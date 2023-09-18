Курс валют в Украине: в Минфине говорят о 41 гривне за доллар, что советуют эксперты — покупать или продавать

Доллар в Украине продолжает дорожать, курс медленно, но уверенно приближается к 39 гривнам. Одной из причин подорожания стало ожидаемое финансовыми аналитиками снижение Нацбанком учетной ставки, то есть процента, под который НБУ занимает гривну коммерческим банкам. Еще одна новость – глава Министерства финансов озвучил курс доллара, заложенный в проект госбюджета на 2024 год. Он почти на три гривны выше, чем сейчас, то есть составляет 41,4 грн/доллар.

Как это повлияет уже вскоре на курс наличной гривны, стоит ли сейчас вкладывать средства в валюту, чтобы сохранить их от обесценения, что теперь выгоднее: евро, доллар или другие варианты – читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на этой неделе, с 18 по 24 сентября;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, почти стабильный курс наличного доллара заметно пошел вверх с 14 сентября, когда правление Нацбанка решило снизить учетную ставку с 22% годовых до 20%. Напомним: это уже второе за неполные два месяца снижение ставки, к 28 июля было 25%. После этого доллар подорожал на 80 коп. и перешел отметку в 38 грн/доллар.

По мнению экспертов, подорожание на прошлой неделе незначительно, потому что рынок успокоило заявление главы Нацбанка Андрея Пышного о том, что НБУ не ориентируется на курс гривны по отношению к доллару, которым правительство пользуется при расчетах проекта госбюджета.

"Курс, заложенный в государственный бюджет, не является ни прогнозом, ни целью Национального банка. Это определенный расчетный параметр, который закладывается, как мы видим, ретроспективно, его можно изменить", – сообщил Андрей Пышный.

Александр Охрименко напомнил: в госбюджете на 2023 год заложен среднегодовой курс доллара 42,2 грн/доллар, то есть к концу года должно быть 45,8. А на самом деле официальный курс НБУ – 36,6 грн/доллар.

С ним согласен и Олег Пендзин. "Минфину выгодно, если курс доллара выше, потому что это помогает наполнять бюджет. Ведь налоги на экспорт, макрофинансовая зарубежная помощь и т.д. поступают в валюте, а пенсии, зарплаты бюджетникам и так далее платятся в гривнах. Но есть и другие макрофинансовые факторы, в частности, инфляция, которая ускорится от девальвации гривны. Поэтому Нацбанк ведет сбалансированную кредитно-денежную политику", – объяснил эксперт.

Сейчас на "белом рынке" это банки и пункты обмена валют, средний курс продажи доллара пока увеличился с 38,15 до 38,35 грн/доллар (+20 коп.), а курс покупки – с 37,60 до 37,85 грн /доллар (+25 коп).

Наличный евро за неделю также подорожал с 41,15 грн/евро в продаже и с 40,30 в покупке до 41,30 (+15 коп.) и 40,50 (+20 коп.) грн/евро соответственно. Соотношение между евро и долларом не изменилось и составляет 1,07 доллара за евро.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс за неделю вырос от 37,91 до 38,21 грн/доллар в продаже (+30 коп.) и от 37,64 до 37,97 грн/доллар в покупке (+33 коп.).

Официальный курс Нацбанка не изменился – 36,56 грн/доллар.

Для евро на понедельник, 18 сентября, НБУ установил курс 39,24 грн/евро (+12 коп.).

Чего ждать на этой неделе

Эксперты прогнозируют: неделя с 18 по 24 сентября будет спокойной, значительных колебаний наличного курса доллара не предвидится.

Александр Охрименко уверен, что пока курс наличного доллара будет колебаться в пределах 38,20-38,50 грн/доллар.

По мнению Андрея Шевчишина, незначительный восходящий тренд сохранится. Возможны небольшие колебания курса, но в целом он после возможного ситуативного снижения, вызванного балансом спроса и предложения, снова вырастет, причем больше, чем был. Пока можно сказать: доллар будет в коридоре 38,30-38,60 грн. Некоторые эксперты говорят о введении вскоре Нацбанком плавающего курса гривни вместо фиксированного (36,6 грн/доллар – Авт.), это могло бы заметно девальвировать гривну, но недавние заявления высокопоставленных чиновников НБУ указывают на то, что данный вопрос пока не актуален, хотя подготовка к нему. ведется", – анализирует эксперт.

Олег Пендзин говорит, что снижение учетной ставки повысит спрос на валюту, поэтому курс на нынешней неделе будет зависеть от действий Нацбанка.

"Если регулятор увеличит продажи валюты на межбанковском рынке пропорционально росту спроса, нынешний наличный курс сохранится. Если не увеличит – доллар может подорожать на 20-30 коп. до 38,8 грн/доллар в продаже", – пояснил Олег Пендзин.

Продавать или покупать валюту

Эксперты не советуют сейчас продавать валюту без крайней необходимости. А вот по поводу ее покупки мнения разошлись.

Олег Пендзин считает, что из-за замедления инфляции и заявления должностных лиц Нацбанка о том, что плавающего курса гривни пока не будет, продолжился период быстрых заработков в виде процентов по краткосрочным гривневым депозитам.

Потому выгоднее не закрывать такие вклады, а переоформить их на срок от одного до трех месяцев. Проценты по депозитам сейчас уменьшились, но даже под 12% годовых они прибыльны, потому что, по данным Госстатистики, инфляция с начала года пока составляет 2,5%, а с августа 2022 по август 2023 — 8,6%.

Эксперт подсчитал: депозит в 10 тысяч гривен в месяц принесет дополнительных 100 гривен. А эквивалент в 260 долларов, если их, например, конвертировать в гривну через 30 дней, даст такую же прибыль при условии, что курс покупки валюты банком будет не менее 38,9 грн/доллар (сейчас в среднем на гривну дешевле).

"Такой высокий курс покупки доллара пока не прогнозируется, однако на следующий год я сроки размещения депозита не "перетаскивал"", — отметил Олег Пендзин.

Тем, кто хочет гарантированно сохранить сбережения на длительный период (год и больше) и не тратить время на переоформление депозитов, Андрей Шевчишин советует воспользоваться постановлением НБУ от 29 августа, купить у банка безналичные доллары по выгодному курсу (для физлиц это 37,4-37 ,5 грн/доллар с учетом комиссионных сборов) и держать их на счете или сразу конвертировать в наличные деньги.

Наконец-то Александр Охрименко ожидает в 2024 году подорожание евро по отношению к доллару, несмотря на то, что евровалюта сейчас дешевеет. Поэтому предлагает воспользоваться ситуацией и инвестировать в безналичную валюту, но не в доллар, а в евро.

"Большую выгоду получат те, кто ездит в Европу, или рассчитывается в евровалюте, потому что не потребуется двойная конвертация, – уточнил эксперт. – К тому же, гривна будет постепенно ослабевать. А по прогнозам ряда западных финансовых аналитиков, через полгода возможно укрепление евро к евро 1,15-1,16 долларов за евро, это даст дополнительную прибыль.

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