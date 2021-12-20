Латала кирпичом дыру в заборе: на Хмельнитчине мужчина заплатит 5 тыс. грн, потому что избил соседку

Латала кирпичом дыру в заборе: на Хмельнитчине мужчина заплатит 5 тыс. грн, потому что избил соседку

Подозреваемый своей вины не признал.

В с. Кохановка Полонского района Хмельницкой области мужчина кулаком ударил соседку, потому что она кирпичом закладывала дыру в заборе. Поэтому суд оштрафовал его на 850 грн и заставил заплатить потерпевшей 5 тыс. грн моральной компенсации.

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Об этом идет речь в приговоре Полонского районного суда Хмельницкой области, сообщает ТСН.ua.

Мужчина избил женщину из-за конфликта за границу

По данным суда, пенсионер 2 октября 2020 во время спора за межу нагнул сетку и ударил соседку кулаком в лицо.

"Подозреваемый причинил потерпевшей телесные повреждения в виде синяка на спинке носа с переходом под левый глаз, на кожу левой щеки и частично под правый глаз, которые по своему характеру относятся к категории телесных повреждений легкой степени тяжести", — говорится в судебных материалах.

Подозреваемый своей вины не признал

Подозреваемый в суде своей вины не признал, заявив, что потерпевшая якобы бросала в него кирпичом, а он лишь отбил "атаку".

Потерпевшая заявила, что она латала дыру в заборе, однако соседу это не нравилось

Потерпевшая рассказала, что она закладывала кирпичом дыру в заборе, чтобы не лазили цыплята, однако подозреваемый постоянно ее выбрасывал, из-за чего та обратилась к старосте села. Когда староста пришла к ней, чтобы разрешить ситуацию, то сосед избил потерпевшую.

Что рассказали свидетели инцидента

На суде староста села рассказала, что потерпевшая и подозреваемый долгое время ссорятся из-за межу. В день инцидента она пришла к женщине, чтобы разрешить ситуацию. Однако уверяла, что потасовки она не видела, но слышала, как женщина крикнула от боли.

Сын потерпевшей, присутствовавший во время избиения матери, подтвердил слова потерпевшей. Жена подозреваемого поддержала версию мужа.

Приговор суда

Суд не учел показания старосты села, поскольку считал, что женщина таким образом хочет примирить соседей. Суд учел данные полиции и медицинские заключения, согласно которым сосед избил женщину.

Суд признал мужчину виновным по ст.125 ч.1 УК Украины. Его оштрафовали на 850 гривен. Также он должен уплатить потерпевшей 5 тыс. грн моральной компенсации.

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