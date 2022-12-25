Квадрокоптер для уничтожения "шахидов": в Украине начали создавать уникальный беспилотник

В Украине создают специальные скоростные квадрокоптеры-камикадзе, способные не только подбить танк, проникнуть во вражеский блиндаж, но догнать относительно медленный "шахид" и взорвать его в воздухе. Но для такого квадрокоптера нужны высококлассные пилоты.

Как в Украине создают уникальные аппараты и готовят для них специалистов, и как это может приблизить нашу победу, говорится в ТСН.

Руководитель школы пилотов квадрокоптеров Владислав Плаксин и его коллеги работают над несколькими боевыми дронами – от мощных, реально уничтожающих вражескую бронетехнику, до маленьких разведчиков, способных провести разведку в блиндаже или здании и выкурить оттуда врага.

Инициативу молодых людей поддерживает меценат Андрей Мацола. Он рассказывает, когда увидел возможности украинских квадрокоптеров, сразу понял – за этим будущее.

"Если наш боец находится на расстоянии 300-500 метров, залетает внутрь помещения, мы можем видеть где находится противник, мы можем либо обезвредить его, имея заряд, либо передать информацию. Таким образом, мы сохраняем жизнь наших военных. Но чтобы так летать нужны десятки часов тренировок — собственно, мы для того инвестируем в учебный центр", — сказал Мацола.

Занятия в учебном центре идут с самого утра и до позднего вечера, после лекций бойцы садятся за симуляторы. Со стороны выглядит, будто взрослые мужчины играют в компьютерные игры. На самом деле они привыкают к пульту, учатся тонко ощущать эти скоростные мощные квадрокоптеры. Лучшие курсанты смогут вообще делать невероятное.

По его словам, есть определенные успехи для того, чтобы сбивать дроны-камикадзе "шахиды".

После обучения на симуляторе – длинные тренировки на полигоне со сбросом боевых бомб по целям, а также пролеты по шансам, с проникновением во вражеские блиндажи. Для Андрея Мацолы главное, чтобы эта инициатива носила системный характер. За три ближайших месяца он передаст вооруженным силам 100 мощных квадрокоптеров и подготовит для них 100 пилотов. Идеально было бы, говорит меценат, чтобы каждое подразделение Вооруженных сил Украины имело в своем составе такую группу – дрон и два пилота. Сами военные уже и не сомневаются, что за такими аппаратами будущее, например самая опасная задача – зачистка здания. Дрон летит первым и все разведывает.

Пока это звучит вообще необычно, но сегодня на симуляторах учатся пилоты дронов – противотанкисты. Именно так, дрон за несколько тысяч долларов может реально воевать с танками стоимостью в миллионы долларов. Но главное даже не это, убеждает боец на псевдо "Цвях".

"Солдат не идет в открытое противостояние, это человек работает из-за укрытия, это доставание техники на закрытых позициях. Все, что дистанционное — это будущее армии", — объясняет "Цвях".

С началом войны Украина первой использовала гражданские дроны в военных целях и добилась хороших результатов, но нужно выходить на другой уровень и это скоро произойдет.

Ранее в Вооруженных силах рассказали о способах использования дронов и ракет армией РФ.

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