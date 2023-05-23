Лакшери отдых военкома Одесщины в Испании: как расследуют дело с состоянием и "белыми" билетами

В деле скандального военкома Одесской области Евгения Борисова появились новые подробности. Напомним, сейчас ДБР расследует уголовное производство по фактам злоупотреблений начальником Одесского областного ТЦК во время призыва военнообязанных. Кроме того, правоохранители проверяют информацию, обнародованную в СМИ, что семье Борисова может принадлежать вилла на роскошном курорте Испании.

"По оперативным данным за вознаграждение должностное лицо давало указание подчиненным не призывать тех или иных лиц", — сообщала пресс-служба ДБР в начале мая, после того, как бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил, что, якобы, у семьи Борисова есть вилла, стоимость которой не соответствует доходам этой семьи. По данным Мосийчука, стоимость зарубежного имущества Борисова может составлять около 4 млн евро.

Сейчас правоохранители располагают информацией, что Борисов, якобы, в конце декабря прошлого года выезжал в Испанию на отдых и пробыл там около 20 дней. Накануне о таком отдыхе сообщило издание 368.media.

По его данным, отпуск должностного лица составил 28 суток. В указанный период военный чиновник находился в городе Марбелья, где во время действия военного положения проживает его семья.

"Официально пока не подтверждаем, но, действительно, имеем такие сведения о его временном выезде в Испанию. Что касается уголовного дела, то оно расследуется, уже есть определенные наработки, которые пока решено не разглашать", — рассказал в комментарии для ТСН.ua источник в правоохранительных органах.

Сразу после того, как разгорелся скандал, в Одесском областном ТЦК нам не захотели комментировать ситуацию, а посоветовали обратиться к руководству оперативного командования "Юг". В последнем сообщили, что проводят служебную проверку.

Скандал вокруг Борисова: что известно

В конце апреля бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что начальник Одесского военкомата Евгений Борисов продавал по 5 тысяч "белые билеты", а также якобы получил финансовую выгоду от обеспечению военных. Это позволило ему приобрести виллу в Испании стоимостью 3 млн. 950 тысяч евро для своей матери-пенсионерки и офис для жены за 2 млн. евро.

В ОК "Юг" тогда отреагировали на скандал и отметили, что проверят соответствующую информацию. Также в ведомстве подчеркнули, что военнослужащего отстранили от исполнения обязанностей и подчеркнули, что будут безоговорочно содействовать расследованию всех обнародованных данных.

Напомним, ранее сообщалось о том, как изменится система медосмотра военнообязанных.

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