Курс валют в Украине: тишина перед бурей или почему нужно бояться дешевого доллара

И снова стабильность курса валют в Украине после "валидольного" сентября – перед началом октября доллар "уснул", как это было двадцать дней назад. Всю прошлую неделю курс почти не менялся, хотя незначительный нисходящий тренд имел место.

О том, что стало причиной стабильности, чему финансовые аналитики ей не рады, а также стоит ли сейчас вкладывать средства в валюту, чтобы сохранить их от обесценения, что теперь выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на этой неделе, со 2 по 8 октября;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит с курсом валют в Украине

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, в воскресенье, 1 октября, на "белом рынке", это банки и пункты обмена валют, средний курс продажи доллара составлял 38,20 грн/доллар (-10 коп. за неделю), а курс покупки – 37,50 грн/доллар (-10 коп.). Наличный евро также подешевел: на 1 октября курс продажи снизился с 41,2 до 40,9 грн/евро (-30 коп.), а курс покупки – с 40,9 до 40,1 грн/евро (-80 коп.)

Соотношение между евро и долларом не изменилось и составляет 1,06 доллара за евро.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс доллара в течение прошлой недели был еще более волатильным, то есть резко переменным как по величине, так и по направлением, чем две недели назад. В продаже колебания составили от 38,26 до 38 грн/доллар, в покупке – от 37,99 до 37,44 грн/доллар. В итоге доллар за неделю подешевел на 23 коп. в продаже и на 26 коп. в покупке.

Официальный курс Нацбанка не изменился – 36,56 грн/доллар. Для евро на понедельник, 2 октября, НБУ установил курс 38,74 грн/евро. Это на 16 коп. меньше, чем неделей раньше, но на 19 коп. больше, чем в пятницу, 29 сентября. То есть не исключено, что на валютном рынке возможно изменение тренда на восходящий.

Как пояснил Александр Охрименко, нынешнее небольшое понижение курса как на официальном, так и на нелегальном рынке, вызванное снижением спроса.

"Те, кто хотел купить наличную валюту, считая, что доллар и дальше будет дорожать, сделали это, те, кто не купил, увидели, что курс пошел вниз и удержались от покупки как пока нецелесообразной. Прежде всего это касается нелегального рынка, преимущественно работающего на небольшой теневой бизнес", – аргументировал эксперт.

По мнению Охрименко, пока нет понимания, куда пойдет курс – вверх или вниз – и когда это произойдет. Поэтому спрэд, то есть разница между курсами покупки и продаж продолжает увеличиваться и уже достиг в некоторых банках одной гривны.

Чего ожидать от курса валют на этой неделе

Эксперты называют тишиной перед бурей нынешнюю стабильность курса и даже небольшое укрепление гривны.

Главным фактором, который может вызвать новое подорожание валюты, Олег Пендзин считает продвижение Нацбанком темы о введении плавающего курса гривны или возможности ее девальвации без определения конкретной даты, когда это может произойти.

"Пока все спокойно, стабильность курса останется еще неделю, но в дальнейшем все может быстро измениться. Сейчас решается вопрос о предоставлении Украине финансовой помощи со стороны Европы, США и других стран в 2024 году, – отметил Олег Пендзин. – Переговоры идут сложно, скорее все, что по разным причинам средств мы получим гораздо меньше, возможно, вдвое меньше, чем в этом году. Том альтернативой является девальвация гривны до 41-41,5 грн/доллар и ее эмиссия. Однако точные даты непрогнозируемы".

Андрей Шевчишин считает с вероятностью около 30%, что уже в октябре возможна девальвация гривны.

"Нацбанк активно коммуникирует с рынком и населением по отношению к гривне и перспективам регулирования валютного рынка, при этом не устанавливает никаких конкретных дат и может принять решение в любой момент, возможно, даже в ближайшие дни, – анализирует эксперт. – Самые вероятные два варианта: рост фиксированного курса на 12,5%, с 36,6 до 41,2 грн/доллар, или установка плавающего курса в пределах 41-42 грн/доллар, сейчас гривня укрепляется, так как Нацбанк разрешил украинцам покупать безналичный доллар по курсу около 37,5 грн/доллар. И когда регулятор перейдет к управляемой гибкости курса, очевидно, что все изменится, наличный доллар также подорожает выше 41 грн/доллар ”.

Александр Охрименко, напротив, уверен: в этом году не стоит ждать возвращения к плавающему курсу доллара.

"Данную тему будут постоянно обсуждать, чтобы держать бизнес-общество в напряжении. В этой связи на этой неделе возможны небольшие ситуативные колебания курса вверх, затем вниз. Что касается девальвации гривны в октябре-декабре — это более возможно, но когда и насколько, пока прогнозировать сложно", – говорит Охрименко.

Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов разные. Так, Олег Пендзин, предлагает еще какое-то время продолжить зарабатывать "на грани фола", до последнего держась за краткосрочные, на 1-3 месяца, депозиты в гривне. По его мнению, не стоит до конца осени ждать девальвации гривны выше 40 грн/доллар в покупке.

"Что будет с курсом в следующем году, точно станет понятно после принятия депутатами закона о госбюджете на 2024 год. Ожидаю, что это произойдет в середине декабря", – конкретизировал Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин и Александр Охрименко предлагают другой способ сохранения сбережений: уже сейчас вкладывать свободные денежные средства в валюту. Но только при условии, что воспользоваться ими планируется не раньше весны 2024 года.

Андрей Шевчишин считает, что нужно покупать доллары, потому что там традиционно меньше спред между курсами покупки и продажи (в процентах он сейчас составляет 1,9%, против 2,7% в евро). Также эксперт напомнил о том, что лучше покупать не наличный доллар, а безналичный через валютный счет в банке с 29 августа его открывают всем желающим.

"Курс выгоден, для физлиц это 37,4-37,5 грн/доллар с учетом комиссионных сборов, валюту можно держать на счете, получая еще и небольшие проценты, до 3% годовых, или сразу конвертировать в наличные", – говорит эксперт.

При конвертации придется оплатить комиссию в 1,5-2% в зависимости от банка. В этом случае реальный курс покупки составит 38–38,25 грн/доллар.

Охрименко советует покупать не только доллары, но и евро в соотношении 50 на 50. Эксперт отметил: подорожание евро по отношению к доллару остановилось, однако, по его мнению, оно ускорится в 2024 году. Поэтому при конвертации евровалюты можно будет извлечь дополнительную выгоду. Также инвестиции в евро более выгодны тем, кто планирует путешествие или выезд в страны ЕС.

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