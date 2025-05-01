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Квартиры в огне и взрывы: очевидцы рассказали о ночи ужаса в Одессе из-за российской атаки
Россия в очередной раз совершила массированную атаку на Одессу. Оккупанты «Шахедами» обстреляли жилые дома, есть погибшие.
Россияне в ночь на 1 мая снова массированно обстреляли Одессу. В городе известно о двух погибших и 15 раненых. Ударные беспилотники залетали прямо в квартиры горожан и там взрывались. Загорелись пожары, над городом разносился запах сильной гари.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Осадчука.
После полуночи россияне начали массированную атаку на Одессу — с моря на город двинулся целый табун ударных дронов. Они заходили на больших высотах и сразу пикировали в жилую застройку. Люди едва успевали прятаться за две стены.
Один из «Шахедов» влетел в многоквартирный дом — между 14 и 15 этажами, разрушил крышу и перекрытия из плит, чудом дом устоял. Жители верхних этажей рассказывают о ночном ужасе.
«Такого, что дом аж начал содрогаться, такого еще не было. Потом увидели в окно, что там просто такое ощущение, будто там полдома лежит, и начали осматривать квартиру — нет окон, балконов, вырваны шпингалеты, не закрываются. У меня еще рассада на балконе — все на полу валяется, окно в комнате также не закрывается полностью», — говорит Юлия.
Обломки с верхних этажей упали вниз и заблокировали единственный выход из дома. Консьержка говорит, людям пришлось собственноручно выбивать двери, чтобы выйти во двор. Соседи пытались оказать первую помощь раненым. В основном те получили порезы от стекла, которое летало от взрывов.
«Потом как бабахнуло вот там и через дверь пошел не то ли дым, то ли пыль — неясно. Я сначала испугалась», — говорит консьержка Людмила Алексеенко.
Еще ночью возле разбитой многоэтажки спасатели установили палатки, чтобы люди смогли согреться и получить помощь медиков. Утром сюда привезли деревянные щиты и пленку и начали закрывать разбитые окна. Правоохранители говорят, россияне устроили террор именно мирного населения — военных объектов рядом не было.
«Любые военные объекты для обстрела отсутствуют. Сейчас ликвидируются последствия этого обстрела, оказывается помощь пострадавшим и фиксируются причиненные убытки. Повреждены многоэтажки, так и частные дома гражданских лиц и автомобили», — говорит заместитель начальника отдела областной прокуратуры Артур Крысань.
Кроме этой многоэтажки, ударный дрон атаковал и жилое здание в Молдованке. Здесь от взрывов и разрушений погибли два человека. Загорелась крыша, поэтому людей пришлось оперативно эвакуировать. Нескольких пострадавших забрала скорая. У них травмы средней тяжести.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 1 мая массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками.
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