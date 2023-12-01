Лавров на заседании ОБСЕ: почему его туда допустили и что говорили о войне в Украине

После компромисса с Россией ОБСЕ продлила свое существование. На министерскую встречу впервые за два года пригласили главу МИД РФ Лаврова.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Как объясняют присутствие Лаврова на заседании ОБСЕ

Премьер Северной Македонии считает, что присутствие представителя страны-агрессора не подрывает доверие к ОБСЕ.

"Это абсолютно никак не дипломатическая победа России. Это дипломатическая победа ОБСЕ. Функционирование ОБСЕ было поставлено под вопрос, но эта встреча подтверждает, что ОБСЕ продолжает существовать", – говорит Димитар Ковачевский.

Лавров на заседании ОБСЕ

Хотя российский десант из 80 дипломатов и допустили к участию в ОБСЕ впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину, существование организации до сих пор под большим вопросом.

"Вероломная игра российского правительства состоит в том, чтобы посредством жестокой захватнической войны, которую Россия ведет против Украины, разрушать организации, основанные на мирном сосуществовании и кооперации", — отмечает глава МИД Германии Аналена Бербок.

Почему Лаврова допустили на заседание ОБСЕ

Пленарные заседания на уровне министров иностранных дел проходят в ОБСЕ раз в год на территории государства, председательствующего в организации. В прошлом году хозяйкой саммита была Польша, поэтому об участии россиян не было и речи. Но к нынешнему заседанию Кремль подготовился заранее - вместе с Беларусью заблокировал назначение новой страны-лидера, которой должна была быть Эстония. Ведь все решения ОБСЕ принимает только единогласно.

Поэтому Северную Македонию, которая решила все же допустить Лаврова к заседанию в обмен на то, что Россия не станет разрушать ОБСЕ, поддержали в Евросоюзе.

"И Лавров должен снова услышать от всех, почему Россию осуждают и изолируют", - говорит верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

Кто бойкотировал заседание с участием Лаврова

Министр иностранных дел Украины объявил, что будет бойкотировать заседание. Об этом Дмитрий Кулеба сказал на полях переговоров с ЕС и НАТО в Брюсселе, откуда дипломатов должен был везти в Скопье отдельный чартер. К Кулебе сначала присоединились страны Балтии и Польши и заявили об этом публично. Без заявлений от визита в Северную Македонию отказались главы МИД Британии, Канады, Италии, Бельгии.

Госсекретарь Соединенных Штатов Блинкен прилетел, но только к вечеру, когда Ларова в Северной Македонии еще не было. А глава европейской дипломатии Боррель отменил поездку в последний момент.

Как Россия продвигала свою пропаганду

Впрочем, это не помешало России и ее немногочисленным друзьям в ОБСЕ продвигать свою пропаганду. Так, глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что "снабжение Украины оружием затягивает войну".

Тридцать шесть государств из пятидесяти семи входящих в ОБСЕ призвали Россию немедленно вывести из Украины войска, раздражив Лаврова. Ему же дали выступать 15 минут вместо положенных по регламенту трех.

После привычных штампов российской пропаганды министр иностранных дел России продолжает шантажировать ОБСЕ и заявляет: финансировать организацию дальше – нецелесообразно.

"ОБСЕ по существу превращают в дополнение к НАТО и Евросоюзу. Организация, давайте говорить прямо, находится на краю пропасти", — заявил Лавров.

Лавров на заседании ОБСЕ

И даже нежелание американского госсекретаря сидеть с ним за столом Лавров пытается превратить в моральную победу России.

По крайней мере, как-то спасти лицо ОБСЕ удается. Россия соглашается разблокировать ключевое голосование — все 57 стран решили избрать Мальту следующим государством, которое будет председательствовать в ОБСЕ и позволит организации работать дальше.

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Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отказался участвовать в министерском заседании ОБСЕ в Скопье из-за участия российского министра Сергея Лаврова.

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