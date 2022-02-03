Квартирант-"заяц": в Кривом Роге владелец дома только через два месяца обнаружил, что у него кто-то поселился

Подозреваемый вину признал и раскаялся.
В Кривом Роге мужчина пробрался в чужую квартиру и жил там два месяца, пока его не заметил владелец дома.
Об этом говорится в приговоре Терновского районного суда Кривого Рога Днепропетровской области, сообщает ТСН.ua.
По данным суда, подозреваемый в сентябре 2021 года пробрался в многоэтажку и повредив замок, поселился в одной из квартир на четвертом этаже, где никто не жил.
Мужчина ничего не воровал из дома, а только там жил. Лишь через два месяца, в конце ноября 2021 года, его обнаружил владелец жилья, обратившийся в полицию.
Подозреваемый свою вину признал и раскаялся. Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 162 УК Украины и приговорил к 1 году ограничения свободы, заменив этот срок испытательным.
Напомним:
- В с. Ильпыбоки Дубенского района Ровенской области мать малолетнего ребенка залезла в чужой дом. Женщина там ничего не воровала, но жила — смотрела телевизор и читала книги.
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