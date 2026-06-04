Квартиры до 20 тысяч долларов: где в Украине можно приобрести "дешевое" жилье (фото)

Квартира в Украине

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Несмотря на растущие цены на жилье, во многих регионах Украины все еще реально купить собственную квартиру с скромным бюджетом — до 20 тысяч долларов (примерно 800 тыс. гривен). За такие деньги можно найти не только скромные «однушки», а иногда даже большие квартиры на две или три комнаты.

Больше таких дешевых предложений есть в областях, которые расположены ближе к линии фронта, хотя бюджетные варианты случаются даже возле столицы. ТСН.ua рассказывает, где и что можно приобрести за 20 тыс. долларов.

Однокомнатные квартиры: где выбор самый большой

Если вы ищете недорогую однокомнатную квартиру, то по данным аналитики «OLX Недвижимость», больше всего шансов найти ее в трех регионах страны:

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Харьковская область

Это абсолютный лидер по количеству дешевых квартир. Вариантов здесь больше всего, и цены часто стартуют от 14-16 тысяч долларов.

Квартира в Украине

Например, за 16,5 тыс. долларов можно приобрести однокомнатную квартиру в Харькове. В ней есть все необходимое для жизни, однако ремонт, мебель и техника очень стары.

Днепропетровская область

Купить жилье до 20 тысяч долларов можно как в самом Днепре (преимущественно это будут малосемейки или квартиры без ремонта), так и в других крупных городах области — например, в Кривом Роге или Каменском, где цены еще ниже.

Так, в Днепре за 15 тысяч долларов продается смарт-квартира в Индустриальном районе. Она маленькая и нуждается в ремонте.

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Квартира в Украине

Киевская область

Киевская область замыкает тройку лидеров. Купить жилье за такие деньги в Киеве практически нереально, но в городах-спутниках и поселках области таких объявлений немало.

Обычно это квартиры в домах ветхого фонда, небольшие смарт-квартиры или жилье в новостройках на этапе возведения.

В Буче, например, можно приобрести небольшую однокомнатную квартиру за 20 тысяч долларов. Жилье находится в новостройке. Состояние — почти после строителей. В квартире уже сделано электричество, сантехника, стены и пол. Новому владельцу нужно доделать ремонт, купить мебель и технику.

Квартира в Украине

Также немало доступных однокомнатных квартир продают в Одесской, Запорожской, Николаевской и Сумской областях.

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Двухкомнатные квартиры: где искать жилье для семьи

Если вам нужно больше простора и вы ищете двухкомнатную квартиру стоимостью до 20 тыс. долларов, то география поиска немного сужается.

Здесь лидером является Днепропетровская область — именно в этом регионе владельцы выставили на продажу больше таких объектов.

Квартира в Украине

К примеру, в Кривом Роге продается двухкомнатная квартира за 11,8 тыс. долларов. В ней есть все необходимое для жизни, однако ремонт производился очень давно.

Сразу за Днепропетровщиной в списке областей с большим количеством дешевых «двушек» идут:

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Запорожская область

Харьковская область

Николаевская область

Сумская область

Цены на такие квартиры сильно зависят от состояния дома. Часто по минимальной цене предлагают жилье, требующее капитального ремонта или квартиры на первых или последних этажах.

Квартира в Украине

За 14 тыс. долларов, например, можно купить двухкомнатную квартиру в Запорожье, Коммунарском районе. За такую цену жилье, конечно, нуждается в ремонте. Также придется купить новую мебель и всю технику, что может стоить дороже самой квартиры.

Трехкомнатные квартиры до 20 тыс. долларов: редкость, но найти можно

Просторные трехкомнатные квартиры внутри этого бюджета встречаются значительно реже. В больших областных центрах найти такой вариант большая удача, но они есть.

Больше объявлений о продаже бюджетных трехкомнатных квартир, по данным аналитиков, сосредоточено в пяти областях:

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Днепропетровской

Харьковской

Запорожский

Сумской

Николаевской

Чаще это жилье в небольших городках или поселках этих областей.

Если такая квартира продается в самом областном центре (например, в Харькове или Запорожье), она, скорее всего, будет без ремонта или в отдаленном районе города.

Квартира в Украине

К примеру, в Запорожье сейчас продается трехкомнатная квартира за 19 тыс. долларов. Она расположена на восьмом этаже. В квартире есть мебель и техника, однако они старые и жилье нуждается в капитальном ремонте.

Почему цены так сильно отличаются

Главная причина, почему в одних регионах квартиры стоят копейки, а в других дорожают, это безопасность. Низкие цены в Харьковской, Запорожской или Николаевской областях и других прифронтовых регионах обусловлены тем, что они постоянно находятся под обстрелами или расположены близко к линии огня. Многие выехали оттуда и пытаются продать жилье хотя бы за какие-то деньги.

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Однако это совсем не означает, что дешевое жилье есть только там. Подобные бюджетные квартиры до 20 тысяч долларов можно найти и во многих других регионах Украины. К примеру, в Полтаве, Чернигове, Сумах или в меньших городках этих областей тоже регулярно появляются недорогие варианты. Впрочем, больше всего объявлений предлагают на Днепропетровщине, Киевщине и Харьковщине.

Что касается Киевской области, то здесь ситуация другая. Регион считается более безопасным, кроме того, это почти столица, поэтому цены здесь в целом высокие. Квартиры до 20 тысяч долларов здесь есть, но их гораздо меньше, чем на востоке или юге страны. И за эти деньги вы можете рассчитывать только на маленькую однокомнатную квартиру вдали от Киева.

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