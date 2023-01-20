Лавра привыкает к молитве на украинском: уже второй раз глава ПЦУ Эпифаний совершил литургию в Успенском соборе

В настоящее время пребывание представителей Московского патриархата в Лавре проверяется, комиссия закончит проверку уже в феврале.

В Лавре второй раз за последние две недели молились на украинском. Литургию на Праздник Богоявления, в народе его лучше знают как Крещение, глава ВЦУ Эпифаний совершил в Успенском соборе, говорится в ТСН.

Ольга с сыном Семеном приехали в собор специально из Ровенской области. "Мы были и на Рождество здесь, и сейчас, и будем в дальнейшем приезжать, потому что я считаю, что в таких украинских святынях должна звучать только украинская молитва", — убеждена женщина.

«Мы уже вторично совершаем божественную литургию в этом соборном храме Печерской лавры. Во времена большого горя и страданий, которые принесла в наш общий дом война развязана проповедниками идеологии "русского мира", — сказал Эпифаний.

Киевский митрополит вспоминает во время проповеди трагедии в Днепре и Броварах, у. Упоминает каждого из погибших поименно.

Украинский здесь звучит второй раз за последние две недели. Впервые за 338 лет молились на Рождество, тогда в верхней лавре пели украинские колядки, а за забором, в нижней лавре – проклинали. Владыка Павел проклинал съемочную группу ТСН. В настоящее время пребывание представителей Московского патриархата в Лавре проверяется, комиссия закончит проверку уже в феврале. После государство в лице заповедника и Министерства культуры уже решит, следует ли оставлять россиянам в аренду территорию нижней лавры.

Пока же украинская жизнь бурлит – на верхней. Священники говорят, уже планируют следующее богослужение: ПЦУ будет здесь на все большие праздники. "Война закончится нашей победой, потому что на нашей стороне правда, а где правда, там Бог, там всегда бывает победа", — говорят священники.

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