"Квіти України" защитили: суд наложил арест на любые действия с модернистской памятником

Недаром неравнодушные киевляне снесли забор и остановили тяжелую технику.

"Квіти України" защитили! Шевченковский районный суд наложил арест на любые действия с модернистской памятником в центре столицы. Недаром неравнодушные киевляне снесли забор и остановили тяжелую технику. Недаром не спали ночь, чтобы не допустить демонтаж и в течение вчерашнего дня. Подробности — в сюжете "Сніданку з 1 + 1" за 14 июля.

Запрет строить, восстанавливать, реконструировать. С таким известием к неравнодушным киевлян, защищающие "Цветы Украины" вчера в три пришел представитель полиции Дмитрий Лысенко.

"Это постановление вручена копия под подпись — представителю застройщика. На данный момент нами приняты все меры для обеспечения сохранности этого здания", — заявил заместитель начальника отдела Шевченковского управления полиции Дмитрий Лысенко.

Любые действия запрещено совершать до момента полного досудебного расследования. Но почему, собственно, здесь вообще начался демонтаж ?! Согласно рендером, опубликовавший застройщик Алексей Пышный, аутентичную здание украинского архитектора Николая Левчука планировали превратить в торгово-офисный центр в стиле 2000-х годов.

"Да, это частичный демонтаж здания! Она никогда не была исторической и не была в любых реестрах", — так оправдывает себя в комментарии телеведущей Екатерине Осадчей застройщик и добавляет, что здание младшая... его самого.

Между тем о том, что любые действия в отношении этого памятника запрещены, уже заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"В министерство не поступало никаких заявлений от застройщика. Что касается того, можно ли начинать там строительство, то есть никаких проектов не было. Хотя дом расположен в историческом ареале. Зато в КГГА происходит какая-то странная игра, они все время что-то перекладывают на нас. Если перекладывая на нас, могу сообщить. Мы сегодня отправили предписание о немедленном прекращении строительства ввиду того, что документы до нас не подавались", — говорит министр культуры.

Александр Ткаченко лично предложил мэру Киева Виталию Кличко внести дом в реестр памятников местного значения.

"Вместе с тем мы видим заявления его помощников, что якобы министерство наше, которое не выдавало никаких разрешений никому, потому что документы не отправлялись, что мы дали разрешение", — отметил чиновник.

Советник киевского мэра Дмитрий Белоцерковец действительно прокомментировал демонтаж здания именно так: "Хочу разъяснить — строительные работы по "Квітам Укрїни" не могут начаться без согласования Министерства культуры, поскольку этот адрес попадает в исторический ареал. Застройщик заявляет, что у него есть сообщение о начало строительных работ. В прикрепленном файле привожу документ".

Однако Александр Ткаченко это отрицает.

Как будет развиваться ситуация дальше и внесут ли дом в реестр, будем наблюдать. И то, что неравнодушные киевляне не допустят дальнейшего разрушения памятника, можно понять даже по активности в телеграмм-канале "Зберегти Квіти України".

"На здание наложен арест, но мы ждем подтверждающих документов на этот счет. Будем держать вас в курсе. Приглашаем продолжать дежурство до тех пор, пока со строительной площадки не уберут строительную технику", — говорят активисты.

Также организаторы планируют вести круглосуточную онлайн-трансляцию. А сегодня, 14 июля, в 18:00 ждут всех желающих на толоку — уборку территории улиці после демонтажа.

Напомним, "Квіти України" не являются памятником. Но активисты недавно обратились в органы местной власти с требованием предоставить этому зданию официальный статус новой достопримечательности.

Справка: "Квіти України" — учебно-методический павильон в стиле послевоенного модернизма, построенный в 1983-85 годах. В 1986 году проект получил награду Союза архитекторов как один из лучших архитектурных произведений того года.

Шевченковский районный суд наложил арест на любые действия с модернистским памятником "Цветы Украины"

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