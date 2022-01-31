Кусок металла в мороженом и стекло в гематогене: как в Украине получить компенсацию из-за некачественных продуктов

Кусок металла в мороженом и стекло в гематогене: как в Украине получить компенсацию из-за некачественных продуктов

Из-за некачественных продуктов питания украинцы могут получить компенсации.

У Киева супруги купили две банки мороженого. В одной из них девушка нашла кусок металла и сразу через соцсети обратилась к производителю.

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Об этом 31 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Киевляне приобрели мороженое с металлом и гематоген со стеклом

Девушка, которая приобрела мороженое с "сюрпризом", рассказала, что в банке был кусок металла, похожий на иглу. Кияка вовремя заметила находку и опубликовала сообщение в соцсети. На это сразу отреагировал изготовитель. Там заверили, что проводятся служебные расследования.

"Представители торговой марки мне сразу ответили и извинились. Извинения — это хорошо, но что за ситуация? Если бы это ел ребенок?", — говорит киевлянка Яна Гаценко.

Производитель попросил женщину показать чек из магазина, но она его не забрала. Также представители производителя мороженого, в упаковке которого нашли кусок металла, уточнили, где женщина приобрела десерт и была ли повреждена упаковка.

"Когда они спросили, я специально начала все просматриваться. Всякое бывает, но ничего не нашла. Это все было уже в упаковке", — добавляет Яна Гаценко.

Опасная находка: киевлянка натолкнулась на иглу в ведерке мороженого

Впоследствии к Яне лично приехали представители производителя мороженого. Они забрали банку на экспертизу и извинились из-за некачественной продукции.

Еще одна пострадавшая от недобросовестных производителей Юлия приобрела в аптеке гематоген с "сюрпризом". Когда она принялась его есть, то внутри обнаружила стекло. Женщина говорит, что чуть не сломала зуб из-за находки. Теперь Юлия готовит обращение в Госпродпотребслужбу.

Адвокат рассказал, как получить компенсацию из-за некачественного товара

Похожие истории ТСН неоднократно рассказывала раньше: о защелке для волос в банке консервированных баклажанов, о мышиной голове в замороженной фасоли, о окурке с иероглифом в китайском чае. А чаще всего неприятные сюрпризы находят в буханках хлеба – здесь и черви, и мышиные отходы, и металл, и резина. Во всех этих случаях, рассказывает адвокат, можно рассчитывать на компенсацию. И чем больше доказательств есть, тем больше шансов ее получить.

"Здесь документы, показания свидетелей, фото, видео – это все независимые доказательства. Можно компенсировать, как стоимость продукта, потому что продукт ненадлежащего качества и производитель должен вернуть средства за его продажу. И если было какое-то лечение, моральный вред, мы можем и рассчитывать на компенсацию", — говорит адвокат Виталий Собкович.

Размер компенсации в каждом случае определяется индивидуально. Это может быть от несколькихсот до нескольких десятков тысяч гривен.

Что говорят в Госпродпотребслужбе

Заместитель руководителя Управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Юрий Миркеев рассказал, что из-за некачественной продукции они могут наказывать предпринимателей.

"Будут применяться меры в зависимости от степени риска для жизни и здоровья человека. Это может быть предписание или решение о временном ограничении производства", — говорит Юрий Миркеев.

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