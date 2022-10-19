Квартира во Львове: сколько стоит самое дешевое жилье в городе и что предлагают за 13 тысяч долларов

Полномасштабное наступление России существенно повлияло на рынок недвижимости в Украине, он медленно восстанавливается, но из-за боевых действий постоянно меняется. Также украинский рынок недвижимости сильно зависит от курса гривны по отношению к доллару. С началом великой войны национальная валюта существенно ослабла, из-за чего реальные доходы населения упали, а цены на товары и услуги выросли. К тому же многие украинцы потеряли работу.

Спрос на жилье в Украине распределяется крайне неравномерно, несмотря на постепенное восстановление его показатели еще довольно низкие. По словам экспертов, количество сделок купли-продажи составляет около 10-15% от довоенного уровня. Часть покупателей переориентировалась на недвижимость на территории западных областей Украины. Львовщина входит в тройку областей с самыми высокими ценами в Украине. Одним из самых активных является рынок недвижимости во Львове, ведь этот город расположен далеко от линии боевых действий и стал убежищем для сотен тысяч вынужденных переселенцев из других регионов страны.

ТСН.ua рассказывает, сколько стоят квартиры в административном центре Львовской области.

На сайтах по поиску недвижимости есть немало предложений продажи жилья во Львове из разного ценового сегмента.

На финальную цену квартиры влияют различные факторы: расположение, неявность инфраструктуры, ремонта, этаж и прочее.

Рассмотрим самые дешевые варианты квартир в областном центре.

Самое бюджетное предложение на вторичном рынке – однокомнатная квартира в Лычаковском районе Львова площадью 16,8 м. кв., комната 11,7 м. кв., с туалетом и душем. Но кухня и коридор в совместном использовании с другими жителями дома. За нее владелец планирует получить 13,5 тыс. долларов.

фото/olx.ua

фото/olx.ua

Большую на 10 кв. метров квартиру (26 м. кв.) продают во Франковском районе за 18,5 тыс. долларов. Помещение с лучшим ремонтом, но расположено в кирпичном общежитии семейного типа.

фото/dom.ria.com

За 20 тыс. долларов предлагают однокомнатную квартиру в доме особнякового типа в Лычаковском районе. Общая площадь – 25 м. кв., жилая 17,8. В квартире выведен подогрев полов, жилье продается с мебелью.

фото/dom.ria.com

В Сиховском районе Львова можно купить однокомнатную квартиру общей площадью 41 кв. в новостройке за 23 тыс. долларов. Правда, сдача дома запланирована на 2024 год. В эту стоимость входят: стяжка в квартире, штукатурка, котел, индивидуальное отопление, окна и двери.

фото/dom.ria.com

Двухкомнатная квартира площадью 40 м. кв. в Шевченковском районе (Рясне-1) с изолированными комнатами в кирпичном доме продают за 30 тыс. долларов с мебелью и бытовой техникой, а именно холодильником, стиральной машиной и бойлером.

фото/olx.ua

фото/olx.ua

За двухкомнатную квартиру в Лычаковском районе Львова площадью 38 м. кв., продавцы хотят 40 тыс. долларов. Квартира расположена в австрийском доме с печным оплачением.

фото/dom.ria.com

Еще одну двухкомнатную квартиру, но уже на 55 м. кв., предлагают за 60 тыс. долларов вблизи рынка "Галицкий перекресток". Помещение с мебелью и двумя застекленными балконами.

фото/olx.ua

фото/olx.ua

фото/olx.ua

Трехкомнтная квартира в новостройке площадью 77 м. кв. в Лычаковском районе стоит 53,5 тыс. долларов без ремонта.

фото/dom.ria.com

фото/dom.ria.com

Во Франкивском районе трехкомнатную квартиру площадью 57 м. кв. с косметическим ремонтом и центральным отоплением можно приобрести за 56 тыс. долларов.

фото/dom.ria.com

За такую трехкомнатную квартиру на 64 м. кв. во Франковском районе придется заплатить 62 тысячи долларов. Дом продают частично с мебелью, встроенной кухней. В квартире – новая сантехника, бронированная дверь, застекленная лоджия.

фото/dom.ria.com

фото/dom.ria.com

фото/dom.ria.com

фото/dom.ria.com

Как рассказал ТСН.ua риэлтор из Львова Игорь Слобода, с начала полномасштабного наступления спрос на рынке недвижимости снизился, а цены на жилье упали примерно на 10% -20%. На стоимость жилья непосредственное влияние и то, планирует ли владелец выезжать за границу и насколько срочно ему необходимо продать недвижимость.

"Спрос на квартиры упал, люди с нынешней ситуацией боятся делать серьезные покупки. Бюджетные квартиры, те, что дешевле, продаются относительно быстро. Клиенты больше интересуются квартирами на вторичном рынке с элементарными условиями, чтобы уже можно было сразу поселиться и жить", — рассказал эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стоит аренда квартир во Львове и какая стоимость аренды жилья в небольших городах возле Львова.

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