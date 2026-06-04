ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
555
Время на прочтение
4 мин

Квартиры до 20 тысяч долларов: где в Украине можно приобрести "дешевое" жилье (фото)

Где и что можно приобрести за 20 тысяч долларов.

Автор публикации
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Комментарии
Квартира в Украине

Квартира в Украине

Несмотря на растущие цены на жилье, во многих регионах Украины все еще реально купить собственную квартиру с скромным бюджетом — до 20 тысяч долларов (примерно 800 тыс. гривен). За такие деньги можно найти не только скромные «однушки», а иногда даже большие квартиры на две или три комнаты.

Больше таких дешевых предложений есть в областях, которые расположены ближе к линии фронта, хотя бюджетные варианты случаются даже возле столицы. ТСН.ua рассказывает, где и что можно приобрести за 20 тыс. долларов.

Однокомнатные квартиры: где выбор самый большой

Если вы ищете недорогую однокомнатную квартиру, то по данным аналитики «OLX Недвижимость», больше всего шансов найти ее в трех регионах страны:

  • Харьковская область

Это абсолютный лидер по количеству дешевых квартир. Вариантов здесь больше всего, и цены часто стартуют от 14-16 тысяч долларов.

Квартира в Украине

Квартира в Украине

Например, за 16,5 тыс. долларов можно приобрести однокомнатную квартиру в Харькове. В ней есть все необходимое для жизни, однако ремонт, мебель и техника очень стары.

  • Днепропетровская область

Купить жилье до 20 тысяч долларов можно как в самом Днепре (преимущественно это будут малосемейки или квартиры без ремонта), так и в других крупных городах области — например, в Кривом Роге или Каменском, где цены еще ниже.

Так, в Днепре за 15 тысяч долларов продается смарт-квартира в Индустриальном районе. Она маленькая и нуждается в ремонте.

Квартира в Украине

Квартира в Украине

  • Киевская область

Киевская область замыкает тройку лидеров. Купить жилье за такие деньги в Киеве практически нереально, но в городах-спутниках и поселках области таких объявлений немало.

Обычно это квартиры в домах ветхого фонда, небольшие смарт-квартиры или жилье в новостройках на этапе возведения.

В Буче, например, можно приобрести небольшую однокомнатную квартиру за 20 тысяч долларов. Жилье находится в новостройке. Состояние — почти после строителей. В квартире уже сделано электричество, сантехника, стены и пол. Новому владельцу нужно доделать ремонт, купить мебель и технику.

Квартира в Украине

Квартира в Украине

Также немало доступных однокомнатных квартир продают в Одесской, Запорожской, Николаевской и Сумской областях.

Двухкомнатные квартиры: где искать жилье для семьи

Если вам нужно больше простора и вы ищете двухкомнатную квартиру стоимостью до 20 тыс. долларов, то география поиска немного сужается.

Здесь лидером является Днепропетровская область — именно в этом регионе владельцы выставили на продажу больше таких объектов.

Квартира в Украине

Квартира в Украине

К примеру, в Кривом Роге продается двухкомнатная квартира за 11,8 тыс. долларов. В ней есть все необходимое для жизни, однако ремонт производился очень давно.

Сразу за Днепропетровщиной в списке областей с большим количеством дешевых «двушек» идут:

  • Запорожская область

  • Харьковская область

  • Николаевская область

  • Сумская область

Цены на такие квартиры сильно зависят от состояния дома. Часто по минимальной цене предлагают жилье, требующее капитального ремонта или квартиры на первых или последних этажах.

Квартира в Украине

Квартира в Украине

За 14 тыс. долларов, например, можно купить двухкомнатную квартиру в Запорожье, Коммунарском районе. За такую цену жилье, конечно, нуждается в ремонте. Также придется купить новую мебель и всю технику, что может стоить дороже самой квартиры.

Трехкомнатные квартиры до 20 тыс. долларов: редкость, но найти можно

Просторные трехкомнатные квартиры внутри этого бюджета встречаются значительно реже. В больших областных центрах найти такой вариант большая удача, но они есть.

Больше объявлений о продаже бюджетных трехкомнатных квартир, по данным аналитиков, сосредоточено в пяти областях:

  • Днепропетровской

  • Харьковской

  • Запорожский

  • Сумской

  • Николаевской

Чаще это жилье в небольших городках или поселках этих областей.

Если такая квартира продается в самом областном центре (например, в Харькове или Запорожье), она, скорее всего, будет без ремонта или в отдаленном районе города.

Квартира в Украине

Квартира в Украине

К примеру, в Запорожье сейчас продается трехкомнатная квартира за 19 тыс. долларов. Она расположена на восьмом этаже. В квартире есть мебель и техника, однако они старые и жилье нуждается в капитальном ремонте.

Почему цены так сильно отличаются

Главная причина, почему в одних регионах квартиры стоят копейки, а в других дорожают, это безопасность. Низкие цены в Харьковской, Запорожской или Николаевской областях и других прифронтовых регионах обусловлены тем, что они постоянно находятся под обстрелами или расположены близко к линии огня. Многие выехали оттуда и пытаются продать жилье хотя бы за какие-то деньги.

Однако это совсем не означает, что дешевое жилье есть только там. Подобные бюджетные квартиры до 20 тысяч долларов можно найти и во многих других регионах Украины. К примеру, в Полтаве, Чернигове, Сумах или в меньших городках этих областей тоже регулярно появляются недорогие варианты. Впрочем, больше всего объявлений предлагают на Днепропетровщине, Киевщине и Харьковщине.

Что касается Киевской области, то здесь ситуация другая. Регион считается более безопасным, кроме того, это почти столица, поэтому цены здесь в целом высокие. Квартиры до 20 тысяч долларов здесь есть, но их гораздо меньше, чем на востоке или юге страны. И за эти деньги вы можете рассчитывать только на маленькую однокомнатную квартиру вдали от Киева.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
555
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie