупали ежемесячно на 1 млрд долларов больше, чем продавали".

Олег Пендзин сделал из статистических данных такой вывод: все более значительная часть населения постепенно понимает, что за 3-4 ближайших месяца реально заработать на краткосрочных гривневых депозитах и использует такую возможность. Но другие игнорируют экономические расчеты и по определенным соображениям покупают валюту, которая пока мало дорожает, а значит, не приносит дохода.

Александр Охрименко также согласен, что гривневые депозиты сейчас дают доход, в отличие от долларов или евро, курс которых хоть и растет в последние два месяца, но этого недостаточно для получения прибыли. Эксперт пояснил, что курс покупки валюты банками в мае ниже курса ее продажи в марте-апреле.

Однако он поддерживает и тех, кто предпочитает доллар или евро.

"Если вас интересует не заработок на сбережениях, а желание гарантированно не потерять их в течение длительного периода, это год-два и больше, то покупайте доллары или евро. Все равно через пару лет курс будет выше, чем теперь", – уверен Охрименко.

Продавать уже купленную наличную валюту без крайней необходимости пока, по мнению экспертов, нет смысла.

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