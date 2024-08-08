"Курская народная республика": как Украина в очередной раз надавила на больное место Путина и что об этом говорят на Западе

В ОПУ прокомментировали события на Курщине. По словам советника руководителя Офиса Михаила Подоляка, события в Курской или Белгородской областях доказывают "крепкую сознательную взаимосвязь россиян с их властью".

Кремлю понадобилось целых два дня, чтобы хоть как-то отреагировать на события на Курщине, где российские войска, в частности, потеряли контроль над городом Суджа. Там находится конечная в России газораспределительная станция, обеспечивающая транзит газа в Европу, идущий через Украину. По данным американского Института изучения войны (ISW), в течение 6-7 августа украинским войскам в Курской области удалось продвинуться на 10 км. В российских пабликах даже была паника относительно возможного захвата Курской АЭС, чтобы потом обменять ее на возвращение под украинский контроль Запорожской АЭС. Почему появились такие вбросы? В ночь на среду, 7 августа, и губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил якобы о сбитии в городе Курчатов вблизи Курской АЭС четырех ракет.

Украинские же эксперты предполагают, что целью операции на Курщине является вовсе не захват АЭС, как это сделала Россия из ЗАЭС, а растяжение российских сил, как это в начале мая пыталась сделать Москва во время наступления на Волчанск Харьковщине. Лишь к вечеру среды, 7 августа, после того, как пабликами стали распространяться многие видео массового взятия российских военных в плен и панического бегства россиян из приграничных с Украиной регионов, потому что их там никто не защищает и организованно не эвакуирует, высказался Путин, обвинив Украину в "масштабной провокации". В Курской области объявили режим чрезвычайной ситуации, а глава российского Генштаба Валерий Герасимов пообещал Путину "разгромить противника и выйти на государственную границу".

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Однако непредсказуемые события, время от времени происходящие в РФ, в очередной раз наглядно указывают на глубоко укоренившиеся проблемы с принятием решений в российском управленческом аппарате, а также на замкнутость всех процессов на Кремле и одном человеке. Даже ранение российского топ-пропагандиста, спецкорреспондента телеканалов "Россия-24" и "Россия-1" Евгения Поддубного на Курщине продемонстрировало серьезный управленческий хаос, царящий в Кремле. Как только появилась эта информация, подавляющее большинство российских пабликов сначала похоронили пропагандиста, а через несколько часов сами его и воскресили. А уже в четверг, 8 августа, в сеть слили видео, как ехавшие вслед за его машиной коллеги Z-военкора не остановились, чтобы помочь.

Реакция США и ЕС. Пока безумная пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова призывает мировое сообщество отреагировать на "провокации" на Курщине, Запад отвечает осторожно и местами насмехается над Россией. По словам пресс-секретаря Госдепа США Мэтью Миллера, со стороны российских властей – это иронично называть провокацией, учитывая, что Россия нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины, начиная с 2014 года.

"Киев не сообщал Вашингтон заранее о планах провести операцию в Курской области, но в этом нет ничего необычного. Решение, как совершать свои военные операции, принимает Украина. В то же время политика США по нанесению ударов по российской территории (далее, чем приграничные с Украиной регионы, где скапливаются российские ВС – ред.) западным оружием не претерпело изменений", — заявил Мэтью Миллер.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер добавила, что нужно помнить о наличии российских войск в Курской области, которые атакуют Украину, поэтому США будут продолжать поддерживать защищаемый от агрессии Москвы Киев. Спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано также заявил, что согласно международному праву, Украина "имеет законное право защищаться, в том числе нанося удары по агрессору на его территории".

По мнению главы оборонного комитета Бундестага Маркуса Фабера, тот, кто начинает захватническую войну против соседней страны, превращает собственную территорию в зону боевых действий, поэтому то, что Украина делает на Курщине, вполне законно и обосновано с военной точки зрения, что заставляет Россию отвести войска с Востока.

"Этой операцией Украина доказывает свою способность действовать. Это также показывает российскому населению, что захватническая война их диктатора касается и их, а не только украинцев. В интересах России и россиян должно быть прекращение захватнической войны. Остается только пожелать украинским защитникам удачи, в том числе Под Курском. Чем они успешнее, тем быстрее люди в Кремле поймут, что они ничего не выиграют в Украине.

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Внештатный научный сотрудник американского CSIS, генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан замечает, что быстрой и высокомобильной операцией на Курщине украинцы застали Россию неожиданно, что очень важно на войне. К тому же, по его мнению, похоже, что в зоне проведения операции ВСУ развернули значительное количество ПВО, что не дает России преимущества в воздухе.

"Украинские силы могут быть гораздо глубже в России, чем мы знаем. Это самый большой прогресс любой стороны в этой войне с конца 2022 года. Возможно, Украина стремится оттянуть российские силы от атак на Нью-Йорк, наступления на Торецк и Покровск. Это возможно, но учитывая превосходство России в живой силе, такой результат маловероятен. Еще одна оперативная цель – заставить россиян, не имеющих бесконечных ресурсов, пересмотреть расположение своих сил в других местах на линии фронта", – дописал австралийский генерал в Х.

Наряду с этим в соцсетях среди американской и европейской аудитории распространяется много смешных постов и мемов о событиях на Курщине. Одни иронически дописывают: "Хорошо, нельзя бить западным оружием по РФ с территории Украины. Но с территории России по России можно?"; "Путин говорит, что хочет Украину в России. Наконец-то он исполнил свое желание"; и "Украинские войска в Москве уже в эти выходные?". Другие шершат забавный фейк о якобы решении органов власти Сумщины о вхождении города Суджа в состав их области, а также мемы о решении самого Курска добровольно присоединиться к Украине из-за начала серьезного блокирования Кремлем доступа к YouTube на территории России.

Пишущие западные медиа. Телеканал CNN отмечает, что Кремль лжет своим гражданам, заявляя об остановке продвижения украинских сил на Курщине, ведь бои там продолжаются.

"Украинские войска оказались под усиленным давлением вдоль линии фронта протяженностью почти 1000 км, Москва продолжает свое медленное, изнурительное наступление, поэтому это (события на Курщине – ред.) может быть попытка оттянуть российские силы в другое место. Учитывая ряд негативных событий на линии фронта, новости об успешном вторжении помогают Киеву повысить моральный дух своих войск и гражданского населения", — сообщал CNN в другой своей статье в среду, 7 августа.

The New York Times пишет, что третья значительная украинская операция на территории России с начала полномасштабной войны, похоже, попытка сделать то же, что и Россия во время наступления на Харьковщине в мае этого года.

"Остается непонятным, намерены ли украинские силы окопаться и попытаться удержать российскую территорию, или будут отступать, захватив пленных и уничтожив российский пограничный пост. Эта атака заставила некоторых военных аналитиков задуматься, почему Украина бросает дефицитных людей и ресурсы на открывшийся рискованный штурм, который открыл фронт в то время, когда ведет упорные бои за удержание позиций на собственной территории", — добавляет газета.

Так что, как видим, пока украинские официальные лица хранят молчание относительно событий на Курщине, что очень правильно, в западных СМИ часто появляются статьи, где ставится под сомнение та или иная украинская военная операция. Да и в целом за эти три дня, учитывая нехватку информации, европейские и американские медиа часто ретранслировали не только позицию Кремля и Минобороны РФ, но даже анонимных российских Telegram-каналов, как например NBC News и The Washington Post, где появляется совершенно никем и ничем не подтвержденная информация.

"Хорошо, что Украина предпринимает действия, удивляющие россиян. Украина в обороне и не в состоянии провести операцию, чтобы вытеснить Россию из оккупированных регионов, но активно защищается. Нельзя позволить россиянам комфортно готовить новые атаки. Нельзя быть боксером и сражаться на ринге" с одной связанной за спиной рукой", — цитирует Politico польского генерала в отставке, бывшего командующего спецназом Польши Романа Полко.