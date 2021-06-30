Лавандовое поле возле Черновцов: на Буковине появилась новая туристическая локация

Владелица поля привезла из Франции привезла13 тысяч кустов лаванды.

Фиолетовое море зацвело на Буковине: лавандовое поле вблизи Черновцов влечет сейчас туристов со всей Украины. Аромат цветов слышно за сотни метров от плантации.

Влечет ли локация туристов и как долго будет цвести лаванда — рассказали в сюжете ТСН.Ранок 30 июня.

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Ароматная плантация на окраине Черновцов занимает 1,5 га. "Я побывала во Франции. Увидела эту красоту и увлеклась. Решила у нас на Буковине создать такую ароматерапию", — говорит владелица поля Мирослава Мережко.

По ее словам, сорт лаванды для местного климата подбирала с французскими садовниками: из Франции привезла13 тысяч кустов. Лавандовое море только начало изобиловать, но сразу же превратилось в туристическую локацию: здесь влюбленные пары, семьи, компании. Ежедневно сюда приезжают сотни людей из разных уголков Украины.

Новости Украины: лавандовое поле вблизи Черновцов влечет сейчас туристов со всей страны

Качели — самая популярная локация на лавандовом поле. Чтобы сделать здесь фотографию, надо простоять в немалой очереди. На каждой грядке лаванды также по несколько фотосессий. Женщины дополняют свои образы соломенными шляпками и плетеными корзинами с букетиками. "В Черновицкой области — это одно из немногих настоящих Инста-мест. Здесь получаются невероятно красивые фотографии в правильное время суток", — говорит фотограф Максим Козменко.

Лавандовое плантация цвести еще три недели. После этого цветы срежут. Часть — высушат. В следующем году владелица поля хочет высадить здесь еще и белую и розовую лаванду.

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