Квасить, консервировать или замораживать: как заготовить вкусные и витаминные запасы на зиму

Квасить, консервировать или замораживать: как заготовить вкусные и витаминные запасы на зиму

Сезон подготовки к зиме в разгаре.

Во время сезона консервации каждая хозяйка старается заготовить овощи, ягоды и фрукты, чтобы они в конце концов были не только вкусными, но и витаминными.

Несколько рецептов и выводы врачей, насколько приготовленное хозяйками и хозяевами — полезно — 28 июля во сюжете ТСН.19:30.

У Галины Нипрук из Луцк а — сезон консервации. Банки со смородиной, малиной, вишней закручивала почти весь отпуск. А вот кабачков — совсем немного. Поэтому, взяв ведро, вместе с четырехлетней внучкой, женщина идет на огород.

Под прицелом — молоденькие плоды. На дно банки укладывает укроп, чеснок и морковь. Кабачки — кружочками. Все заливает маринадом. И на плиту. Стерилизует минут 10-15.

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Но диетолог Юлия Поворознюк предупреждает: злоупотреблять такими соленьями — вредно.

"Доза такой консервации должна быть около 3 столовых ложек, чтобы не нагружать желудок, поджелудочную и желчный пузырь", — отмечает врач.

Галина кабачки уже законсервировала. И теперь ходит между грядками с томатами. Они еще зеленые, а женщина уже думает, что делать, когда поспеют. Будет закручивать, мариновать.

Андрей Держипольский с Киевщины томаты предлагает резать пополам и вялить. Лучше брать помидоры-сливки. Чтобы влага быстрее выходила — делает небольшие надрезы. И выкладывает на решетку. Затем уже на свой вкус можно солить, приправлять и так далее.

Андрей — только присаливает. И отправляет в духовку. При температуре где-то чуть больше 100 градусов готовятся помидоры от шести до двенадцати часов, уменьшаясь в разы.

Врач говорит: в вяленых помидорах даже больше ликопена, чем в свежих.

"Ликопен очень сильный антиоксидант, хорош для сосудов наших, для глаз", — отмечает специалист.

Андрей же томаты засыпает в банку, добавляет специи и заливает маслом. Чтобы дольше хранились — стерилизует.

Диетолог говорит: это должно быть как деликатес. А лучшие овощи — квашеные.

"В процессе квашения образуется много пробиотиков, лактобактерий, образуются витамины", — говорит она.

Киевлянка Виталина Хмель овощи на зиму почти не заготавливает. Другое дело — малина, но варить ее не будет, чтобы сохранить большее количество витаминов.

Ягоды Виталина не моет, потому что тогда впитывают лишнюю влагу. На полкилограмма малины хозяйка добавляет буквально до 100 грамм сахара. И разминает.

"Наша цель — оставить ягодки такими кусочками в этой смеси. Они пустят сок и сахар растворится лучше", — делится рецептом она.

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Затем засыпает малину в судочки и плотно закрывает. Хранит в морозильной камере. Таким же способом можно заготовить клубнику, смородину и другие ягоды.

Однако, у врача для Виталины — новости не слишком утешительные.

"Малина с сахаром повышает уровень сахара в крови, а это уже неполезно", — отмечает она.

Поэтому советует это делать, не подслащивая ягоды.

Именно так поступает лучанка Галина. Из помытых слив вынимает косточки. В морозилке они — обитатели уже не первые. Там уже есть замороженные вишни, зеленый лук и щавель.

С такими запасами, говорит, даже в самые лютые морозы будет вкусно, как летом.

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