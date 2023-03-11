Латвийцы придумали способ, как бесплатно поставлять для украинского фронта авто: первые уже едут

Один из автомобилей принадлежал поклоннику "русского мира", триколор так и оставили под козырьком

В Латвии придумали оригинальный способ, что делать с конфискованными машинами. Сел за руль под хмельком — будь готов, что твой автомобиль отправится на украинскую передовую, говорится в ТСН.

Рейнис Познакс — латынец, которому правительство поручило доставлять конфискованные у нетрезвых водителей автомобили в Украину. Среди таких, по иронии судьбы, владелец был не только нарушитель правил дорожного движения, но и откровенный поклонник "русского мира" — к солнцезащитному козырьку прицепил триколор. «На самом деле очень страшно, когда я осознал, что такое количество машин ездит с нетрезвыми водителями. Похоже, что у нас действительно так много камикадзе на дорогах», – говорит Рейнис.

С начала полномасштабного вторжения неправительственная организация Рейниса выкупала автомобили, чтобы переправлять в Украину. Тогда им удалось передать более тысячи транспортных средств и все благодаря пожертвованиям латвийцев, задонативших более 2 миллионов евро на приобретение, ремонт и логистику. На инициативу Рейниса обратило внимание правительство.

“Государственная налоговая ранее брала арестованные автомобили и выставляла на рынок аукционов. Мы решили – зачем это делать, если можно помочь нашему настоящему национальному герою Рейнису Познаксу, который уже передал на передовую в Украине 1000 автомобилей. Они выбирают для доставки очень хорошие автомобили. Конечно, все в рамках закона. Если будет больше машин, мы их передадим украинским друзьям”, – говорит министр финансов Латвий Арвилс Асераденс.

В прошлом году в Латвии поймали более 4 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения и только за два последних месяца изъяли около двухсот автомобилей. «На самом деле никто не ожидал, что этих машин будет так много. Так многие сидят за рулем в нетрезвом состоянии. Они просто не могут реализовать их столько, сколько люди пьют. Вот почему возникла идея отправить их в Украину”, — сообщил Рейнис.

Первые 8 конфискованных в Латвии авто Рейнис уже переправил в Украину. Ожидается, что они будут переданы армейским частям Минобороны Украины, Винницкой областной клинической больнице и Территориальному медобъединению Купянской рады.

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