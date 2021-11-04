Лапти, удавка, похоронные гвоздики и туфли на каблуках: об эпатаже народных избранников под куполом Рады

Лапти, удавка, похоронные гвоздики и туфли на каблуках: об эпатаже народных избранников под куполом Рады

Нардепы не так уж редко себя не сдерживают.

Народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал средний палец то ли в сторону президента Зеленского, то ли в гостевую ложу. Глава государства пришел в парламент представить нового министра обороны. А Лерос воспользовался выступлением с трибуны, чтобы подвергнуть критике президента. Но оказывается средний депутатский палец в зале Верховной рады – не редкость.

Об эпатаже народных избранников — 4 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

"Посмотрите, он стоит, появился. Два месяца делал все, чтобы уничтожать страну", — обратился Олег Ляшко к одиозному Олегу Цареву в апреле 14-го, когда в Украину уже ползет война. На словесную взбучку регионал не придумал ничего, кроме как показать средний палец.

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А вот у Надежды Савченко зафиксировано выполнение двойного, так сказать, удара. Два жеста, дублирующих друг друга. Кому показывала – призналась – вроде бы премьеру Гройсману.

Между тем, сегодня в Раде не согласный со "слугами народа" и президентом Гео Лерос вышел на трибуну. Когда договорить не дали — показал палец то ли в сторону Владимира Зеленского, то ли в гостевую ложу, где сидел Андрей Ермак. После этого инцидента поведение Лероса рассмотрит регламентный комитет.

А вот за эпатаж нардеп Олег Барна был исключен из фракции. В 2015 году он прославился пикантным борцовским приемом в отношении тогдашнего премьера Яценюка.

Кроме контактных приемов народные избранники любят символизм. Тогда еще юный депутат Юрий Луценко, например – принес президенту Кучме на трибуну – плетеные лапти.

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Появлялся на трибуне и петля.

Любят нардепы делать недвусмысленные подарки чиновникам. Ольга Стефанишина весной этого года удивила тогдашнего министра здравоохранения Степанова. Он отчитывался о COVID-19, а получил две похоронные гвоздики.

Но были хоть и показательны, но невинны презенты. Во время скандала с каблуками для участниц военного парада — женщины в Раде принесли тогдашнему министру обороны Тарану — туфли на каблуке.

Заботливо подверг критике правительство и нардеп Ярослав Железняк. В Раду он принес рюкзачок чиновника с книгой по экономике и известным шоколадным батончиком. Тогда премьер-министр Шмыгаль не обиделся. Но очень часто – презенты, эпатаж и жесты заканчиваются в Раде кулаками.

Напомним:

Ранее в Раде врукопашную снова пошел "слуга народа" Николай Тищенко, который уже не раз становился главным героем парламентских столкновений. В этот раз он пытался силой стащить с трибуны Гео Лероса, чтобы прервать его выступление, в котором звучала критика президента и руководителя его Офиса.

который уже не раз становился главным героем парламентских столкновений. В этот раз он пытался силой стащить с трибуны Гео Лероса, чтобы прервать его выступление, в котором звучала критика президента и руководителя его Офиса. Также в Раде произошла толкотня перед парламентской трибуной. Зачинщиком столкновения стал народный депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев, который предложил расстрелять фракцию партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

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