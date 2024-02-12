Квартиры в Крыму, земли на миллионы, копыта буйвола, чучела животных: экс-нардеп шокировал декларацией

Чучела льва и крокодила, копыта, медальоны, коллекция советских авто, имущество во временно оккупированном Крыму и еще много интересного. Вашему вниманию журналисты подготовили отчет о декларации бывшего нардепа, а ныне сельского головы на Львовщине Богдана Дубневича.

Все подробности журналисты представили в эксклюзиве TSN.ua.

Охотник и любитель трофеев

Богдан Дубневич очень любит раритет и охота. Ведь в своей декларации выписал такие трофеи, что украинцы просто в шоке. Вот например есть в коллекции бывшего нардепа еще с 2019 года чучела крокодила и льва, медальон и 5 копыт из буйвола, ну а еще кожа буйвола, череп льва, медальон бородавника и его клыки, два медальона импала и целое чучело стенбока.

Дубневич пишет, что стоимость всего этого добра вместе чуть меньше 200 тысяч гривен. Дубневич также указал два охотничьих карабина Blaser и гладкоствольное ружье Cosmi Standart 12/76. То, что он ярый охотник можно понять и из выложенных в соцсети фото многолетней давности. Например, в Канаде с сыном Дубневич охотился на медведя. Также среди трофеев Дубневича были горные бараны из Испании и просто куча разных животных, подстреленных во время сафари в ЮАР. Здесь комментарии вообще лишние.

Драгоценные украшения экснардепа

Ну, а еще бывший нардеп очень любит дорогие часы, их у него тоже целая коллекция, правда не указан ни стоимости, ни даты приобретения, он лишь отметил, что право на имущество приобретено до представления первой декларации, предоставленной в соответствии с Законом «О предотвращении коррупции». Тем временем в должности председателя Солонковского сельсовета за 2022 год Богдан Дубневич получил 537 069 грн, а его жена Татьяна за это время получила 1 637 133 грн.

Коллекция авто, квартиры в Крыму и много земли

У Богдана Дубневича также есть коллекция раритетных автомобилей: Газ 21 1960-го выпуска за 10 тысяч гривен купил в 2006 году, такой же автомобиль только в 1967 году выпуска взял за 12 тысяч. В 2020 году коллекция пополнилась москвичем 403 1964 выпуска за 36 тысяч гривен, ВАЗом 82-го года за 7000 тысяч и ВАЗом уже в 1991 году за 5 тысяч.

Имеет Дубневич и 33 земельных участка, где-то владелец только он, а где-то 50 на 50. Каждый земельный участок площадью более 1000 квадратных метров, большинство — по 20 тысяч квадратов, самый дешевый стоит более 74 тысяч, самый дорогой — 489 тысяч. Много где стоимость вообще отсутствует.

Интересная история с жильем. Исходя из декларации, семья Богдана Дубневича проживает в Зубре в доме на 1601 кв. м, который принадлежит сыну председателя Солонковского сельсовета Павлу. Богдан Дубневич точно в курсе, как нужно торговаться или где покупать дома и квартиры за бесценок, потому что например в 2007 году он купил дом на Львовщине площадью более 47 квадратов за чуть более 43 тысяч гривен, а жена нашла квартиру в 2009 году Львове за 37 тысяч.

Старшему из братьев-Дубневичей принадлежит пункт гидротехнического контроля в Звенигороде и земельный участок в 2500 кв. м в этой же деревне. Еще два земельных участка он имеет в селе Демьяновка Полтавской области (на 1582 и 1609 кв. м) и участок на 1102 кв. м в Зубре.

Совместно с младшим братом Ярославом Дубневичем, объявленным в розыск, они владеют квартирой более 51 квадрата в Зубре, котельной и зданием очистных сооружений в Звенигороде.

Но есть другой интересный момент, во Львове и области семья покупала недвижимость за бесценок, в то время как в Крыму на покупку квартир не поскупились, в 2009 году в селе Гасприн Дубневич приобрел квартиру площадью 103 квадрата за чуть меньше полумиллиона и там же паркоместо за 25 тысяч, есть жилье и в Ялте, квартира площадью 156 квадратов почти за 900 тысяч гривен. Жена тоже имеет несколько квартир и домов, но предпочитает стоимость не делиться, а Татьяна имеет акции в двух компаниях и корпоративные права еще в нескольких компаниях или предприятиях.

Сколько денег у семьи?

На банковском счету Дубневич зарегистрировал 138 000 долларов и 90 с половиной тысяч гривен. Наличными имеет почти миллион 300 тысяч долларов и почти 2 с половиной миллиона гривен, у жены Татьяны наличными 844 тысячи долларов, и разные суммы лежат в разных банках, где-то 373 доллара, а где-то более 770 тысяч гривен.

Кроме того, наличными Татьяна Дубневич имеет миллион 775 тысяч гривен. Также братья Дубневичи, корпорация КРТ которых многолетний поставщик Укрзалізниці, имеют восемь патентов на модели и образцы деталей железнодорожных путей. В частности, на устройство для уменьшения шума и вибрации на рельсовом транспорте, упругое рельсовое скрепление для пути на железобетонной шпале и т.д.

Эти авторские права являются совместной собственностью Богдана и Ярослава Дубневичей. Есть за что Дубневич и поблагодарить, ведь согласно декларации 31 декабря 2022 он предоставил финансовую помощь Вооруженным Силам Украины на сумму 4 387 000 грн.

Бегство сына

И пока папа донатит на ВСУ, сын убежал подальше от войны. 28-летний Павел Дубневич покинул Украину сразу после начала полномасштабного вторжения россиян и на июль 23-го года ни разу не приезжал в Украину. С журналистами на контакт не идет, связаться с ним пытались медийщики. Зато отец заявил следующее: "Почему я должен владеть этой информацией? Это взрослый мужчина, который ведет свою абсолютно жизнь. Я был в отпуске с женой, с внуками и так далее. Я в Украину вернулся 27-го [февраля 2022 года], скорее не мог вернуться. Я вернулся сюда, а сына уже не было. С сыном не контактирую. За него мне не стыдно".

Что известно о Павле Дубневиче?

Но потом Богдан Дубневич позвонил журналистам еще раз и отметил, что сын из-за границы помогает Вооруженным Силам. Впоследствии в соцсетях этим словам нашли подтверждение. В 2022 году Павел действительно передавал военным тепловизор и шины для автомобиля. Также журналисты добавили, что по данным YouControl, 28-летний Павел Дубневич является владельцем всего шестнадцати компаний.

Уже находясь за границей, в апреле 2023 года Павел Дубневич стал учредителем ООО "Камяница 28" и ООО "Рынок 35", где также с июня стал директором.

В другой компании с мая 2023 года Павел Дубневич стал совладельцем – ООО "Агроинвест-Львовское", которое он делит с Юрием Дубневичем, своим двоюродным братом.

А в июне 23-го года Павел Дубневич стал одним из бенефициаров инвестфонда "Монтикор", ранее принадлежавшего экс-нардепу от "Самопомощи" Андрею Журжию.

Тем временем у руководителя Центрального спортивного клуба ВСУ, подчиненного Минобороны, в ходе журналистского расследования было обнаружено незадекларированное имущество. Подробности тоже давал ТСН.ua.

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