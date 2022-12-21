Лауреатка "Нобеля" рассказала, что ждет ее золотую медаль и почему не против разделить ее с россиянами и белорусами

Первый в истории Украины "Нобель" будет продан с аукциона. Речь идет о золотой медали, которую вместе с премией Мира вручили руководительнице Центра гражданских свобод. Об этом в интервью ТСН рассказала сама Александра Матвийчук.

Она отметила — приз, который она привезла в Киев, это официальная реплика, то есть копия медали, а вот изделие из чистого золота хранят в норвежской столице — Осло, где и вручали премию.

О ПРЕМИИ "НА ТРЕХ"

Когда появились заголовки "Украина, Россия, Беларусь", то сразу начало пахнуть этим нафталином о братских народах. Когда на самом деле все знают, что нет никаких братских народов. Мы работали с правозащитными организациями "Мемориал" и "Весна" до начала войны в 14-м году и все эти восемь лет они называли войну войной, аннексию Крыма незаконной, они нам очень помогали в делах украинских политзаключенных.

О ПЕРСПЕКТИВАХ УВИДЕТЬ ПУТИНА НА СКАМЬЕ ПОДСУДНЫХ

Я не сомневаюсь, что если Путин не повторит судьбу Гитлера, то рано или поздно он окажется перед международным судом. Об этом говорит история, это будет важный урок для дикторов в других частях света, которые сейчас тоже наблюдают.

Новый международный институт создан, продвигаемый нашей страной, и мы это поддерживаем, потому что Международный уголовный суд не имеет юрисдикции над такими военными преступлениями. Упрощенно говоря, государства согласились, что только если государство дает разрешение, тогда это преступление расследуется. Понятно, что Россия, когда Украина обратилась в МКС, еще 8 лет назад Россия сразу отозвала подпись под Римским уставом, ясно что она никакого разрешения давать не будет.

О СУДЬБЕ ДЕТЕЙ, УВЕЗЕННЫХ РОССИЯМИ НА ТЕРИТОРИЮ РФ

Это около 13 тысяч, но мы не знаем точных цифр, потому что есть три группы вывозимых детей. Первая группа – это дети, которых принудительно депортировали вместе с их родителями. Есть шанс, что рано или поздно родители могут покинуть территорию России и заберут своих детей. Вторая группа – это детские интернаты эвакуированные и здесь ситуация еще более сложная. Третья группа, это вообще за какие-либо пределы – это дети, родителей которых россияне убили, а детей вывезли. Нам нужно пытаться отследить, куда перевезли детей, какова их дальнейшая судьба для того, чтобы рано или поздно вернуть их домой.

О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ

Если говорить о игле Кощея, то это судебная система. Мне кажется, что это то, над чем надо сначала работать. Нам нужно работать над собой и понимать, что права человека – это то, что нас защищает от произвола большинства.

Я объясню на примере, чтобы было проще. Например, когда спрашивают имеют ли право на мирные собрания люди, которые условно протестуют против повышения цен на тарифы, люди говорят — да, конечно. А когда спрашивают, имеют право на мирные собрания люди, которые борются за права ЛГБТ сообщества, здесь уже начинается, что нет. Мы должны с себя начать.

Сейчас даже во время войны у нас нет роскоши топтаться на месте, мы должны развивать демократические институты, потому что Путин начал войну не в феврале 2022, а в феврале 14-го, когда у нас появился шанс на проведение этих демократических преобразований, потому что Путин боится НАТО, Путин боится свободы.

Напомним, что в этом году премию Мира вручили правозащитникам из Украины, России и Белоруссии. Это вызвало дискуссии среди украинцев.

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