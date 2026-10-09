Квартиры есть, а арендовать некому: как российские атаки уничтожают рынок недвижимости Киева

Как российские обстрелы изменили рынок недвижимости Киева

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Российские атаки реактивными дронами и баллистикой существенно повлияли на рынок аренды недвижимости в Киеве. Постоянные обстрелы заставляют людей пересматривать условия проживания, в результате чего в столице фиксируют массовый отток арендаторов, изменение миграционных трендов и снижение цен на дорогие квартиры.

Перенасыщение предложения квартир в аренду и падение спроса

По словам Сергея Курганова, риелтора-практика, генерального директора риелторского объединения, спад в сегменте аренды жилья в Киеве наблюдался еще летом, когда российские войска начали наносить удары баллистикой по городу. Образовалась тенденция, когда предложений много, а спрос остается низким — даже меньше, чем в предыдущие годы войны.

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«Если сравнивать 2026 год с предыдущим, то спрос на аренду квартир стал намного ниже. Не скажу в процентах, но во второй половине лета в одном районе Киева однотипных квартир было больше ста и они предлагались одновременно. Подчеркиваю, это без дублей, фейков или повторов — реальные квартиры. В довоенные или в предыдущие годы эта цифра достигала в пределах 20–30 квартир в одной локации. А в этом году в границах: Позняки, Осокорки, Харьковский, проспект Бажана предлагалось сразу более 100 квартир в сегменте 15–20 тысяч гривен. И эта тенденция не меняется, скорее, наоборот», — рассказывает ТСН.ua Сергей Курганов.

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Он добавляет, что речь идет о квартирах в относительно новых жилых комплексах с современным ремонтом, где созданы ОСМД и есть резервные системы электроснабжения для подачи воды и работы лифтов, освещения в местах общего пользования.

В то же время, фактор нового учебного года в этом году почти не повлиял на рынок. По словам специалиста, ранее студенты летом выстраивались в очереди, но теперь в августе-сентябре поступало лишь по 2–3 заявки на аренду для студентов, что является очень низким показателем. Главной причиной эксперт называет продолжающиеся с конца августа круглосуточные атаки на Киев.

Как обстрелы повлияли на цены и отказы арендаторов

Из-за постоянной угрозы с воздуха арендаторы массово досрочно съезжают или не продлевают договоры. Особенно это заметно в более дорогом сегменте.

«Если возьмем квартиры, стоимость аренды которых 25–40 тысяч гривен в месяц, то средний срок экспозиции такого жилья раньше длился 10–14 дней. А сейчас эти квартиры стоят в экспозиции уже больше месяца, и заинтересованности со стороны клиентов нет, поэтому следующий шаг — это уменьшение цены. Пока что в пределах 20%. Условно говоря, если раньше мы сдавали такую квартиру за 25–27 тысяч, то сейчас 22–23 тысячи», — объясняет Сергей Курганов.

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Некоторые жители, которые не были привязаны к конкретной локации или работали дистанционно, просто уехали из Киева. Часть сотрудников компании за свой счет перевели на запад Украины и обеспечили арендованным жильем. Кроме того, из-за отсутствия налаженного дистанционного обучения и укрытий в некоторых учебных заведениях Киева, родители переводят детей на онлайн-образование, останавливают аренду и выезжают за пределы города и области.

Арендуют квартиры на разных берегах или феномен «семьи выходного дня»

Ситуацию значительно усложнили удары реактивными дронами по столичным мостам. Из-за транспортного коллапса и остановки работы метрополитена, что разорвало сообщение между берегами Киева, некоторые граждане вынуждены снимать сразу по две квартиры — на левом и правом берегах.

«Мы уже закрыли несколько подобных сделок аренды. Семья, переехавшая в Киев из прифронтового города, снимала квартиру на левом берегу столицы. Мужчина работает на левом берегу, ребенок учится тоже на левом, а женщина работает на правом. Из-за ударов по мостам, а соответственно сложности с трафиком и логистикой, они приняли решение снимать две квартиры — одну на левом берегу, а другую на правом. Другого выхода у них нет, как стать „семьей выходного дня“. У женщины стабильная работа на правом берегу, которую она не хочет терять, и нет гарантии, что найдет такую же на левом, а мужчина может уволиться и найти работу на правом берегу, но потеряет бронирование. Плюс ребенок, обучающийся на левом. Поэтому приняли такое решение. И такие случаи уже далеко не единичны», — отмечает риелтор.

Кроме того, по словам эксперта, происходит внутренняя миграция: люди, которые раньше жили на левом берегу ради экономии или близкого метро, а работали на правом, теперь переезжают поближе к работе на правый берег. За те же деньги (например, 15-17 тысяч гривен) они могут снять гораздо лучшее жилье на правом берегу, поскольку спрос там существенно просел.

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«Такая миграция внутри города наблюдается. И, кстати, люди снимают приличные квартиры комфорт-класса, на которые значительно просел спрос. То есть человек снимал однокомнатную квартиру за 15 тысяч гривен на левом берегу, а теперь может за те же деньги найти гораздо лучшее жилье на правом берегу. Бывают случаи, когда люди наоборот переезжают на левый берег, потому что там работа. Это где-то так же, как было в прошлом году, когда из-за отсутствия тепла и света, жители элитных ЖК переезжали в девятиэтажки или „хрущевки“ в более-менее нормальном состоянии, только потому, что там был газ, вода и иногда отопление», — рассказывает Сергей Курганов.

Спрос на пригородную зону и прогнозы

Риелтор указывает на еще одну тенденцию: сейчас многие горожане ищут жилье в пригородной зоне Киева.

«Там коллапс, потому что желающих много, а предложения заканчиваются — война длится почти пятый год, поэтому желающие автономности в холодное время года уже давно позаботились об этом. Да и учитывая частоту атак, Киевщина уже не так безопасна, как это было в предыдущие годы войны. Сейчас все больше горожан рассматривают вариант дома где-то на Тернопольщине или Хмельнитчине, сделать в нем минимальный ремонт, чтобы там можно было перезимовать, и вернуться в Киев. Что касается Киевщины, то там наблюдается спрос на дома, тем более, если он имеет какую-то минимальную автономность, то на него выстраивается очередь из желающих. Соответственно, и цены на такую аренду растут, в среднем на 20%», — отмечает риелтор.

Если обстрелы продлятся, а ситуация с электроснабжением будет ухудшаться, эксперт прогнозирует дальнейшее высвобождение арендованного жилья в столице.

Дата публикации 12:00, 15.08.26 Количество просмотров 44 Слушать всем, кто лишился жилья! Новый изменяющий все законопроект!

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