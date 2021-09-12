Лазерный салют, авиашоу и сотни музыкантов: как в Виннице и Днепре отпраздновали День города

Лазерный салют, авиашоу и сотни музыкантов: как в Виннице и Днепре отпраздновали День города

В Днепре локации для поздравления города с 245-летием сложно было даже подсчитать.

На воде — катера и парусники, в воздухе — самолеты, а на улицах — сплошные концертные площадки. В Виннице и Днепре в субботу, 11 сентября, отпраздновали День города.

Об атмосфере и изюминках говорилось в выпуске ТСН 19:30.

В Днепре локации для поздравления города с 245-летием сложно было даже подсчитать. Для горожан устроили авиашоу над рекой, регату с участием более чем 150 лодок, концерты и еще множество праздничных мероприятий.

Массовые гуляния проходили в сопровождении оркестров с более чем полтысячи музыкантов в составе. Не обошлось и без открытия памятников. На старинном здании появилась крошечная скульптура, посвященная кирпичу.

А ближе к ночи над городом появились цветы из света. Сразу пять труб металлургического завода превратили в гигантскую лазерную арт-инсталляцию. Их покрыли тысячами фонарей, меняющих цвет.

Винница же, которая более чем на четыре сотни лет старше Днепра, в субботу отпраздновала 658-летие. Вечером на площади Василия Стуса состоялся концерт, хедлайнерами которого стали, в частности, группы Go_A и Бумбокс.

В центре же в течение дня проходили концерты, мастер-классы и выставки. Люди гуляли, плавали на катерах. По случаю праздника горожане нарядились в вышиванки.

"Кроме развлечений в центре сегодня шипело, дымило и пахло. На фестиваль уличной еды передвижные кухни со всей Украины привезли свои лучшие блюда из меню", — рассказал корреспондент ТСН Валерий Кузнецов.



Также одной из изюминок стало создание огромного плавучего герба города, изготовленного из речных лилий разных сортов. Композицию из нескольких тысяч цветов создавали три часа, затем на специальной платформе выпустили в реку Южный Буг.



Подробнее об атмосфере и изюминках Дня города в Виннице и Днепре смотрите в видеоролике:

Новости Украины: Винница и Днепр празднуют Дни города - что интересного организовали

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