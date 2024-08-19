Курский позор РФ: почему украинцы ложились под танки, а россияне не сопротивляются ВСУ

Операция на Курщине стала настоящим позором для Кремля. И не только потому, что Путин проспал и не ожидал такого поворота событий, но и потому, что его поклонники спокойно все это восприняли.

"А вы вспомните, как было, когда оккупационные войска заходили в Украину, и люди, несмотря на понимание, что их могут просто расстрелять, голыми руками шли останавливать вражеские танки. О пропасти между россиянами и украинцами, и о том, что наши менталитеты совершенно разные, несмотря на пропагандистский лозунг "мы же братья", – говорится в эксклюзиве TSN.ua.

Между украинцами и россиянами – пропасть навсегда

"Мы гордимся тем, что мы украинцы и это не простые слова, а факты, доказанные делами. Февраль 2022 года, оккупационные российские войска пролезают на украинскую территорию и заявляют о так называемой эсвео". на всех не хватает оружия. В это же время по "зомбоящикам" пропагандистов раздается "Киев за три дня" и до сих пор говорится о "братском народе", а нападение оправдывается "превентивным ударом".

Мы слышим, что будут бить только по военным целям, в первые же минуты войны страдают гражданские объекты и жилые дома, а "решисты" расползаются по Украине и берут под свой контроль первые населенные пункты, не зная, что уже через несколько недель придется бежать куда глаза глядят, потому что украинцы дадут такое отпор, которого Россия точно не ожидала", – говорится в репортаже журналистки ТСН.ua

Яркое доказательство этому – наши несгибаемые херсонцы. Люди протестовали до последнего и договорились каждый день выходить на улицы в 12, чтобы показать рашистам, что здесь им не рады. И было одно большое отличие: решисты заезжали в город на танках и с автоматами, а наши люди шли на протест с флагами и голыми руками.

Шли на митинги, несмотря на страх расстрела.

Каждый день людей на митингах становилось только больше, хотя все хорошо знали, что за свою позицию и сопротивление оккупантам могут поплаться жизнью. Вот так на мирные протесты ходили жители поселка Сивашское с населением в чуть более 5 тысяч человек.

А вот поселок Горностаевка, небольшое село Антоновка под Скадовском и сам Скадовск.

Так протестовал Бердянск Запорожской области.

И даже когда город и область уже были полностью под российской оккупацией, люди продолжали выходить на улицы. Впоследствии оккупанты начали применять и оружие.

Сопротивление оккупации и партизанское движение

Людей обворовывали и похищали, подвергали пыткам, а они объединялись в группы сопротивления, партизанили и таким образом умудрялись курить рашистскую технику или передавать полезную информацию Вооруженным Силам Украины, а еще развешивали желто-голубые ленты под носом у окупантов.

Издевательство над украинцами

Опять же – все хорошо знали, в случае чего – выжить шансов будет немного. Многие похищенные люди оккупанты до сих пор не вернули, кто-то считается или пропавшими без вести, или ждут приговоров в российских СИЗО просто за то, что они не мирились с российской оккупацией, или уже осуждены на 20 лет строгого режима в российской колонии. Гуманитарных коридоров долгое время для гражданских оккупанты не давали, только на свой страх и риск люди искали маршруты и фактически через линию фронта под обстрелами выезжали. Затем Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель. Здесь оккупанты совершали такие зверства, что вспоминать страшно до сих пор. Вот одна из историй мужчины, которому чудом удалось выжить.

Бегство с туалетом и белые флаги на РФ

После освобождения Киевщины открываются ужасы пыток, изнасилований несовершеннолетних девушек, мародерства! оккупанты хватались даже за туалеты и чайники и все это под лозунгом "освобождения от нацистов". Они убеждали, что пришли сюда навсегда, не зная, что через несколько недель кто будет убегать с туалетом на спине, потому что это единственный трофей, а кто станет удобрением для украинской земли. Украинцы понемногу пришли в себя от этих ужасов, но никогда этого не забудут и не простят.

"Теперь война перешла туда, откуда пришла — на территорию "эрефии". 6 августа 2024 года — этот день войдет в историю. За чуть более недели украинские военные взяли под контроль 82 населенных пункта, а 15 августа впервые на территории эрефии была открыта военная комендатуру в городе Суджа. Это тот самый город, который оккупанты языком держали под своим контролем, а теперь начинают стирать город авиабомбами, из-за чего их жители вынуждены жить в подвалах. Все по плану, правда? И будет ложью сказать, что их жаль, потому что вообще сам факт, что эти инструкции "Как уберечься от обстрелов" теперь слышат и наши соседи — просто как бальзам на душу", — говорится в репортаже.

А где сопротивление? Почему россияне не сопротивляются ВСУ?

"И вы заметили, что почему-то до сих пор не выплыло ни одного видео, где бы россияне кричали "уходите", протестовали, говорили что-то против? Здесь и пропасть между нами, они — приспособленцы, которым безразлично, кто что и где. Кто-то надеется на свою власть, противоречащие самим себе, ведь перед этим говорили, что их бросили. Кто-то просто ждет, чтобы это закончилось и они просто жили, и, неважно, под каким флагом.

Они до сих пор не укурили, что все это они переживают, потому что именно из-за них это пережили мы и продолжаем жить в войне 10 лет. Но рабсеяне остаются рабсеянами, мы уже показывали вам это видео, но покажем еще раз: люди скулят, что "не знали о войне в Украине". ничуть не знали, очень удобно так говорить, чтобы оправдать свой "забитый болт" на то, что в Украине умирают люди просто из-за сумасшедшего главаря Кремля", — говорит журналистка в репортаже.

Свидетельство военных и гражданских

И в то же время все они, что военные, гражданские продолжают получать от наших военных гуманитарную помощь, а Украина, как бы ни хотелось украинцам, надлояльна к россиянам. Их обеспечивают всем необходимым и даже предлагают эвакуироваться в Сумы.

Но если вдруг вам станет жалко россиян, включайте эти видео раз за разом, потому что именно такое мнение в России о войне в Украине и они могут оправдываться незнанием сколько угодно. И вот еще одно доказательство, что в голове рабсеян нет просветления – это интервью русских пленных, свеженьких, тех самых из Курской области, которые говорят, что? Правильно, что нас они увольняли.

"Они до сих пор ничего не поняли. Точка. А еще ни в политику не лезут, но лезут на чужую территорию. Ну норм позиция не так ли?" – рассказывает репортер.

Абсурдные аргументы россиян

"Они стоят хорошо одетые, не избитые, не покоцаные, и не имеют никакой уверенности, что они кому-то надо там на эрефии. Все до одного рассказывают, как их бросило командование, ребятам по 19-22 года, но эти здоровые лбы до сих пор не понимают, почему здесь оказались. И напоследок – контрольный вам, что вещают сейчас на зомбоящиках эрефии: стоит с умным лицом скабеева, которая тоже кричала "киев за три дня" и слушает бред кадыровца, который говорит, что "их граждане не думали, что на их могут напасть в 21 веке”, – говорится в репортаже.

Никогда и ничего нельзя забыть

Поэтому, если вдруг у кого-то были сомнения россиян или вы забыли их зверства, внимательно переслушайте каждое слово, чтобы больше никогда наша судьба не стала наследством для наших детей.

Напомним, в эксклюзивном интервью журналистке ТСН.ua Наталье Нагорной один из командиров ВСУ ответил, в чем уникальность Курской операции.

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