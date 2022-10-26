Квартиры на Львовщине: сколько стоит самое дешевое жилье и что предлагают за 2 тысячи долларов (фото)

Часть украинцев, желающих приобрести собственное жилье, переориентировалась на недвижимость на территории западных областей Украины, вдали от линии боевых действий.

Из-за кризиса на рынке труда, падения гривны и роста цен на продукты и товары, многие хотят сэкономить, поэтому ищут бюджетные варианты жилья.

ТСН.ua узнал, сколько стоят самые бюджетные квартиры в небольших городах Львовской области, и какое жилье можно приобрести от 2 тысяч долларов.

Как рассказал нам риэлтор Игорь Слобода, украинцы с нынешней ситуацией боятся совершать серьезные приобретения. Поэтому дешевые квартиры продаются быстрее.

"Клиенты больше интересуются квартирами на вторичном рынке с элементарными условиями, чтобы уже можно было сразу поселиться и жить", – отметил эксперт.

Комнаты и однокомнатные квартиры

В городе Стебник в Дрогобычском районе Львовской области можно приобрести под ремонт комнату в общежитии на 16,5 м. кв за 2,2 тыс. долларов. Помещение с центральным отоплением, а кухня, туалет и ванная – в общем пользовании.

фото/olx.ua

фото/olx.ua

В Бориславе, который также в Дрогобычском районе, за 4 тыс. долларов продают однокомнатную квартиру общей площадью 40 м. кв. с возможностью достройки. Апартаменты — в деревянном доме с печным отоплением и требует ремонта.

фото/olx.ua

фото/olx.ua

фото/olx.ua

За 4,7 тыс. долларов можно приобрести комнату с косметическим ремонтом в общежитии в городе Червонограде Червонградского района. Общая площадь – 22 м. кв. Санузел и кухня – в общем пользовании, но есть возможность сделать их в комнате.

фото/olx.ua

фото/olx.ua

В городе Новый Роздол продается однокомнатная квартира площадью 21 кв. за 6,5 тыс. долларов с кухней и санузлом. В стоимость входит мебель и частично бытовая техника.

фото/olx.ua

фото/olx.ua

фото/olx.ua

фото/olx.ua

Смарт-квартиру площадью 36 кв. в Бориславе можно купить за 9 тыс. долларов с возможным торгом. В доме — металлопластиковые окна, бронированная дверь, полностью заменены электропроводка и сантехника.

фото/olx.ua

фото/olx.ua

В новостройке в Дрогобыче за 23 тыс. долларов предлагают однокомнатную квартиру площадью 40 м. кв. Дом с автономным отоплением уже введен в эксплуатацию. Квартира после постройки, поэтому полностью нуждается в ремонте.

фото/olx.ua

фото/olx.ua

Двухкомнатные квартиры

Одной из самых дешевых двухкомнатных квартир во Львовской области есть квартира в городе Сосновка в Червоноградском районе. В доме отключено отопление. Общая площадь – 43 м. кв., стоимость – 8,5 тыс. долларов.

фото/olx.ua

фото/olx.ua

фото/olx.ua

За двухкомнатную квартиру площадью 52 м. кв. с высокими потолками и частично с мебелью и котлом для автономного отопления в Дрогобыче продавцы хотят 15 тысяч долларов.

фото/olx.ua

фото/olx.ua

фото/olx.ua

фото/olx.ua

За 16 тыс. долларов можно приобрести двухкомнатную квартиру в девятиэтажном доме в городе Стрый Стрыйского района. За такую стоимость предлагают жилье на 49 м. кв. на последнем этаже.

фото/olx.ua

фото/olx.ua

Чем ближе к Львову, тем дороже стоимость жилья. К примеру, в городе Пустомыты, расположенном 20 км. от Львова, двухкомнатная квартира в новостройке площадью 57,7 м. кв. стоит 32 тыс. долларов. Квартира в кирпичном доме с индивидуальным отоплением. Покупателям предлагают рассрочку.

фото/olx.ua

Трехкомнатные квартиры

Цены на трехкомнатные квартиры во Львовской области стартуют от 15 тысяч долларов. Стоимость зависит от расположения, типа дома, площади, этажа, ремонта и т.п.

К примеру в Бориславе вот такую "хрущевку" площадью 56 м. кв. на 5 этаже продают за 16 тыс. долларов.

А в городе Винники, входящем в состав Львовской городской территориальной громады, за трехкомнатную квартиру площадью 44 м. кв. с мебелью и ремонтом придется отдать 31 тыс. долларов.

фото/olx.ua

фото/olx.ua

фото/olx.ua

Напомним, ранее мы рассказали, сколько стоят самые дешевые квартиры во Львове и какое жилье там предлагают за 13 тысяч долларов. Также мы писали о ценах на аренду квартир во Львове и стоимости аренды жилья в небольших городах возле Львова.

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