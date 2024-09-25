Квадроберы заполонили Украину: кто эти люди в масках животных и с хвостами

Игра или угроза – в Украине все популярнее становится новая субкультура. Дети-квадроберы становятся главными героями курьезных, а иногда и опасных ситуаций. Подрастающее поколение в масках с изображением животных и перемещающимся на четвереньках накладными хвостами теперь можно увидеть не только в роликах из Интернета, но и на улицах украинских городов. Иногда ситуация выходит из-под контроля, как, например, в Николаеве, где квадробер сбил велосипедиста.

О сущности и скрытых опасностях новой субкультуры – говорится в эксклюзиве TSN.UA.

Новая субкультура

Вы точно слышали или видели на улицах своего города детей, которые каракуляют и имитируют поведение животных – кошек, собак и не только. И, вероятнее всего, спрашивали себя: что происходит и не начался ли вдруг зомби-апокалипсис. Знакомьтесь – это квадроберы. Например, недавно один такой чудак наделал беды и сбил велосипедиста в Николаеве.

Как возникли квадроберы?

Начнем с того, что впервые мир узнал о том, что такое квадроберы, благодаря парню по имени Кеничи Ито из Токио. Вот кого надо благодарить за такое зрелище посреди города. В детстве он внешне походил на обезьянку, поэтому часто выслушивал насмешки от сверстников, но не обижался. Однажды, будучи уже взрослым, Ито в зоопарке увидел обезьяну, бегавшую по вольеру с невероятной скоростью. С этого момента Ито начал изучать особенности опорно-двигательного аппарата обезьяны и пытаться адаптировать имеющиеся функции под организм человека. На это ушло 9 лет.

Конечно, Ито не остался незамеченным – на взрослого мужчину, бегающего Токио на четвереньках, не раз обращала внимание полиция, но, тем не менее, желаемых результатов новатор достиг.

В 2008 году он пробежал стометровку на четвереньках за 18,58 секунды; в 2013 году – за 16,87 секунды; в 2015 году – за 15,71 секунды.

Ито стал рекордсменом, а к новой технике бега стали присматриваться американские фитнес-тренеры, именно поэтому в США появился вид тренировок под названием "animal flow" – "свободные движения в стиле животного", сочетающие йогу, пилатес, стретчинг, капоэйру и брейк-данс. Проще говоря, поначалу квадробика действительно была только видом физических упражнений, а не субкультурой.

Кто такие квадроберы сейчас?

В современном мире чаще всего квадроберы – это люди (в частности дети), ставшие участниками нестандартной субкультуры, которая уже ничего общего не имеет со спортом. В настоящее время дети, участвующие в тренде, передвигаются на четвереньки, используя тематический реквизит – маски и накладные хвосты. Для них квадробика – это не о физической активности, а об общности и принадлежности к трендам.

В сюжете "Завтрака с 1+1" 19-летняя Ника, представительница субкультуры фурри, рассказала, что квадроберов часто путают с участниками других течений как териан и упомянутые фурри. К тому же в Сети распространяется немало ложной информации.

По ее словам, пародирование поведения животных помогает квадроберам снимать стресс.

На увлечение малышей и подростков темой животных отреагировали магазины. Прилавки пестрят разными атрибутами. Для удобства квадроберов аксессуары даже размещают в отдельных уголках. Глава одного из магазинов Елена признается, что интерес детей к таким товарам как маски животных, чокеры, пушистые сумки, ушки, заметили еще год назад. С тех пор в магазин ежедневно приходят квадроберы со своими родителями.

Реакция украинцев

На субкультуру квадроберов в Украине реагируют по-разному: кто-то охотно фотографируется в костюмах, а некоторые не поддерживают этот тренд.

Что говорят психологи?

Психологи же говорят, что такая забава может быть полезна для ребенка.

Правда специалисты не рекомендуют разрешать малышам и подросткам пародировать животное на постоянной основе.

О чем нужно знать родителям?

Если у ребенка счастливая жизнь, а квадробика – одно из увлечений – с ним совершенно ничего не будет. Сейчас она просто играет с друзьями, потому что ей весело, интересно, это способ самовыражения и есть такой тренд, но со временем она поймет, что ему это не нужно. Такой сценарий реален, если у ребенка здоровый психологический иммунитет, здоровая психика.

В том случае, когда ребенок из-за поведения родителей не получил здоровую самоидентификацию, но имеет искривленный психологический иммунитет, могут возникнуть проблемы, говорит психолог Виталий Сторчеусов.

Такие дети не до конца знают, когда нужно остановиться. Они могут находиться в апатичном состоянии и считать себя изгоями. Также возможны симптомы невротического цикла, а невроз работает по принципу "я привлекаю еще больше, чтобы оправдать свои ожидания". То есть считает эксперт, если ребенок считает себя изгнанником, он будет делать все, чтобы им и оставаться, подтверждая эту роль.

"В крайних случаях дети считают себя животными. Если ребенок сказал "я животное", — это свидетельствует о том, что его психика сильно испорчена", — сказал он.

Психолог советует родителям обратить внимание на то, сколько времени ребенок живет в роли животного, какая часть жизни для него отведена. Если у сына или дочери появилось это хобби, но исчезла активность в других сферах жизни, то это "тревожный звонок".

"Нужно смотреть, сохраняет ли ребенок здравый смысл вне хобби. Если да, то, скорее всего, у него происходят процессы самоанализа, который рано или поздно выведет ребенка на новый путь, где юный квадробер получит какой-то результат и изменит свои взгляды. Если же ребенок закрылся в себе, и вся ее жизнь – это квадроберинг, то на это уже 100% стоит обратить внимание, даже если он не идентифицирует себя как животное. Хобби может быть только "звоночком" о том, что в семье давно были проблемы. Если ребенок был несчастлив еще до этого хобби, тогда очевидно, что нужно что-то менять в семье", – говорит психолог Виталий Сторчеусов.

Нужно ли обращаться к специалистам?

Сторчеусов убежден, что если есть "тревожные звоночки", нужно обратиться к детскому психологу или к семейному психологу. Если же совсем трэш – квалифицированный психолог может посоветовать обратиться к психиатру.

"Родителям ни в коем случае нельзя принудительно вырывать ребенка из окружения квадроберов, чтобы не получить с его стороны сопротивление и не испортить отношения. Ребенок будет выбирать то место, где он счастлив, поэтому нужно действовать по принципу сотрудничества. Следует налаживать отношения в семье, чтобы ребенок был готов отказаться от этого хобби, поскольку в семье все хорошо. Если родители будут уговаривать ребенка отказаться от квадроберинга – это ухудшит ситуацию. Следует действовать по принципу "клин клином выбивают" – в семье должно быть больше позитива для того, чтобы ребенок был самостоятельно готов снизить ценность этого увлечения", – пояснил эксперт.

Снизить ценность хобби можно путем налаживания отношений между ребенком и родителями. Квадробика должна становиться не единственным образом жизни, а дополнительным увлечением, чем интересным, но не супер ценным.

"Если ребенок получает эмоции только от этого хобби, то, очевидно, что он будет себя идентифицировать исключительно в нем. Если же квадробика – это лишь 10% от ее увлечений, тогда есть шанс, что друзья-квадроберы быстро "поблекнут" на фоне более интересных увлечений", – говорит Сторчеусов.

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КВАДРОБЕРЫ ВОСПЛОНИЛИ УКРАИНУ: кто эти люди в масках животных и с хвостами

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