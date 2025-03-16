Курщина "посыпалась": как ВСУ реагируют на переговоры – эксклюзив с фронта

ВСУ отступают с Курщины, однако удерживают позиции в Торецке и даже локально контратакуют на Харьковщине.

Самое главное сейчас то, что происходит на реальном фронте. Генштаб сегодня подтвердил, что россияне захватили Суджу на Курщине. И во многом это связано именно с блокировкой Америкой разведданных. Были даже версии, что выход украинских войск из этой российской области – одно из условий на переговорах в Джидде. Но окружения Вооруженных сил Украины на Курщине, о чем вслед за Путиным активно говорит Трамп, нет. Об этом в субботу заявил президент Зеленский.

Детальнее о ситуации на фронте рассказал наш военный корреспондент Андрей Цаплиенко в сюжете ТСН.Недели.

Российские войска хотят окружить украинских военных в том направлении, но на территории Украины. Операция на Курщине, несмотря на все негативные моменты, позволила замедлить российское наступление на украинской территории. Россияне буксуют под Покровском. Они застряли в Торецке и не могут осуществить план окружения Константиновки с Юга.

Ситуация в районе Липцев Харьковской области

А в Харьковской области бригада "Хартия" и другие подразделения вытесняют врага севернее села Липцы. Это мог быть плацдарм окупантов. Россия планировала затащить сюда свою артиллерию, чтобы обстреливать Харьков. Но в лесу на севере Харьковщины надежно скрыта украинская арта, которая методически вытесняет оккупантов обратно за границу. Снаряды готовят уже и по российй территории.

"По перехватам, которые мы слышим, у них паника. Они не понимают, что по ним работает", — говорит офицер артиллерии бригады НГУ "Хартия" Кирилл Дучко.

А работает по ним вот этот сюрприз от западных союзников – самая новейшая в мире артсистема DITA, которой вооружили подразделения Нацгвардии.

Съемочная группа ТСН стали первыми журналистами, которым бригада "Хартия" показала, как разбирает этой пушкой укрепление россиян. Сделанная в Чехии автоматическая система – это снайперская артиллерия калибра 155 миллиметров с электронным мозгом, вычисляющим траекторию.

Иногда один DITA может заменить и целую батарею пушек.

"Она производит три выстрела с разным углом наклона от мортирной к навесной, но прилет этих трех снарядов происходит одновременно", — говорит командир батареи бригады с позывным "Адвокат".

Несколько дней назад DITA передала пламенное приветствие российской электростанции и обесточила базу окупантов.

"Установка DITA дает нам возможность бить вглубь их территории. И это нам открыло коридор возможностей", – отмечает Кирилл Дучко.

DITA подавляет вражескую "арту". В то же время, по укреплениям окупантов сбрасывают свой взрывной груз дроны Vampire, и затем на позиции врага заходят пехотинцы "Хартии". Так происходит продвижение. Боеприпасы для "Вампиров" производятся прямо на фронте — "сбросы" печатаются на 3-D принтере.

Локальное контрнаступление к северу от Липцев медленное, но уверенное. Оккупантов постепенно блокируют в лесу за Липцами. И они начинают сдаваться в плен целыми группами.

"За последнюю неделю есть определенное количество личного состава противника, которое сдалось самостоятельно. И вот они рассказывают, что для них самая большая проблема с нашей стороны – это Vampire. Потому что они ничего не могут с ним поделать", – говорит командир 1-го батальона оперативного назначения Роман Омельченко.

Вот так, по прилету от "Vampir'ов", кажется бойцам "Хартии" группа российских оккупантов. А вдогонку за ним решили сложить оружие еще несколько россиян. Андрей Юдин – один из них. Говорит, что добровольно хочет поговорить с журналистами.

В плену он себя чувствует гораздо лучше, чем в окопе среди леса.

"Так как нам врали и говорили, что это наши продвигаются, но все было наоборот", — отмечает пленный оккупант.

Андрей – контрактник. Пошел на войну в 2023 году, чтобы заработать денег. После семи месяцев под снарядами и сбросами из "Вампиров" воевать передумал и пришел на позиции "Хартии".

Ситуация в Торецке

Российское наступление замедлилось. Наибольшие потери противник сейчас несет здесь, среди развалин, оставшихся от города Торецк Донецкой области. Командование россиян уже по меньшей мере трижды отчитывалось о взятии Торецка. На самом деле за восемь месяцев ежедневных атак оккупанты взяли под контроль лишь половину этого населенного пункта, потеряв, как минимум, дивизию своих солдат.

Четкой линии фронта нет. Позиции россиян и украинцев могут заходить на разных этажах одного дома. Героизм солдат 100-й бригады в Торецке невозможно ни описать, ни представить. Младший сержант Олег Гранкивский 77 дней сражался в Торецке с оккупантами. И это не рекорд. В бригаде есть бойцы, которые провели среди развалин более трех месяцев без ротации.

"Павербанки, батареи, БК, еда, вода, все смахивает дронами. Физически дойти это невозможно", — говорит Олег Гранковский.

Олег воюет трофейным АК-12. Забрал у россиянина в бою, в котором два украинца победили пятерых оккупантов.

Самая опасная операция – завезти в город бойцов или вывезти их оттуда. Американские боевые машины пехоты "Брэдли" являются одним из ключевых элементов нашей обороны в Торецке и одним из главных факторов выживания нашей пехоты в разрушенном городе.

Руины Торецка

Военный с позывным "Кипиш" много недель провел на позициях, после Торецка, заняв место наводчика "Брэдли", знает, как ждут его побратимі, которые держат оборону на руинах города.

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Когда в Торецк заходит "Брэдли", по ней летит все, что есть у окупантов. Поэтому для того, чтобы поменять пехотинцев на позициях, американскую боевую машину прикрывает "арта" и дроны. Иногда, если огонь интенсивный, приходится загонять рядом с "Брэдли" и танк и прямой наводкой разбирать вражеские огневые точки. Иногда танкисты берут огонь на себя, чтобы дать пехотинцам несколько секунд загрузиться в "Брэдли".

Экипаж этой "Брэдли" сотой бригады присоединился к флешмобу украинских военных и записал благодарность американскому народу за такую бронированную помощь.

Критиками США на фронте оказались американские добровольцы. Боец с позывным "Нести" сражается в бригаде "Хартия". Он дважды голосовал за Трампа, но сейчас считает, что своим давлением на Украину, а не Россию, тот перешел все границы – просто не понимает, что в реальности здесь происходит.

"Есть очень много видеодоказательств убийства украинских пленных российскими солдатами. Это военное преступление. Так же, как и атаки на госпитали, жилые районы, парки с детьми. Но, вместо этого, они говорят о том, чего Зеленский не надел этот проклятый костюм. Выглядит так, что Украину хотят сделать плохим парнем. Но Украина – жертва во всех аспектах. И потому я здесь", – говорит амриканский доброволец из бригады "Хартия" с позывным "Нести".

К идее перемирия бойцы, с которыми нам пришлось пообщаться, тоже относятся критично. Даже те, кто провел месяцы в развалинах Торецка.

"По моему мнению, перемирие сейчас выгодно больше противнику. Потому что он накопит сил, с которыми будет трудно справиться. И так трудно справляться, а будет еще хуже", – рассуждает младший сержант Олег Гранкивский.

Но как заставить Россию установить устойчивое перемирие, сейчас, наверное, никто не знает – ни в Овальном кабинете, ни в лесах под Харьковом, ни в руинах Торецка.

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КУРЩИНА "ПОСЫПАЛАСЬ" ИЗ-ЗА ПОЛИТИКИ! КАК ВСУ РЕАГУЮТ НЕ ПЕРЕГОВОРЫ?| ЭКСКЛЮЗИВ ЦАПЛИЕНКА

Ранее в New York Times сообщили, что Украина отступила почти со всей территории Курской области, за исключением небольшого участка рядом с границей.

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