Квартиры в Киеве за 10 тысяч долларов: где купить и как они выглядят (фото)

Квартира в Киеве

В Киеве можно купить квартиру за 10 тысяч долларов (это около 414 тысяч гривен). Точнее, не в самой столице, а в селе Софиевская Борщаговка — фактически она прилегает к городу и считается одним из самых пригородных населенных пунктов, где многие живут и каждый день ездят в столицу.

Объявление о продаже жилья размещено на популярном сайте по поиску недвижимости. Кстати, по такой цене в Киевской области можно рассмотреть еще несколько вариантов жилья — почти все они в новостройках.

Так, в Софиевской Борщаговке предлагают квартиру в ЖК «Петровский квартал». Объявление размещено от владельца. По его словам, в настоящее время дом достраивается и скоро будет сдан в эксплуатацию.

«Цена — 9,5 тыс. долларов за всю квартиру. Дом полностью выстроен, лифты стоят, подъезды готовы. Идут активные работы по завершению ввода в эксплуатацию. У нас выходит окно во двор. Осталось доделать облагораживание придомовой территории», — пишет продавец.

Состояние квартиры — после строителей. А ее площадь совсем маленькая, отсюда и такая цена — всего 17 квадратных метров.

За ту же цену — 9,5 тыс. долларов — продается квартира в Бортничах. В отличие от Софиевской Борщаговки, которая остается селом Киевской области, Бортничи административно полноценной частью Киева — это Дарницкий район.

Это тоже новостройка. Фото ее снарижи в объявлении нет. Состояние этой квартиры — после застройщиков, площадь — 17,5 квадратных метров. Риэлтор пишет, что поселение дома планируется на следующий год.

«Адрес: ул. Родниковая 61. Своя закрытая территория, 11 новых домов, детская площадка, паркинг. До остановки транспорта 5 мин», — говорится в объявлении.

В Софиевской Борщаговке продают еще одну квартиру за 10 тыс. долларов. Владелец предлагает обмен жилья на автомобиль. В объявлении говорится, что у него есть право собственности на квартиру от 2020 года. Однако здание в процессе возведения.

«Квартира под чистовую отделку. Вода и электричество заведено. Стены оштукатурены. Разведение электричества сделано. Продажа без посредников. Владелец. Квартира на перспективу. Все документы в порядке. В нем никто не прописывался», — пишет автор.

В объявлении прикреплено фото фасада дома и территории, сделанное в августе 2023 года. Вероятно, с тех пор мало что изменилось.

Несколько дороже, за 11 тыс. долларов, продается квартира в Боярке. Это город в Бучанском районе Киевской области, расположенный примерно в 20 км от столицы.

В объявлении говорится, что это квартира с собственным двориком. Однако по факту — это половина маленького одноэтажного дома с небольшой придомовой территорией. Очень маленького — общая площадь 15 квадратных метров.

В квартире подключены свет, вода, канализацию и интернет. Высокие потолки — однако метраж не указан. Остановки и магазины в 300 метрах. Возле дома есть парковка.

«Продам смарт-квартиру 15м2 студио. В построенном доме. Документы права принадлежности на руках. Оформление у нотариуса в любое удобное для вас время. Свой личный дворик. Возможна рассрочка первого взноса 3000$. Идеально подойдет в аренду или для постоянного проживания», — пишет автор объявления.

В Буче, расположенной в 10-12 километрах от границы Киева, продается маленькая квартира за 10,9 тыс. долларов. Это довольно близкий к столице город-спутник. Время в пути в центр Киева автомобилем занимает 20–30 минут без пробок.

Общая площадь квартиры чуть больше предыдущих вариантов — 20,2 квадратных метра. Класс жилья — комфорт. Состояние квартиры — после строителей, фасад дома выглядит лаконичным и стильным.

«Продам квартиру в хорошем месте и хорошей цене. Наполнение стяжка, штукатурка капитальных стен, ввод коммуникаций в квартиру. Рядом все необходимое для жизни», — говорится в объявлении.

Еще один вариант жилья за 10,8 тыс. долларов предлагается в Белогородке. Это большое село в Бучанском районе Киевской области, расположенное к западу от столицы, примерно в 10–12 км от Киева. Здесь продается половина дома с собственным двориком в ЖК Белгород. Площадь жилья — 17 квадратных метров. Состояние — после строителей.

«Документы права собственности на руках. Можно прописаться в квартире. Дом построен и введен в эксплуатацию. Подключены электричество, вода, канализация, интернет. Хороший вариант со своим мини-участком как для жилья так и под аренду», — говорится в объявлении.

За 12 тыс. долларов можно купить квартиру площадью 20 квадратных метров в Буче. Она находится на 6 этаже 7-этажного дома. Наполнение от застройщика: окна, двери, стяжка полов, подведены все коммуникации.

«Вся необходимая инфраструктура в трех минутах ходьбы от дома. В пешей доступности Бучанский парк, озеро. Отлично подойдет для студентов молодых пар», — говорится в объявлении.

В Борисполе продается смарт-квартира в ЖК «Лондон» за 11,9 тыс. долларов. Это город в Бориспольском районе Киевской области, расположенный примерно в 15 км юго-восточнее столицы.

Площадь квартиры совсем маленькая — 14 квадратных метров. Она расположена на пятом этаже пятиэтажного дома. Состояние жилья — после застройщика.

Еще один вариант в Буче, но чуть более дорогой — квартира за 13 тыс. долларов после застройщика. В объявлении говорится, что она просторна. Общая площадь — 25 квадратных метров.

Наполнение: стяжка, штукатурка, ввод коммуникаций, центральное водоснабжение. Газовое отопление — индивидуальный котел.

Дом построен из красного кирпича и утеплен минеральной ватой.

«Рядом невероятно красивое озеро для прогулок и отдыха. Остановка общественного транспорта и супермаркеты в одной минуте ходьбы. Школы и детский сад — все в пешей доступности», — отмечает риелтор.

За 11,5 тыс. долларов продается смарт-квартира в другом здании в Буче. Это тоже новостройка. Автор объявления пишет, что здание введено в эксплуатацию. Общая площадь жилья — 26 квадратных метров.

«Квартира находится на третьем этаже. Объявления от застройщика

Есть выбор между квадратурой. Дом сдан и введен в эксплуатацию, можно заходить на ремонт. Рядом с бучанским парком», — говорится в объявлении.

