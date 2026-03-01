Курс валют в Украине в марте 2026: стоит ли покупать доллары и евро - эксперты дали четкий ответ

Стоит ли покупать доллары в марте 2026 года

Реклама

Конец зимы не принес неожиданностей касательно курса валют Украины. Как и прогнозировали финансовые аналитики, во второй половине февраля ситуация с курсом гривни стабилизировалась . За две недели февраля наличная гривня незначительно укрепилась по отношению к доллару .

Чего ждать от курса в марте 2026 года, что теперь выгоднее: доллар, евро или другие варианты, читайте в аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

Реклама

что происходит на рынке валюты;

чего ждать от курса с 1 по 15 марта;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, средний курс наличного доллара с 16 по 28 февраля колебался разнонаправленно как в продаже, так и в покупке. Впрочем, колебания были незначительными в пределах 10–15 копеек в продаже от 43,40 до 43,50 грн/доллар, в покупке от 42,80 до 42,95 грн/доллар. На субботу, 28 февраля, средние курсы продаж и покупки были соответственно 43,36 (–5 коп. за две недели) и 42,85 (0 коп.) грн/доллар.

В феврале наличный доллар подешевел на 10 коп. в продаже и покупке.

Реклама

Самая высокая цена продажи доллара на 28 февраля была 43,60 грн (+20 коп. за 14 дней), самая низкая – 43,25 грн/доллар (+10 коп.). Максимальный курс покупки составил 43,13 грн/доллар (+8 коп.).

Наличный евро за две последние недели февраля подешевел на 25 коп. в продаже, до 51,32 грн/евро и на 20 коп. в покупке, до 50,72 грн/евро по состоянию на 28 февраля. А за весь февраль его стоимость к гривне уменьшилась на 20 коп. в продаже и на 5 коп. в покупке.

Самая высокая цена продажи евро на 28 февраля была 51,60 грн (–15 коп. за 14 дней), самая низкая – 51,18 грн (–12 коп.). Максимальный курс покупки составил 51,10 грн/евро (-15 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курсы купли-продажи как доллара, так и евро, во второй половине февраля были нестабильны, как и в первой половине. По мнению Олега Пендзина, менялы в условиях относительной тишины на рынке искусственно расшатывали курс для заработка на разнице между покупкой и продажей валюты.

Реклама

Курс продажи доллара у нелегалов колебался в течение 16-28 февраля в пределах 43,10-43,30 грн, курс покупки - от 43,08 до 43,23 грн за единицу. Для евро соответственно в пределах 51,43 – 51,55 грн. и 51,10 – 51,35 грн. за единицу.

Национальный банк во второй половине февраля продолжил медленное ослабление гривны по отношению к доллару. С 16 по 28 февраля официальный курс повысился с 43,10 до 43,20 грн/доллар (+10 коп.), однако в отдельные дни было и 43,30 грн/доллар. Курс евро менялся за этот период разнонаправленно в пределах 25 коп., от 50,92 до 51,17 грн/евро, на 28 февраля было 51,02 (-11 коп.) грн/евро. Такие же курсы остались на 1 марта.

За март официальный курс доллара по отношению к гривне повысился на 35 коп., с 42,85 до 43,20 грн, официальный курс евро снизился на 22 коп., с 51,24 до 51,02 грн/евро.

На понедельник, 2 марта, регулятор установил следующие официальные курсы: 43,10 грн/доллар и 50,87 грн/евро, то есть –10 коп. и –15 коп. по сравнению с 1 марта.

Реклама

Соотношение доллар/евро за две недели не изменилось: 1,17 доллара за евро.

Андрей Шевчишин отметил, что конец февраля прошел под знаком незначительного засорения гривни. Эксперт объяснил этот тренд следующими факторами: бизнес-структуры продолжали продавать валюту на межбанковском для уплаты ежемесячных налогов, активизировался агросектор, уменьшился спрос на валюту для импорта энергоносителей, потому что уже нет сильных морозов. На наличном рынке спрос на валюту низкий.

Чего ждать от курса валют в Украине в марте

Эксперты прогнозируют, что к середине марта маловероятны значительные изменения курса гривны к доллару или евро.

Реклама

По мнению Олега Пендзина, главная причина стабильности – положительные новости по поводу дальнейшей финансовой помощи Украине от зарубежных партнеров.

“Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) 27 февраля утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования Украины на 8,1 млрд долларов, первый транш в 1,5 млрд долларов должен поступить немедленно, – сообщил Олег Пендзин. – Всего в текущем году от МВФ должно поступить 3,8 млрд долларов. Очевидно, что средства придется "отрабатывать", то есть не только вернуть с процентами, но и принять меры для уменьшения теневого сектора экономики, в частности, неуплаты налогов и т.д. Но в краткосрочной перспективе стабилизирует курс гривны на нынешних уровнях, а в среднесрочной перспективе будет способствовать усилению масштабного льготного финансирования от международных доноров и финансовых партнеров Украины. Итого: в ближайшие две недели колебания курса гривни к доллару ожидаются в рамках статистической погрешности, курс гривны к евро будет зависеть от котировок пары доллар/евро на зарубежных финансовых рынках”.

Андрей Шевчишин и Андрей Забловский считают, что гривня на время оказалась в зоне относительной стабильности не только благодаря позитиву для нас на внешнем рынке, но и на внутреннем, где сформировались благоприятные сезонные тренды. Это и традиционное весеннее увеличение предложения валюты на межбанковском рынке со стороны агросектора и уменьшение спроса на нее со стороны импортеров на межбанке, а также со стороны населения на наличном рынке.

“До середины марта курс будет в незначительном боковом тренде, колебания будут в небольшом диапазоне без явно выраженного направления, – анализирует Андрей Шевчишин. – Кратковременные перекосы курса на межбанке возможны, если в какой-нибудь день будет значительный скачок спроса на валюту на межбанке. Такой пример имел место в последнюю неделю февраля, когда крупный покупатель приобрел за раз около полумиллиона долларов. Курс подпрыгнул, но Нацбанк за счет продажи валюты быстро отрегулировал ситуацию. На наличном рынке остается высокое предложение валюты со стороны банков и пунктов обмена валюты и может расти ее предложение со стороны населения. На безналичном рынке физических лиц продолжится формирование мощного профицита и переход безналичной валюты в гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), привлекательность которых растет на фоне сезонных валютных трендов. Курс продажи наличного доллара останется в узких пределах: 43,3–43,4 грн/доллар в продаже и 42,8–42,9 по покупке”.

Реклама

Андрей Забловский предостерег: девальвационные ожидания курса гривны не исчезли, а только приостановились.

“В стране, которая пятый год ведет тяжелую войну, экономика которой выживает только благодаря сотням миллиардов долларов помощи из-за рубежа, такое невозможно в принципе, – акцентировал Андрей Забловский. – Государственный долг идет до 120% валового внутреннего продукта, Украина, к сожалению, вынуждена его наращивать. Поэтому в этом году гривня и дальше будет дешеветь. Пока этот тренд остается контролируемым со стороны Нацбанка”.

Продавать или покупать добавили и евро

Олег Пендзин говорит, что в первые два месяца текущего года тренд курса гривны к доллару напоминает сценарий в прошлом году, только на более высоком ценовом уровне.

Реклама

“Если в январе-феврале 2025 г. на наличном рынке был максимум среднего курса около 43 грн/доллар, то в текущем году он на 40 коп. выше, – подчеркнул Олег Пендзин. – С весны начинается нисходящий тренд курса доллара, как и в прошлом году, и он будет длительным из-за финансовых факторов, о которых я говорил выше. Это дает однозначный ответ, стоит ли покупать доллары или ценные бумаги, номинированные в валюте. Как и раньше, вне конкуренции остаются гривневые ОВГЗ со средним необлагаемым налогом доходом в 14% годовых. Вдвое меньше можно заработать на гривневых депозитах, однако, в любом случае, это выгоднее, чем надеяться на прибыль в долларах от роста курса за год”.

Андрей Шевчишин настаивает на диверсификации инвестиционного портфеля: в нынешних условиях в нем должна быть не только валюта, но и финансовые инструменты, например, ОВГЗ. Но, по мнению эксперта, не стоит на спаде курса продавать валюту, чтобы реинвестировать ее в ценные бумаги – выгоднее их покупать с новых заработков.

Андрей Забловский также отметил, что спрос на ОВГЗ среди физических лиц продолжает расти. По данным Минфина, в феврале текущего года население увеличило инвестиции в ОВГЗ на 50%. На 1 марта граждане Украины имели ОВГЗ на сумму около 122 млрд грн. Средняя доходность бумаг составила 14,3% годовых в гривне, 3,14% – в долларах и 3,8% – в евро. Всего на руках у населения уже более 6% всего объема портфеля украинских ОВГЗ, остальными владеют Нацбанк – 33%, коммерческие банки – около 48%, юридические лица – около 13%.

“Номинальная стоимость одной гривневой облигации составляет 1000 грн, валютных – 1000 долларов или 1000 евро, очевидно, что широким слоям доступны гривневые, – уточнил эксперт. – Главной причиной того, что украинцы мало доверяют этому инвестиционному инструменту – опасения потерять сбережения, потому что наличная валюта на руках им кажется надежнее виртуальных ценных бумаг”.

Реклама

Но доллар, по словам Андрея Забловского – не самое надежное убежище для сбережений. Если взять его покупательную способность, то за 25 лет доллар обесценился почти вдвое, то есть сейчас на него можно приобрести товаров и услуг в два раза меньше, чем в 2000 году. Самыми выгодными для долговременных инвестирований остаются только банковские металлы: золото и серебро.