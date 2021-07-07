Квартиру перепродали новому владельцу, он пытался попасть в жилье: подробности резонансной стрельбы в Киеве

Квартиру, где произошла стрельба, забрали из-за долгов и дважды перепродавали.

В квартиру, в которой забаррикадировался мужчина, стрелявший по людям, пытался попасть уже второй владелец. Первый, который приобрел квартиру на торгах, год не мог в нее попасть и, наконец, ее перепродал. Чем руководствовались люди, которые купили проблемную квартиру, и на что следует обращать внимание, чтобы не оказаться и без денег, и без жилья, говорится 7 июля в сюжете ТСН.19:30.

Однокомнатная квартира на 13 этаже. Общая площадь 67 квадратов. Она была куплена в кредит лет десять назад. Но ипотеку владелец не платил, поэтому из-за долгов исполнительная служба выставила имущество на торги. И уже там квартиру перекупили другие. Как они пытались попасть в дом в прошлом году в ТСН был сюжет.

Нам удалось связаться с представителем собственника жилья, который в прошлом году купил ее на торгах. Он, говорит, что владелец квартиры устал ломиться в квартиру.

"Мой клиент устал ждать и решил продать", — говорит представитель бывшего владельца Армен Карапетян.



Сегодня в жилище пытался попасть уже тот, кто перекупил проблемное жилье. Это завершилось двумя ранеными.

Как приобрести жилье чтобы в нем жить, а не седеть, мы обратились за советом к риэлтору и юристу. Они советуют обращаться к специалистам, чтобы помогли с покупкой. А если самим покупать жилье, то стоит обратить внимание на документ на право собственности.



"Чтобы документ на право собственности был старше трех лет. Потому что это срок исковой давности относительно прав на имущество", — говорит юрист Олег Борийчук.



Также желательно, чтобы продавал лично владелец. Потому что доверенность можно подделать. В реестре прав на недвижимое имущество следует проверить, вообще там есть ли эта квартира и нет ли на ней каких-то запретов или ограничений. При заключении непосредственно договора купли-продажи стоит, чтобы присутствовали все, кто жил в квартире.



"Желательно поговорить с бабушками у подъезда, кто там жил в каких отношениях. У нас есть случаи, когда мать судится с дочерью через дом бабушки", — говорит юрист Олег Борийчук.



Заверять желательно у нотариуса, которого вы знаете. Все эти пункты перепроверить тщательнее, когда квартира продается ощутимо дешевле.

Покупать жилье выставлено на торгах, процедура законна. Но покупатель должен понимать, что вселиться туда может будет не просто.

Что в квартире есть люди и что ее продали через торги — очередной владелец квартиры знал.



"Нашел квартиру через знакомую. По цене ниже рыночной, купил по договору купли-продажи. Никаких препятствий не было", — говорит новый владелец Александр.



В саму же квартиру владелец сегодня пытался попасть вместе с правоохранителями.

Иван Мартынюк за решеткой, его будут судить за посягательство на жизнь правоохранителя. Завтра будут выбирать меру пресечения. Квартира, из-за которой все началось, сейчас пуста. Заходил ли туда владелец еще не известно, но он уже готовится писать заявление о поджоге своего жилья.

Напомним, 7 июля около 10 утра на Голосеевском проспекте мужчина захватил дом и забаррикадировался в одной из квартир. Он через закрытую дверь несколько раз совершил выстрелы. В результате чего полицейский получил ранение руки. Кроме того, пострадал еще один человек — у нее медики диагностировали ранение лица. После совершенного стрелок забаррикадировался в квартире.

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