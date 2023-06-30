Квартплата за разрушенные квартиры: в Запорожье у людей требуют плату за услуги, которых они не получают

За месяц до большой войны в их доме произошел взрыв газа, а в мае прошлого года в крышу попал еще обломок российской ракеты.

Квартплата за разрушенные квартиры – с такой проблемой столкнулись жители одного из домов Запорожья. Их дома изуродовали дважды – сначала взрывом газа, впоследствии обломком российской ракеты. Управляющая компания составила акт о повреждении жилья, жителям власти предоставили временное жилье. Впрочем, ежемесячно им все равно начисляют квартплату за изуродованные помещения, говорится в ТСН.

Голые стены и бетон – собственные квартиры хозяева не узнают. Сейчас здесь продолжаются ремонтные работы, в помещениях нет коммуникаций, где-то разрушены стены и отсутствуют окна, но квартплату коммунальщики насчитывают ежемесячно.

За месяц до войны в этом доме произошел взрыв газа, тогда повредило двенадцать квартир. В мае прошлого года в крышу еще попал обломок российской ракеты. Жителей двенадцати изуродованных квартир отсюда отселили. И хотя крышу успели отремонтировать, внутри дома до сих пор восстанавливают. Людмила все это время проживает в общежитии. Рассказывает: несколько раз обращалась в управляющую компанию, чтобы отменили квартплату за разбитую квартиру, и напрасно. "Звонят и угрожают судом, "мы подадим в суд за неуплату, у вас долги", на каком основании долги, я что там проживаю, есть ли у нас возможность там проживать", — говорит женщина.

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В изуродованных домах люди не живут полтора года. Впрочем, в управляющей компании говорят: пересчета не будет. Мол, в свое время составили акты о повреждении квартир, отдали жильцам. Чтобы официально дома признали непригодными для жилья и отменили квартплату, люди должны еще обратиться в городской совет. "Мы писали письмо на департамент ЖКХ и на городской совет писали, что мы начисляем им за обслуживание, потому что если мы не будем начислять, мы не сможем выполнять работы на дому", — говорят в компании.

Та же история до недавнего времени была и с газом. Хотя трубу после взрыва перерезали, плату за транспортировку газа умело начисляли. Сейчас в "Запорожгаге" уверяют: перерасчет сделают.

Что касается квартплаты, то юристы владельцам квартир советуют идти в суд. "Но для этого должны быть определенные доказательства, начиная с акта, что это жилье непригодно для жизни", — предупреждает юрист.

Какой официальный статус имеют поврежденные квартиры, если людей оттуда давно отселили и достаточно ли факта отселения для отмены квартплаты — с этими вопросами ТСН обращалась в горсовет, но ответа пока не получила.

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