Лайкала посты оккупантов в запрещенных соцсетях: история украинки, которая просила россиян бомбить Черкассы

Палачей, издевавшихся над украинцами в Гостомеле, черкащанка считала новыми героями и просила поддержать их.

Черкащанка, высылавшая россиянам фотографии расположения объектов вооруженных сил и укреплений, извинилась перед Украиной и своей семьей.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

"Во время допроса ее в судебном разбирательстве и своего выступления в судебных прениях обвиняемая Дробот Т.П. отмечала, что полностью признает свою вину в совершении инкриминируемых их преступлений, просила прощения у государства и у своей семьи ", — сообщили нам в прокуратуре .

По данным правоохранителей, Татьяна Дробот заявила, что совершила свои действия не с целью наступления негативных последствий для города и граждан Украины, и руководствовалась своими эмоциями, а не разумом.

Татьяна Дробот приговорена к 10 годам тюрьмы. Фото 18000.com.ua

"Учитывая ее поведение во время судебного производства, а также учитывая, что она более 7 месяцев провела в следственном изоляторе и имела время осознать собственные действия, у сторон обвинения отсутствуют сомнения в правдивости ее показаний и раскаяния", — добавили в прокуратуре. .

В свою очередь, правоохранители не исключают, что приговор (Дробот приговорена к 10 годам тюрьмы) могут обжаловать.

"В настоящее время прокурорами изучается приговор суда на предмет его дальнейшего обжалования в суде апелляционной инстанции", — рассказали нам в прокуратуре.

Не исключает обжалование и сторона защиты. Как сообщил адвокат Андрей Шевченко, представляющий интересы Татьяны Дробот, если его подзащитная решит подавать апелляцию, то он подготовит такую жалобу.

Лайкала посты оккупантов

На вопрос о наличии веских доказательств вины работники прокуратуры отвечают, что их немало.

"По результатам следственных действий, а именно обысков по месту жительства фигурантки дела были найдены вещественные доказательства (телефоны и компьютерная техника), на которых зафиксирован факт передачи гражданам страны-агрессора россии информации о расположении подразделений ВСУ, а также позитивное отношение обвиняемой к российской агрессии против Украины", – сообщили в прокуратуре.

Как мы выяснили, на странице Татьяны Дробот в запрещенной соцсети есть множество постов, опубликованных в поддержку оккупантов. К примеру, 26 февраля она одобрила фотографию русских солдат с такой подписью:"Рождение новых героев. Поддержим российский спецназ, который сутки удерживал аэродром под Киевом против превосходящих сил противника. 200 спартанцев в Гостомеле".

Через две недели она одобрила своим лайком видео с таким названием: "Ополченцы взяли Мариуполь в кольцо, пощады не будет".

А незадолго до этого на ее странице появилось сообщение с лайком о Волновахе: "Зачистка Волновахи завершена, город освобожден – министерство обороны РФ".

В марте женщина была задержана. Следствие выяснило, что она переслала на российские номера телефонов фотографии, которые, в свою очередь, сделал ее муж с помощью планшета. Но, как говорят правоохранители, на тот день в Украине еще не была предусмотрена ответственность именно за фотографирование военных объектов. Мужчина избежал ответственности за это, но позже, в апреле, был осужден за хранение боеприпасов без соответствующего разрешения.

"При принципиальной позиции прокуроров Черкасской областной прокуратуры Приднепровским районным судом г. Черкассы признана виновной и приговорена к 10 годам лишения свободы 62-летняя черкащанка за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и распространение материалов с призывами к изменению границ территории Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)", – добавляют прокуроры.

И, резюмируя, в прокуратуре говорят: "Также она призвала представителей России к осуществлению артиллерийских и ракетных ударов по одному из микрорайонов г. Черкассы, на территории которого находился военный объект".

Как ни парадоксально, но по словам защитника Татьяны Дробот, один из ее сыновей защищает Украину в рядах ВСУ.

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