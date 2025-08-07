Курская операция: главком вспомнил, как готовили удар по русским войскам

Курская область / © Associated Press

Курская операция на территории РФ, которая началась 6 августа прошлого года, планировалась в течение очень короткого промежутка времени.

Об этом в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной рассказал главком ВСУ Александр Сырский.

Главком уточнил, что фактически эта операция украинских Вооруженных сил была спланирована в начале лета.

"У нас достаточно был ограниченный срок для ее подготовки и фактически проведения. Но спланировано, детально продумано, что мы в первую очередь рассчитывали на слабость противника на этом направлении и на подготовку наших частей, которые удалось тогда вывезти на подготовку", - говорит Сырский.

По его словам, его словам, к планированию было допущено "очень ограниченное количество лиц". Даже командиры, говорит Сырский, не знали – где и когда будут совершаться действия.

Напомним, Александр Сырский заявил, что в результате Курской операции Россия потеряла по меньшей мере 80 тысяч военных - убитыми и ранеными. По его словам, украинские потери были "существенно меньше", однако точных цифр он не назвал.

Ранее он сообщал также, что силы обороны контролируют 90 квадратных километров Курской области. Это предупредительные действия в ответ на вероятное пришествие противника. Приблизительно 10 тысяч российских военных остаются вовлеченными в бои на территории РФ.

