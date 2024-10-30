Курская операция ВСУ: Мария Берлинская рассказала об ожиданиях и прогнозах

Военные эксперты уже изучают Курскую операцию, чтобы использовать ее как урок для военных всего мира.

Курская операция ВСУ однозначно войдет в учебники истории военного искусства. Она была спланирована блестяще, в полной информационной тишине, что позволило использовать эффект неожиданности. Поэтому Силы обороны Украины довольно малыми силами добились очень больших результатов.

Такое мнение высказала ветеран российско-украинской войны, глава волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

"Я вижу, что военные эксперты уже изучают ее [Курскую операцию – ред.], раскладывают как рабочий алгоритм, который нужно взять как урок для военных всего мира", — отметила Берлинская.

Она отметила, что не знает точно, как эта операция будет развиваться.

"Курская операция очень тяжелая сейчас. Россияне бросают максимально силы, чтобы нас оттуда вытеснить. У них поставлена задача с самого верха, лично Путиным. Потому что он понимает, что каждый день пребывания там украинцев – это просто удар по нему, по его репутации альфа-диктатора, а значит и по постулатам "нерушимости, неделимости, могущества и величия России". Поэтому сейчас бросаются все возможные силы и средства, чтобы нас оттуда оттеснить.

По ее словам, Силам обороны сейчас очень тяжело. И то, что такой период наступит, можно было спрогнозировать уже давно.

"К большому сожалению, сбываются те вещи, о которых я пыталась как-то предостерегать. Не потому, что у меня есть какая-то секретная информация или дар ясновидения. Это просто аналитика и просчет, какой-то определенный опыт. Так что если поднять старые интервью, я говорила, что мы зайдем в этот период, когда россияне будут продвигаться, фронт будет двигаться непосредственно на запад, будет серьезное наступление, а силы будут иссякать. Когда закончатся очереди под военкоматами и начнется история о том, что надо где-то брать людей, потому что тех первых людей мы по большей мере не сохранили. Или относимся к ним настолько бесчеловечно, что часть из них идет в СЗЧ. И именно для этого нужно сейчас менять саму философию управления и подготовки.

Она объяснила, что именно сейчас очень важно создать прецеденты, когда высокие погоны, должности, связи или деньги не имеют силы и уступают объективным потребностям общества в критической ситуации.

"Я считаю, если мы создадим прецеденты и покажем, что даже очень высокий генерал или эксминистр, или еще кто-нибудь может пойти на фронт обычным рядовым, это очень поднимет мораль в обществе. Потому что армии воюют не до последнего солдата, а до деморализации. Если в обществе увидят, что прокуроры-инвалиды идут тоже воевать, если в обществе увидят, что все эти МСЭКовцы, которые берут взятки и набивают себе матрас миллионами долларов, эти миллионы долларов идут на дроны, а МСЭКовцы идут штурмовиками отстаивать Покровск или Суджу, тогда россиянам будет очень тяжело играть с их ИПСО, разделять общество и показывать, что уже нет никаких единых украинцев, а вместо этого есть разделенная нация. Что там где-то есть правящая верхушка неприкосновенная и есть война для бедных. Если мы создадим эти прецеденты и покажем обществу, что этот риск разделяется всеми, особенно теми, кто паразитировал и зарабатывал на этой беде, люди получат новую веру", – подчеркнула Мария Берлинская.

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Напомним, по мнению Марии Берлинской, готовыми воевать должны быть все украинцы, включая женщин и детей. Но острой потребности в снижении мобилизационного возраста до 25 лет или мобилизации женщин нет.

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