"Кусачая" черешня: что стало с украинским урожаем и ждать ли более дешевой ягоды

Черешня портится прямо на дереве и это влияет на ее цену.

С украинской черешней беда, потому что затяжные дожди испортили урожай. Фермеры надеются, лучше ситуация будет с созреванием поздних сортов ягод. Но опасаются, чтобы на смену непогоды не пришла жара. Потому что тогда будут еще большие убытки.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

В саду вблизи Мелитополя черешню повредили обильные осадки. Каждое дерево буквально усыпано черешней, на них минимум по 60 килограмм, но собирать урожай здесь уже не будут. «Мы видим среднеспелые сорта на 100 процентов почти повреждены гнилью», — говорят фермеры.

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Сейчас же погода улучшается. Фермеры надеются, что урожай еще будет. За каждый килограмм черешни Яна получает семь с половиной гривен. Собирает до половины центнера в день. Но поврежденную сортировщики ей не засчитают, гнилые или подведены ягоды отбраковывают сразу на нескольких этапах.

По мелитопольской черешней оптовики выстраиваются в очередь. Но много на ягодах фермеры не зарабатывают. «Если плоды хорошие и по качеству и по цвету, то цена может быть около 30 грн, на немножко больше. Если миленька и светленькая — то 20 гривен», — объясняет руководитель Мелитопольской опытной станции Владимир Сенин.

Через несколько дней здесь начнут собирать уже поздние сорта — Мелитопольская черную, а также Анонс и Талисман. За эту черешню править уже по 40 гривен.

Торговля на одесском рынке в разгаре. А Александр собирается домой, свою черешню уже продал за 40 гривен за килограмм. Урожаем фермер разочарован. Мол, черешни обильно цвели, была и завязь, но пошли дожди — ягоды портятся. «Смотрите, что происходит, у нас большие убытки, она лопается», — показывает человек.

Но даже несмотря на это, уверяют, стоимость украинских ягод примерно такая, как в прошлом году.

На лотках есть еще и импортный товар, в частности, из Молдовы. Такие черешни слаще, но и стоят дороже — 150 гривен за килограмм. Но рекордсменка по цене желтая — от 170 гривен и до 200.

Но можно и поторговаться. Особенно, если покупаете ягоды, собранные в местных садах. Ведь продавцы понимают, испорченные непогодой ягоды, долго их хранить не удастся. Еще труднее — перевозить на дальние расстояния. «Проблема не только в объеме урожая, но и в качестве, так как через эти чрезмерные дожди ягода растрескивается, ее очень трудно транспортировать, ее очень трудно доставить до конечного потребителя», — убеждает руководитель службы коммуникации ассоциации ягодоводства Украины Татьяна Смирнова.

Поэтому надежды фермеров на доходы от экспорта ягод — тают с каждым дождем.

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На лотках в столице продают черешню с Винницкой и Одесской области. Цена, говорит Сергей, зависит от сорта. В ассортименте на рынке — еще и мелитопольская, которая уцелела, по 110 гривен за килограмм. По сравнению с прошлым годом цены изменились на черешню гривен 40-50, говорят продавцы.

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Но Сергей предупреждает, некоторые продавцы пытаются обмануть. И продают не мелитопольскую черешню. «Импортный продают — турецкая, греческая, она шикарная, вся тверденький», — говорит Сергей.

У Натальи ягоды в ассортименте, часть товара из-за границы. «Греция 150, 180 гривен. А это — Мелитополь — 100, 130», — показывает женщина.

И если с иностранной пропиской будто с картинки, то наша черешня — из-за непогоды визуально проигрывает. «Это не страшно, ее помыли, она ничем не заражена, ее можно есть. Просто из-за дождей она очень лопает», — показывает товар продавец.

Но даже несмотря на это покупатели в основном берут дешевле — украинский фрукт. «Несколько выше, чем в прошлом году, но с учетом ситуации, я думаю нормальная цена», — говорят с пониманием покупатели.

Некоторые, увидев цены, вообще уходит. Но диетолог Юлия Поворознюк советует от черешни совсем не отказываться. И покупать хотя бы понемногу: ягоды — очень полезны. «Доза черешни должна быть 150 граммов на завтрак и на обед в качестве десерта. То есть, суммарная доза 300 граммов», — учит Юлия.

Есть больше и тем более вечером, говорит, не стоит. Ведь в черешнях много фруктозы.

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