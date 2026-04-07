Квартира до 10 тысяч гривен: что можно арендовать в Киеве, Днепре, Харькове и других городах (фото)

Аренда квартиры / © iStock

Реклама

Цены на аренду квартир в Украине в апреле 2026 существенно отличаются в зависимости от региона. Самое дорогое жилье традиционно предлагают в столице и западе страны. В то время как самые дешевые варианты остаются в восточных и прифронтовых областях — легко можно арендовать «однушку» за 5 тысяч гривен в месяц.

Сколько стоит аренда квартир в городах Украины, где можно арендовать жилье за 5 тысяч гривен и как изменились цены в последнее время.

Сколько стоит аренда квартир в городах Украины

Киев и Закарпатская область, по данным сайта по поиску недвижимости dim.ria, делят первое место по стоимости аренды — в среднем около 22 тысяч гривен в месяц здесь нужно отдать за однокомнатную квартиру.

Реклама

В то же время, самое дешевое жилье традиционно предлагают в прифронтовых регионах. Самые низкие цены — в Харьковской области, где квартиру можно арендовать примерно за 5,5 тысячи гривен в месяц. Дешево также в Николаевской и Запорожской областях, где «однушка» стоит около 6 тысяч гривен в месяц.

В Сумской и Черниговской областях аренда обойдется чуть дороже — 7 тысяч гривен. Такие цены обусловлены ситуацией безопасности в этих регионах и соответственно низким спросом.

Самые дешевые квартиры в Украине

Цены на квартиры в Харькове стартуют от 2,5 тысячи гривен. За такую цену можно арендовать маленькую «гостинку» в Салтовском районе. Вид квартиры соответствует цене — здесь есть все необходимое для жизни, но мебель и техника стара, а ремонт делался давно.

Несколько дороже, за 2 700 — 3 500 тысяч гривен в Харькове предлагают много вариантов преимущественно в Салтовском районе, регулярно обстреливаемых российской армией.

Реклама

Квартиры в Харькове

За 4 тысячи гривен в Харькове можно арендовать смарт-квартиру с косметическим ремонтом, свежей техникой и мебелью. В бюджете до 10 тысяч гривен в городе предлагают более 400 вариантов квартир. Среди них много хорошего ремонта и даже в центре города.

Для сравнения, для Киева такие цены кажутся смешными. Например, до 6 тысяч гривен в столице можно арендовать очень маленькую квартиру на окраине, без ремонта или без мебели и техники.

Квартиры в Киеве

В ценовом диапазоне 8-10 тысяч гривен также вариантов очень мало — преимущественно на Троещине или Лесном массиве или ближе к центру, но такие квартиры давно нуждаются в ремонте.

Похожая история и в Днепре, близком к фронту. Половина квартир, которые можно арендовать здесь до 10 тысяч гривен со старым ремонтом, без мебели, ремонта или на окраине. Много объявлений в Сети фейковые, где цена не соответствует действительности или таких квартир вообще не существует.

Реклама

В Запорожье цены на квартиры стартуют от 5 тысяч гривен, однако найти жилье здесь очень тяжело, ведь спрос значительно превышает предложение. На сайте по поиску недвижимости всего 19 предложений.

Квартиры в Запорожье

Аналитики говорят, что в среднем на одно объявление в городе приходится 18 арендаторов. Дело в том, что в город переезжают жители более опасных общин области, которые ищут временное жилье, тогда как часть владельцев не сдает квартиры из-за риска повреждения имущества. В результате на рынке возник острый дефицит предложения.

В Николаеве ситуация лучше — здесь можно выбрать из более чем 200 вариантов жилья, а цены стартуют от 3500 — 4000 грн. В то же время арендовать квартиру со «свежим» ремонтом можно от 10-12 тысяч гривен.

Квартиры в Николаеве

Какая средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Украине:

Закарпатская область — 22 000 грн

город Киев — 22 000 грн

Ивано-Франковская область — 17 600 грн

Львовская область — 17 000 грн

Волынская область — 15 400 грн

Черкасская область — 15 000 грн

Винницкая область — 14 500 грн

Днепропетровская область — 14 000 грн

Киевская область — 14 000 грн

Тернопольская область — 12 000 грн

Хмельницкая область — 12 000 грн

Ровенская область — 12 000 грн

Черновицкая область — 11 800 грн

Кировоградская область — 11 000 грн

Полтавская область — 11 000 грн

Житомирская область — 10 500 грн

Одесская область — 10 500 грн

Черниговская область — 7 000 грн

Сумская область — 7 000 грн

Запорожская область — 6 000 грн

Николаевская область — 6 000 грн

Харьковская область — 5 500 грн

Сколько стоит аренда жилья в Киеве

В пределах столицы цены существенно разнятся в зависимости от района. Например, в Печерском районе просят примерно 22,5 тысячи гривен за однокомнатную квартиру. В то же время в Деснянском районе «однушка» обойдется вдвое дешевле — около 10 тысяч гривен.

Реклама

Всего в Киеве объявлений полно — более 5,5 тысячи предложений. Можно снять квартиру на любой вкус и бюджет.

Как изменились цены за последний месяц

Наибольшие изменения на рынке аренды жилья за последний месяц наблюдались в Черниговской области — здесь цены выросли на 40% в марте. Аренда квартир в Кировоградской области подорожала на 29%.

Еще на 16% выросли цены в Черновицкой области и на 17% — в Тернопольской. Такой рост связан с ростом спроса на недвижимость в регионах, объясняют аналитики.

В Сумской области наоборот — цены упали на 13%. В Николаеве и Херсоне стоимость аренды почти не изменилась — колебания составляли всего 1–2%.