"Лакшери-вумен" из Львовской таможни вляпалась в скандал: все детали громкой истории

Скандал вспыхнул еще несколько дней назад, но до сих пор не утихает.

8 тысяч долларов за "модный лук" – этим похвасталась работница Львовской таможни, в декларации которой не заметили состояние, чтобы можно было покупать лакшеры шляпы и часы. Скандал вспыхнул еще несколько дней назад, но до сих пор не утихает. Что так возмутило народ и что известно о муже состоятельной дамы, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

Скандальный "лук" госслужащей

"Язык мой — враг мой" — если бы это знала Юлия Дрига, которая и оказалась в эпицентре скандала, то наверняка не кичилась бы своим луком за несколько тысяч долларов, чтобы попасть в тикток известного блоггера.

И все бы ничего, но, казалось бы, у рядовой львовянки по имени Юлия подписчики блогера Николаса Кармы, уже давно снимающего видео под названием: "сколько стоит ваш лук", узнали главную государственную инспекторку отдела складского учета Львовской таможни.

Видео было опубликовано на официальной странице блоггера в TikTok утром 12 апреля, однако через несколько часов после публикации исчезло. Впрочем, распознать на видео инспекторку таможни успел журналист Тарас Середич.

"Шляпа от Руслана Багинского стоит 18 000 грн;

собачку зовут Gucci и у нее даже поводок от Gucci за 200$;

сумка Louis Vuitton — 1500$;

обувь Hermes — 800$;

часы Cartier — 5000$", — подсчитал Тарас Середич.

Почему "прицепились" к этому видео

Итак, все вместе стоит около 8 тысяч долларов, впрочем, есть нюанс. И не только, в том, что Юлия — госслужащая, а в том, что она определенно забыла, что в ее декларацию как чиновницы может заглянуть каждый украинец. Что и сделали журналисты. Так вот, выяснилось, что "лук" Юлии, по нынешнему курсу, стоит фактически вдвое больше, чем она заработала за 2023 год, то есть, если верить декларации, позволить купить себе такие вещи она не могла.

Состояние Дрыги

Если разобрать подробнее, то квартира во Львове чуть менее 50 квадратных метров приобретена еще в 2010 году за 378 тысяч гривен и доля собственности в этой квартире Юлии Дриги – 50%. Кроме зарплаты на таможне, в 2023 году Юлия Дрига получила еще более 41 тысяч гривен зарплаты, тоже как написано в декларации, по основному месту работы, речь идет о ФЛП. Чем именно занимается ФЛП – неизвестно, впрочем составив эти суммы получаем все равно меньше, чем стоит образ девушки.

К слову, в видео Дрыга говорит, что работает "немножко на себя, чуть-чуть на государство", не уточняя, что именно имеет в виду. Но, по-видимому, речь об этом. И хотя в этом же видео, Юлия заявила, что любимого нет, намекнув, что "все сама", впрочем, в декларации за 2023 год указано, что у нее есть муж Алексей Дрига.

Что известно о муже Юлии Дриге

Конечно, до апреля 2024 года ее семейное положение теоретически могло измениться, хотя фамилия остается. И вот, что касается мужчины, то Юлия задекларировала, что он работает тоже на Львовской таможне, однако зарплату не указала.

Из декларации уже самого Алексея Дриги можно узнать, что он работает инспектором-кинологом, а его зарплата за прошлый год составила 189 716 грн. А из сбережений у него – 7000 долларов наличными. Когда видео вышло в люди, оказалось, что Юлия просила блогера убрать видео из соцсетей, сначала он так и сделал, но впоследствии вернул. Блогер под псевдонимом Николас Карма отметил, что когда снимал – не знал, кто эта девушка, и кем она работает.

С таможни уволилась или уволили

Когда видео разлетелось соцсетями, Дрыга внезапно написала заявление на увольнение, а руководитель Львовской таможни Андрей Кузник заявил, что это решение состоялось с согласия сторон, впрочем, проверки этой барышне уже не избежать.

Люксовые копии или некачественная ложь

Впоследствии журналист Тарас Середич опубликовал другой пост, в котором поделился, что через час после первого сообщения Юлию Дригу уволили, о чем она сама ему и рассказала, но попросила журналиста об "услуге".

"Молниеносная реакция руководства Государственной таможенной службы на мою публикацию о дорогом look инспектора Львовской таможни Юлии Дриги — девушку уволили с работы через час после моего поста. Об этом она лично мне рассказала во время комментария и в слезах просила написать следующее:

на таможне она работает с августа 2023 года, еще не успела адаптироваться к работе;

часы Cartier — копия

Сумка Louis Vuitton – это старая коллекция, но оригинал, которая была куплена давным-давно за деньги от бизнеса – интернет-магазина.

В то же время на мой конкретный вопрос: "что из всего, что вы назвали на видео, является оригиналом", девушка ответила — "ничего!" Немного путаница", — пишет Тарас Середич.

Новые детали

Но впоследствии журналист опубликовал еще одно сообщение, где рассказал, что скорее всего, в видео Юлия Дрига еще несколько недоговорила.

"Принужден разочаровать многих подписчиков и инфоц*ганов из других телеграмм каналов по стоимости часов Cartier, которые засветила уже бывшая инспектор Львовской таможни Юлия Дрига. Он на самом деле стоит не 5 000 долларов, а целых 8 000 английских фунтов.

Кроме этого, Юлия носит колечко, которое очень похоже на Cartier за 2 000 фунтов (на видео едва заметно, но внимательные подписчики сообщили).

Также у Юлии Дрыги еще один недешевый “look”, который можете оценить: кепка опять же “Руслан Брагинский”, шарф и сумочка “Gucci”, ремень – “Celine”. Костюм собачки очень похож на фирму Burberry.

Возможно, все это действительно качественные копии. Но экспертизу мы вряд ли сможем провести", – отмечает журналист.

Юлия Дрига избегает комментариев

Сама Юлия от публичных комментариев воздерживается, связаться с девушкой пытались и наши коллеги из Сниданку с 1+1, но Дрыга от интервью отказалась.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

"Лакшери-вумен" из Львовской таможни влетела в новый скандал! Николас Карма раскрыл правду!

Напомним, инспектор Львовской таможни Юлия Дрига рассказала о своей одежде в видео блоггера Николаса Кармы. По ее словам, стоимость всего образа превышает 300 тысяч гривен, что почти вдвое больше задекларированного ею дохода за целый год.

Из-за этого скандала НАПК осуществит проверку.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.