"Лавров бы уже орал": Данилов наконец рассказал, были ли украинцы на борту сбитого Ил-76

Были ли украинские военнопленные на борту разбившегося в России Ил-76 24 января ? Официального ответа от России или от Украины до сих пор не было. Впрочем, секретарь СНБО Алексей Данилов снова поставил на уши украинское общество. В интервью украинскому изданию он сделал громкое заявление по авиакатастрофе.

Что именно сказал украинский чиновник и почему Россия до сих пор не предоставила никаких доказательств того, что украинские военные были в этом самолете, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Что сказал Данилов?

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на борту упавшего 24 января в Белгородской области РФ российского военно-транспортного самолета Ил-76 не было украинских военнопленных. Об этом чиновник сообщил в интервью изданию "Бабель". В то же время у Украины нет достаточной информации о том, живы ли пленные, которых должны были обменять в тот день.

«Были там наши пленники, я вам точно могу сказать – нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве”, — отметил секретарь СНБО.

По его мнению, россияне обязательно бы воспользовались этой ситуацией и сняли ее для телекартинки: “Такого там не было, у них была заготовлена вся эта история. И потому давайте дождемся, нужно просто подождать. Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что если бы это произошло на самом деле, то была бы совсем другая картинка”.

Что произошло с Ил-76

Напомним, что 24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, используемый для перевозки военной техники и десанта. Источники ВСУ отметили, что этот самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300, которые захватчики используют для массированных обстрелов Харьковщины и других приграничных регионов Украины. В Минобороны РФ заявили, что в Ил-76 находились украинские военнопленные. По версии ведомства, на борту Ил-76 были шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских. Экипаж и все пассажиры самолета погибли.

"Тепер про обмін мови йти не може"

Голова комітету з оборони Картаполов заявив рашаЗМІ, що після розйобу Іл-76 у БНР обмін полоненими між кацапами та Україною, мабуть, буде поставлено на паузу.

Йобані тварюки все спланували заздалегідь, нічого дивного. pic.twitter.com/oYXJuUZVx3 — Vitaliy Barabanenko (@Vitaliy70341751) January 24, 2024

Потом россияне начали кричать, что был не один, а целых два самолета с пленными. И они такие “маладцы”, потому что развернули второй самолет и спасли людей. Россия получается хорошая, а Украина плохая, потому что сбивает самолеты и таким образом убивает своих же военных. Больные мнения больных людей. Больше о версиях российской стороны и говорить нечего.

Украинские чиновники долго никак не комментировали катастрофу Ил-76 возле Белгорода. Однако вскоре после инцидента в СМИ начали появляться заявления от источников в украинских властях, что Ил-76 это работа ВСУ, и самолет перевозил не пленных, а ракеты для ЗРК С-300, которыми регулярно обстреливают Харьков. Позже Генштаб ВСУ обнародовал свое заявление. Из нее следует, что украинские военные принимают меры по прекращению регулярных российских ударов по Харьковщине.

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США об Ил-76

Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников написала, что разбившийся под Белгородом российский самолет Ил-76 сбили с ЗРК Patriot. Официальные лица США не критиковали Украину за использование системы Patriot для поражения российских самолетов. Там считают, что это инновация, которую Украине нужно использовать.

Ложь России

В ГУР Украины подтвердили, что обмен военнопленными действительно должен был состояться 24 января. Но ясно, что после падения самолета все сорвалось. То, что Россия могла сделать это намеренно, нет сомнений.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что "россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества" и он будет настаивать на международном расследовании этой ситуации.

А вот Россия очень боится таких расследований и отказывается предоставлять какую-либо информацию о падении Ил-76. Хотя Украина неоднократно обращалась в РФ по возвращению тел военнопленных, якобы погибших на борту самолета. Однако страна-агрессор не реагирует на эти запросы. Ибо никаких фото или видео с телами мы так и не увидели.

Горе в семье Данилова

О каких договоренностях со страной-террористом может вообще идти речь? Россия славится неоднократной ложью, извращением фактов и несоблюдением обещаний. Даже секретарь СНБО Алексей Данилов в своем интервью подчеркнул, что не понимает, как можно о чем-либо договариваться с Россией после такого количества жертв. Чиновник откровенно рассказал о том, что потерял на войне племянника, а его крестник получил тяжелое ранение на передовой: “Это цена. Я не понимаю, как о чем-то договариваться с россиянами. У нас тысячи людей в стране, потерявших своих близких. Если мы не решим этот вопрос, то оставим его своим потомкам, я этого не хочу”.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: “Лаврова бы уже орал!” ДАНИЛОВ рассказал, были ли украинцы на борту сбитого Ил-76!

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