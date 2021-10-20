Лающий полицейские: в Житомире с 25 лучших четвероногих копов определяли победителя

Собаки и кинологи нервничали.

Как воспитать себе коллегу, преданного и безупречного, знают полицейские-кинологи. 25 из них вместе со своими собаками стали лучшими в регионах, а сейчас борются за победу на всеукраинском уровне.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16.45.

Они перепрыгивают кустарники, перелезают через двухметровую стену, балансируют по тонкой перекладине, проползают под сеткой. Двухсот метровую полосу препятствий нужно преодолеть за минуту. «Если они больше тратят на это времени из них снимаются штрафные баллы. Если один из участников не преодолел какое-то препятствие, также снимается 10 баллов», — рассказывают в судейской коллегии.

Собаки и кинологи нервничают. «Он в небольшом стрессе, первый раз столько собак, немного переживает», — рассказывает о своем коллеге кинолог.

Инна приехала из Мариуполя. По специальности бухгалтер, после декрета кардинально сменила профессию и стала кинологом. Лекс К9, а ласково — Лунтик — ее первый пес. Ему три года. «И специализируется он с поиска человека по запаховых следах. Когда я его увидела, он мне очень понравился. У него характер кошки, он любит обниматься, играть, он очень контактный», — рассказывает Инна.

А чтобы был послушен и команды выполнял безупречно, как и все полицейские собаки, учился два года. «В последнее время мы много отрабатываем поиск оружия. После 14-го года эти направления являются для нас наиболее актуальными», — рассказывают кинологи.

Служебные собаки, на вид очень серьезные и кажутся даже злыми. Но без команды хозяина не набросятся и даже дадут себя погладить. Как воспитать такую послушание — у каждого кинолога свой секрет.

У одессита Томаса Зингиса — это любовь. Его Эмма за послушание получила наивысшую оценку — 100 баллов. «Надо очень много вкладывать души в собаку, чтобы она чувствовала, что это настоящие отношения, искренние», — убеждает Томас.

Новости Украины: полицейские-кинологи рассказали, как воспитать себе преданного коллегу

«Если есть хороший контакт с собакой, она чувствует ваше настроение, то тогда оно идет все гораздо быстрее», — добавляет инспектор-кинолог Евгений Сорокун.

Киевлянин Евгений со своей Бертой прошлогодние победители всеукраинских соревнований полицейских кинологов. На днях задержали серийного вора, который уже успел сдать краденое в ломбард.

За любовь, доверие и терпение — определенные кинологи- собаки отблагодарят преданностью и безупречной службой.

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