Курс валют в Украине: в сентябре украинцев ждут интересные неожиданности - что покупать

Доллар вскоре подорожает

Гривна остается стабильной, украинцы все больше покупают валюты, финансовые аналитики отмечают потерю доверия сограждан к евро и прогнозируют подорожание доллара – таковы главные новости недели курса валют в Украине.

Когда курс доллара пойдет вверх, что выгоднее – доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 8 по 14 сентября;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, в первую неделю сентября на наличном рынке валют колебания курса доллара и евро увеличились. По сравнению с концом августа, когда царил "курсовой штиль", с началом сентября доллар то дорожал, то дешевел в пределах 10 коп., от 41,55 до 41,65 грн/доллар в продаже, однако был стабильным в покупке – 41,10 грн/доллар. Курс евро менялся в пределах 25 коп, от 48,52 до 48,75 грн/евро в продаже и от 47,90 до 48,05 в покупке.

Самая высокая цена продажи доллара была 41,70 грн (0 коп. в неделю), самая низкая – 41,25 грн/доллар (-10 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,20 грн (-2 коп.).

Самая высокая цена продажи евро была 48,85 грн (+5 коп. в неделю), самая низкая – 48,35 грн (-2 коп.). Максимальный курс покупки составил 48,30 грн/евро (+10 коп.).

На воскресенье, 7 сентября, курс доллара был 41,47 грн/доллар (-6 коп. за неделю) в продаже и 41,00 (-5 коп.) в покупке, курс евро – соответственно 48,7 грн./евро (+5 коп.) и 48,00 (также +5 коп.).

Олег Пендзин говорит, что имел место так называемый боковой тренд курса для обеих валют, то есть курс колебался вверх-вниз без четкого направления.

“Это сигнализирует о неопределенности на рынке и указывает, что цена актива – в этом случае речь идет о курсах валют – накапливает силы для начала более определенного тренда. Очевидно, что тренд вряд ли будет нисходящим, то есть вскоре возможно подорожание доллара и евро, – объяснил эксперт”.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, меняла всю неделю только продавали доллары. Средний курс продаж колебался от 41,35 до 41,40 грн/доллар, а на воскресенье, 7 сентября, опустился до 41,25. Также 7 сентября нелегалы начали покупать доллары по 41,10–41,20 грн за единицу. Евро через неделю подорожал у них на 6 коп. в продаже – до 48,46 грн и подешевел на 8 коп. в покупке – до 48,30 грн. за единицу.

Официальный курс гривны к доллару всю неделю практически не менялся, колебания были от 41,32 до 41,37 грн/доллар. Евро, во вторник, 2 сентября, вдруг подорожал на 27 коп., до 48,47 грн. за единицу, но уже на следующий день курс снизился до 48,18, а на пятницу, 5 сентября, опустился до 48,13 грн/евро. На понедельник, 8 сентября, Национальный банк установил следующие курсы: 41,22 грн/доллар (-10 коп. в неделю) и 48,16 грн/евро (-4 коп. в неделю).

Соотношение доллар/евро за неделю не изменилось – 1,17 доллара за евро.

Андрей Шевчишин и Андрей Забловский констатировали, что рынок был удивительно спокойным и стабильным.

“Возможно, это связано с присутствием в Украине очередной миссии Международного валютного фонда (МВФ), прибывшей для переговоров по объемам финансовой помощи в 2026 году, – анализирует Андрей Шевчишин. – Это, кстати, уже не в первый раз: когда у нас работают представители МВФ, Нацбанк держит рыночный курс доллара неизменным, показывая, что он контролирует ситуацию. На наличном рынке курс доллара немного колебался, спрос на валюту увеличился”.

Андрей Забловский добавил, что межбанковский рынок удержал увеличение предложения валюты от аграриев, которые уже готовятся к посевной озимых и закупают горючее, семена, удобрения.

Чего ожидать от курса валют в Украине

Андрей Шевчишин говорит, что текущая неделя будет богата экономическими новостями: 8-9 сентября Госслужба статистики сообщит о том, какой была инфляция в августе, 11-го НБУ будет пересматривать размер учетной ставки (процента годовых, под который регулятор кредитует коммерческие банки, ныне он равен 15,5% - Авт. завершит проект госбюджета на 2026 год.

“Все эти события могут внести ясность в то, как долго будет держаться нынешний курс гривны к доллару, – заключает Андрей Шевчишин. – Пока девальвация гривни отложится еще на неделю, на наличном рынке возможны как небольшие колебания курса около 41,5 грн/доллар, так и его постепенное увеличение в продаже, учитывая повышение спроса на валюту со стороны населения”.

Андрей Забловский прогнозирует увеличение колебаний курса как на межбанке, так и на наличном рынке.

"Курсовый коридор на межбанке будет 41,2-41,5 грн/доллар, на наличном рынке – 41,5-41,8 грн/доллар", – уточнил Андрей Забловский.

Олег Пендзин уверен: девальвация гривны отложена минимум до середины сентября. Эксперт считает, что для этого есть несколько важных макроэкономических факторов.

“Есть, простите за штамп, затишье перед бурей, потому что эти факторы отрицательные, – объясняет Олег Пендзин. – Кабмин до сих пор не подготовил проект государственного бюджета на 2026 год. Главная, по моему мнению, причина – не достигнуто соглашение с МВФ о новой программе кредитования Украины со стороны Фонда на 2026 год и дальше. Переговоры продолжаются, от них зависит, какими будут макроэкономические показатели в главной смете страны на следующий год. Говоря по-простому, мы просим взаймы больше, чем нам предлагают. Это необходимо, чтобы сбалансировать госбюджет, не допустить стремительный рост инфляции, повысить в следующем году социальные стандарты: минимальную зарплату и пенсию, проиндексировать пенсии и т.д.”

“Считаю, что правительство выполнит закон и подаст на текущей неделе законопроект о госбюджете на 2026 год. Но документ будет "сырым" и его дальнейшую судьбу предсказать сложно: возможно депутаты его примут в первом чтении, возможно вернут на доработку. То есть, ситуация мало прогнозируемая. Исходя из этого, Нацбанк, который, как известно, отвечает за уровень инфляции в Украине, и в дальнейшем будет держать курс гривни к доллару, чтобы таким образом не допустить роста цен. Рекордный сейчас уровень золотовалютных резервов НБУ более 46 млрд долларов позволяет это делать”, – добавил Пендзин.

Продавать или покупать валюту

Андрей Шевчишин отметил, что в августе украинцы активно покупали валюту.

“По данным НБУ, физические лица в августе купили наличной валюты на 385 млн долларов больше, чем продали, – сообщил Андрей Шевчишин. – Это 5-месячный максимум, однако в 3,4 раза меньше, чем было в январе текущего года, когда чистая покупка достигла 1,29 млрд долларов”.

Напомним: в январе доллар начал быстро дорожать, курс продажи наличных достиг 43 грн/доллар, что вызвало ажиотажный спрос со стороны населения. В дальнейшем курс постепенно пошел вниз, и те, кто запасся долларами, рассчитывая на дальнейшее его подорожание, к началу сентября потеряли около 1,5 грн на каждом долларе.

А вот теперь покупка долларов имеет смысл, считает Андрей Шевчишин. По его прогнозу, до конца года доллар может подорожать до 43 грн/доллар, а возможно и больше.

Андрей Забловский отметил: сограждане теряют интерес к евровалюте.

“Нацбанк сообщил, что в августе чистая покупка наличного евро упала почти на 40%, с 312 до 193 млн евро, а чистая покупка доллара выросла более чем в 10 раз и сравнилась с объемами покупки евровалюты, – привел цифры Андрей Забловский. – До этого доля евро в покупке четыре месяца подряд росла, а доллара – снижалась. Главной причиной уменьшения интереса к евро стало, скорее всего, его длительное удешевление, сопутствующей причиной – завершение сезона отпусков украинцев в государствах ЕС, где евро является основной денежной единицей”.

Пока эксперт советует сосредоточиться на покупке долларов, потому что евро может еще подешеветь. Забловский объяснил, что 17 сентября Федеральная резервная система США – аналог центробанков других стран – может уменьшить учетную ставку по доллару, это приведет к его укреплению по отношению к другим валютам, в том числе и к евро.

Олег Пендзин рекомендует подождать с покупкой валютной наличности. Прежде всего, это касается держателей гривневых депозитов и облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

“Эти финансовые инструменты за 8 месяцев года показали свою эффективность, они прибыльны. Поэтому не стоит досрочно забирать из банка гривневые вклады, избавляясь от уже заработанных процентов, или продавать ОВГЗ, в призрачной надежде заработать больше на подорожании доллара до конца года”, – аргументировал Олег Пендзин.

Продавать валюту эксперты не советуют без необходимости.