Квартиры возле метро и загородные дома: эксперт рассказал, какое жилье будет больше всего пользоваться спросом

Сергей Курганов отметил, что на фоне частых отключений электроэнергии, люди предпочитают загородные дома, а не квартиры в городе.

Спросом в Киеве и в дальнейшем будут пользоваться однокомнатные квартиры, а также расположенные возле станций столичного метро.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал риелтор-практик, гендиректор риелторского объединения "Простор" Сергей Курганов.

"На квартиры у метро всегда есть спрос. Правда, сейчас стали менее популярны однокомнатные квартиры на верхних этажах – соответственно из-за отключения электроэнергии. Клиенты останавливают свой выбор на нижних этажах, чтобы не пришлось ходить пешком", — объясняет специалист.

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Курганов отметил, что на фоне частых отключений электроэнергии, люди предпочитают загородные дома, а не квартиры в городе.

"На загородные дома очень резко поднялся спрос, несмотря на то, что сейчас зима. А зимой этот сегмент рынка раньше был абсолютно непопулярным – потому что возле загородного дома надо убирать снег, отапливать его, содержать в порядке. Сейчас все изменилось и наблюдается повышенный спрос на такую недвижимость. По стоимости трудно вывести какую-то среднюю цену. К примеру, подходящий для жизни дом с более современными условиями, отделкой, с наличием твердотопливного котла, или другого альтернативного источника обогрева – камин, печка, стоит в среднем 20-25 тысяч гривен. Это здание среднего статуса площадью 100 "квадратов", которому от 5 до 15 лет. В зависимости от состояния дома, наполнения и местоположения его стоимость может достигать 7 тысяч долларов в месяц. Но люди, уставшие от регулярных отключений электроэнергии в Киеве, покупают такую недвижимость. И спрос на нее не уменьшается уже третий месяц", – рассказывает Сергей Курганов.

Напомним, риелтор дал ряд советов, как искать реальную стоимость жилья.

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