Кузин рассказал, когда ЕС синхронизирует COVID-паспорт, выданный в Украине, и признает вакцину CoronaVac

Ранее в Минздраве сообщали, что признание сертификата вакцинации произойдет до конца лета.

Главный санврач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине состоится синхронизация с Евросоюзом цифровых сертификатов вакцинации от коронавируса для выезда за границу.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Так, по словам Игоря Кузина, задержка с синхронизацией происходит не из-за Украины, а из-за бюрократического законодательства ЕС.

"Это не из-за нас. До 1 июля состоялись тестовые настройки системы и обмен в том числе тестовой информацией. Сейчас мы можем говорить, что наша система действительно готова к генерации таких сертификатов и признание в других странах. К сожалению, законодательство ЕС довольно бюрократическим. Мы это знаем и по работе EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам — Авт.), И по признанию вакцин... Поэтому сейчас мяч на стороне ЕС. Со своей стороны инфраструктура и система подготовлены таким образом, чтобы мы могли быстро запустить электронные носители, иметь переходный период и обеспечить путешествия людей, требующих служебных командировок или отдыха в ЕС с бумажной форме, будет признаваться на уровне этих государств", — говорит главный санврач Украины.

Что касается непризнания европейской EMA китайского CoronaVac, которым прививают украинцев и которые фактически лишены из-за этого права воспользоваться безвизом, то, по мнению Кузина, это только вопрос времени.

"Давайте посмотрим на эту ситуацию немного с другой стороны. Любая вакцина, которая была рекомендована ВОЗ, около месяца-полтора проходила согласования ЕМА, которое работает с отставанием. И это немного разные вещи. Потому ВОЗ признает площадку, действующее вещество, сам факт того, что эта вакцина эффективна, проведены адекватные исследования. ЕМА больше фокусируется на регуляторных вопросах. Сейчас документы по CoronaVac находятся в ЕМА. Надеемся, что он будет согласован и принят ЕМА к использованию. Весь мир говорит: то, что рекомендовано ВОЗ, является базисом для признания другими организациями. В то же время ЕС дает право каждой стране принимать отдельное решение о признании той или иной вакцины. Поэтому сейчас идет прицельная работа со странами-членами ЕС о признании CoronaVac. Особенно с теми, где у нас большое транспортное сообщение. Мы должны понимать, что тип вакцины не должно становиться препятствием для свободного путешествия или пересечения границы", — убежден он.

Более того Игорь Кузин выразил уверенность, что ЕМА и Еврокомиссия все же приложат максимум усилий, чтобы не нарушать права человека, не дискредитировать ту или иную вакцину или того или иного производителя, и все же уменьшат эту бюрократическую часть процесса регистрации вакцины.

Полный текст второй части интервью с главным санитарным врачом Украины, читайте на сайте ТСН.ua по ссылке.

На какие вакцины от COVID рассчитывать украинцам

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