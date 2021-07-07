Квартиру мужчины, который в Киеве устроил стрельбу, продали за долги: тогда он забаррикадировался в доме

Квартиру мужчины, который в Киеве устроил стрельбу, продали за долги: тогда он забаррикадировался в доме

За помещения, где произошла стрельба, от мая 2020 судятся два владельца.

Мужчина, который в Голосеевском районе Киева устроил стрельбу и ранил полицейского и другого мужчину, забаррикадировался в этой квартире еще в мае 2020 года. Тогда его пытался выселить новый владелец помещения, который купил его на электронных торгах из-за долгов предыдущего.

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Подозреваемый Иван в сюжете ТСН.19:30 за 27 мая 2020 рассказывал, что его квартиру из-за долгов по ипотеке выставили на продажу через электронную систему. Тогда мужчина оспаривал продажу квартиры и прописал в жилье свою сестру и ее 14-летнюю племянницу. Он убеждал, что его не имели права выселять. Иван заблокировался в квартире и рассказывал ТСН, что не может выйти из-за того, что к нему приходят вооруженные лица.

"В глазок дверной нам гильзу вставили", — рассказывал Иван.

Мужчине пищу передавали сначала дроном, а затем поднимали веревкой ночью. Известно, что в доме не было электричества.

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Тогдашний адвокат Ивана рассказывал, что решение о взыскании квартиры было заочным, а в пересмотре его им отказали, тогда они подавали апелляционную жалобу. Он также отмечал, что если в доме зарегистрированы лица, то все должно решаться в судьи.

Новый владелец тогда заявлял, что так, как в квартире не сделан ремонт, то прописать там ребенка не имели права.

Независимый юрист Анна Вангородськая в комментарии ТСН тогда объясняла, что оба собственники права на эту квартиру.

Напомним, 7 июля около 10 утра на Голосеевском проспекте мужчина захватил дом и забаррикадировался в одной из квартир. Он через закрытую дверь несколько раз совершил выстрелы. В результате чего полицейский получил ранение руки.

Кроме того, пострадал еще один мужчина — у нее медики диагностировали ранение лица. После совершенного стрелок забаррикадировался в квартире. Родственник стрелка рассказал корреспонденту ТСН, что мужчина открыл огонь, когда его пытались выселить из квартиры. Мужчину, который устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева задержали.

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