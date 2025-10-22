Россияне массированно обстреляли Киев / © ТСН

В Киеве из-за российского обстрела погибли двое жителей столицы. Это — супруги. На момент атаки россиян мужчина и женщина были у себя дома. Их квартир в Днепровском районе выгорела дотла.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Ирина Кондрачук.

«Мужчине было 69 лет, жене — 67. Их дом выгорел дотла. Известно, что у супругов остались дочь и двое внуков, которые очень любили ночевать у дедушки и бабушки», — говорит корреспондентка ТСН.

Соседи погибших рассказали, что квартира супругов полностью выгорела.

«Мы всю ночь бегали. Когда был отбой — мы легли спать. Мы услышали второй взрыв. Дочь выскочила на кухню — у нас в окнах полно дыма», — говорит потерпевшая.

Российский дрон влетел в шестой этаж многоквартирного дома.

Мать двоих детей, которая живет на 5 этаже рассказала, что спасатели ее сказали сегодня праздновать второй день рождения. Ведь та комната под той, в которую попал дрон — это детская.

«Мы были дома с детьми, дети были в коридоре. Мы услышали взрыв и очень много было искр, все стекла выбились и мы выбежали вниз», — говорит жительница Киева.

Место трагедии обследуют следователи. Российский дрон лежит прямо во дворе дома.

Напомним, россияне атаковали Киевскую область. Страна-террористка убила женщину 1987 года рождения, 6-месячного младенца и 12-летнюю девочку в селе Погребы Броварского района. Их тела нашли на месте пожара частного дома. Также в этом районе россияне убили мужчину.

