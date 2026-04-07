Квартира до 10 тысяч гривен: что можно арендовать в Киеве, Днепре, Харькове и других городах (фото)
Сколько стоит аренда квартир в городах Украины, где можно арендовать жилье за 5 тысяч гривен и как изменились цены в последнее время.
Цены на аренду квартир в Украине в апреле 2026 существенно отличаются в зависимости от региона. Самое дорогое жилье традиционно предлагают в столице и западе страны. В то время как самые дешевые варианты остаются в восточных и прифронтовых областях — легко можно арендовать «однушку» за 5 тысяч гривен в месяц.
Сайт ТСН.ua рассказывает, сколько стоит аренда квартир в городах Украины, где можно арендовать жилье за 5 тысяч гривен и как изменились цены в последнее время.
Сколько стоит аренда квартир в городах Украины
Киев и Закарпатская область, по данным сайта по поиску недвижимости dim.ria, делят первое место по стоимости аренды — в среднем около 22 тысяч гривен в месяц здесь нужно отдать за однокомнатную квартиру.
В то же время, самое дешевое жилье традиционно предлагают в прифронтовых регионах. Самые низкие цены — в Харьковской области, где квартиру можно арендовать примерно за 5,5 тысячи гривен в месяц. Дешево также в Николаевской и Запорожской областях, где «однушка» стоит около 6 тысяч гривен в месяц.
В Сумской и Черниговской областях аренда обойдется чуть дороже — 7 тысяч гривен. Такие цены обусловлены ситуацией безопасности в этих регионах и соответственно низким спросом.
Самые дешевые квартиры в Украине
Цены на квартиры в Харькове стартуют от 2,5 тысячи гривен. За такую цену можно арендовать маленькую «гостинку» в Салтовском районе. Вид квартиры соответствует цене — здесь есть все необходимое для жизни, но мебель и техника стара, а ремонт делался давно.
Несколько дороже, за 2 700 — 3 500 тысяч гривен в Харькове предлагают много вариантов преимущественно в Салтовском районе, регулярно обстреливаемых российской армией.
За 4 тысячи гривен в Харькове можно арендовать смарт-квартиру с косметическим ремонтом, свежей техникой и мебелью. В бюджете до 10 тысяч гривен в городе предлагают более 400 вариантов квартир. Среди них много хорошего ремонта и даже в центре города.
Для сравнения, для Киева такие цены кажутся смешными. Например, до 6 тысяч гривен в столице можно арендовать очень маленькую квартиру на окраине, без ремонта или без мебели и техники.
В ценовом диапазоне 8-10 тысяч гривен также вариантов очень мало — преимущественно на Троещине или Лесном массиве или ближе к центру, но такие квартиры давно нуждаются в ремонте.
Похожая история и в Днепре, близком к фронту. Половина квартир, которые можно арендовать здесь до 10 тысяч гривен со старым ремонтом, без мебели, ремонта или на окраине. Много объявлений в Сети фейковые, где цена не соответствует действительности или таких квартир вообще не существует.
В Запорожье цены на квартиры стартуют от 5 тысяч гривен, однако найти жилье здесь очень тяжело, ведь спрос значительно превышает предложение. На сайте по поиску недвижимости всего 19 предложений.
Аналитики говорят, что в среднем на одно объявление в городе приходится 18 арендаторов. Дело в том, что в город переезжают жители более опасных общин области, которые ищут временное жилье, тогда как часть владельцев не сдает квартиры из-за риска повреждения имущества. В результате на рынке возник острый дефицит предложения.
В Николаеве ситуация лучше — здесь можно выбрать из более чем 200 вариантов жилья, а цены стартуют от 3500 — 4000 грн. В то же время арендовать квартиру со «свежим» ремонтом можно от 10-12 тысяч гривен.
Какая средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Украине:
Закарпатская область — 22 000 грн
город Киев — 22 000 грн
Ивано-Франковская область — 17 600 грн
Львовская область — 17 000 грн
Волынская область — 15 400 грн
Черкасская область — 15 000 грн
Винницкая область — 14 500 грн
Днепропетровская область — 14 000 грн
Киевская область — 14 000 грн
Тернопольская область — 12 000 грн
Хмельницкая область — 12 000 грн
Ровенская область — 12 000 грн
Черновицкая область — 11 800 грн
Кировоградская область — 11 000 грн
Полтавская область — 11 000 грн
Житомирская область — 10 500 грн
Одесская область — 10 500 грн
Черниговская область — 7 000 грн
Сумская область — 7 000 грн
Запорожская область — 6 000 грн
Николаевская область — 6 000 грн
Харьковская область — 5 500 грн
Сколько стоит аренда жилья в Киеве
В пределах столицы цены существенно разнятся в зависимости от района. Например, в Печерском районе просят примерно 22,5 тысячи гривен за однокомнатную квартиру. В то же время в Деснянском районе «однушка» обойдется вдвое дешевле — около 10 тысяч гривен.
Всего в Киеве объявлений полно — более 5,5 тысячи предложений. Можно снять квартиру на любой вкус и бюджет.
Как изменились цены за последний месяц
Наибольшие изменения на рынке аренды жилья за последний месяц наблюдались в Черниговской области — здесь цены выросли на 40% в марте. Аренда квартир в Кировоградской области подорожала на 29%.
Еще на 16% выросли цены в Черновицкой области и на 17% — в Тернопольской. Такой рост связан с ростом спроса на недвижимость в регионах, объясняют аналитики.
В Сумской области наоборот — цены упали на 13%. В Николаеве и Херсоне стоимость аренды почти не изменилась — колебания составляли всего 1–2%.